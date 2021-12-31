25 идей в копилку дизайнера интерьера

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2. Баскский художник купил на севере Испании земельный участок с руинами заброшенной церкви XVI века. После 3 лет ремонта его новый дом выглядит так
17. Отель расположен в бывшем дворце 11 века с видом на побережье Амальфи, Равелло, Кампания, Италия
18. Белый кафельный душ с дверями в черных рамах в современном фермерском доме, Гудзонская долина, штат Нью-Йорк
21. Домик в лесу с панорамными окнами, остров Боуэн в заливе Хау, Британская Колумбия, Канада
23. Двухуровневая гостиная в зеленом цвете с камином и множеством растений, Виннипег, Канада
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мебель еще нормальную пусть купит, а то эти скамейки по 70кг каждая забадаешься таскать. Ну и вентилятор на потолок, воздух перемешивать, там высота 10 метров, градиент будет дай боже.