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Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии

Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии (24 фото + 2 видео)

Автор:
27 апреля 2021 14:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   интерьер   красота   мебель   талант   умельцы   эпоксидная смола   
1961
24
2

Не знаю как вам, а мне очень нравится вот это вот все - яркое, блестящее, необычное и на вид какое-то бездонное - изделия для дома с эпоксидной смолой. Они какие-то невероятные. Или вы так не считаете?

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Метки: Фабрика идей   интерьер   красота   мебель   талант   умельцы   эпоксидная смола   
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382
Вепс 10 минут назад
Первые несколько фоток цыганщина какая то.....
Ниже уже есть достойные зкземпляры.
Сделал себе любимиму несколько столешниц, потом ценник на смолу начал зашкаливать.....
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4k
Александр Зотов 3 минуты назад
оч круто, но недешёвое удовольствие. Качественная эпоксидка для таких целей стоит дорого.
А разделочную доску из смолы непрактично делать
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−37
vova old 8 минут назад
очень распространённая форма рукоделия .на Ютюбе 1000и роликов и когда показывают большие банки на них на всех написано по-английски: только для наружного употребления, соблюдать предосторожности на деле никто их не соблюдает никаких средств защиты нет, никогда она жидкая Ни когда уже точат обрабатывают крайне токсичная пыль поднимается всюду но респиратор даже ни на ком не увидите . всплеск рака лёгкого и всяких кониозов впереди, при этом художественная ценность сомнительно, выглядит красиво через неделю надоест, одно дело когда пластик сделали на заводе в стране Третьего мира и привезли вам в магазин другое дело когда вы его делаете всем этим дышите .причём в основном используют эпоксидку для покрытия лодок как и яхт которая специально имеют добавления отравляющих веществ для того чтобы ракушки не селились и водоросли Так что подумайте 10 раз
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13k
Corvus Corax 15 минут назад
"Эпоксидка обладает следующими свойствами: она очень прочная, не подвержена абразивному износу, прозрачна"

Царапается легко...
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731
Электрик 20 минут назад
Красотищщааааа!!!
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