Вот такие необычные шедевры порой изображает природа!

Наверное, на многих людей периодически нападает внезапное вдохновение, когда хочется взять в руки краски или карандаши. И, кажется, природа считает, что ей тоже иногда нужно поддерживать художественные настроения!
Причём природные шедевры могут проявляться во всём: в необычных узорах на растениях и минералах, в облаках, молниях и даже в «нарисованных» сердечках. И это ещё далеко не всё!
Мой трёхмесячный щенок — валентинка от природы
Фантазийное облако от природы, любящей абстракцию
В этом минерале притаился дракон
Конденсат осел так, что получился силуэт города с небоскрёбами
После дождя балконная дверь выглядит как картина художника-импрессиониста
Поймал радугу в прозрачном минерале-селените
Похоже на какой-нибудь камень бесконечности из вселенной «Марвел».
Природа передала любовное послание через лук
Я обвёл свои пятна от витилиго, вот что вышло
Друг нашёл на растении узор, похожий на дерево
Самая необычная молния, которую я фотографировал
Цветок орхидеи с недовольным лицом
Иногда природе очень хочется добавить ярких красок
Некоторые грибы выглядят как не настоящие, но это не так: они выделяют жидкость, похожую на акриловую краску!
На листьях этого растения как будто нарисовали узор из других листьев
Иногда в камнях кто-то прячется
Нашёл такой листок в машине
На нашем коте нарисована курица!
Источник:
АНТИФИШКИ
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