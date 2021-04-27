Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии

Не знаю как вам, а мне очень нравится вот это вот все - яркое, блестящее, необычное и на вид какое-то бездонное - изделия для дома с эпоксидной смолой. Они какие-то невероятные. Или вы так не считаете?
Дизайнеры научились сохранять целые миры, застывшие в стекле. На самом деле все эти куски дерева, ракушки, крохотные бутоны, листья и букашки навеки застыли не в стекле или янтаре, а в простой и доступной каждому эпоксидной смоле.
Эпоксидка обладает следующими свойствами: она очень прочная, не подвержена абразивному износу, прозрачна, хорошо гидроизолирована, абсолютно нетоксична после застывания.
Часто в эпоксидную смолу добавляют разноцветные чернила, люминесцентный клей или даже вкрапления воды. Узоры получаются необыкновенно красивыми и 100% уникальными.
Мебель из эпоксидки очень прочная, можно сказать, антивандальная. Она не страшится влаги и механических повреждений, долго сохраняет первозданный внешний вид. За такой мебелью легко ухаживать, она не боится даже агрессивных чистящих средств.
Однако, при эксплуатации лучше не ставить на эпоксидную поверхность горячие чашки и тарелки, т.к. смола плохо переносит воздействие высоких температур, и со временем поверхность может деформироваться
Авторский пост
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Ниже уже есть достойные зкземпляры.
Сделал себе любимиму несколько столешниц, потом ценник на смолу начал зашкаливать.....
А разделочную доску из смолы непрактично делать
Царапается легко...