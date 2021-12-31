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25 идей в копилку дизайнера интерьера

25 идей в копилку дизайнера интерьера (26 фото)

Автор:
31 декабря 2021 11:02
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   дизайнерские идеи   интерьер   красота   обновление интерьера   
476
26
Если вы подумываете о том, чтобы сделать ремонт в комнате, или просто любите рассматривать картинки с хорошим дизайном интерьера, вам понравится онлайн-сообщество RoomPorn. Название говорит само за себя: здесь собраны лучшие примеры и лучшие образцы жанра - такие притягательные, что от них невозможно отвести взгляд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   дизайнерские идеи   интерьер   красота   обновление интерьера   
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4  комментария
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1k
Михалыч 3 часа назад
идея в чём? в обладании дохрениарда денег?
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2k
Диагноз 22 минуты назад
Больше всего понравилась лестница из свинцового стекла, правда не смог ее найти на 13 картинке...
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9k
costa 2 часа назад
Комментарий к фото
А фотография после ремонта где? :)
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9k
costa 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну стены отштукатурить да побелить и пол линолеумом покрыть будет нормально :)
Мебель еще нормальную пусть купит, а то эти скамейки по 70кг каждая забадаешься таскать. Ну и вентилятор на потолок, воздух перемешивать, там высота 10 метров, градиент будет дай боже.
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