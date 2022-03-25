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Вот такие необычные шедевры порой изображает природа!

Вот такие необычные шедевры порой изображает природа! (17 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   красота   природа   удивительно   фото   
855
17

Наверное, на многих людей периодически нападает внезапное вдохновение, когда хочется взять в руки краски или карандаши. И, кажется, природа считает, что ей тоже иногда нужно поддерживать художественные настроения!

Причём природные шедевры могут проявляться во всём: в необычных узорах на растениях и минералах, в облаках, молниях и даже в «нарисованных» сердечках. И это ещё далеко не всё!


Мой трёхмесячный щенок — валентинка от природы

×
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Фантазийное облако от природы, любящей абстракцию

В этом минерале притаился дракон

Конденсат осел так, что получился силуэт города с небоскрёбами

После дождя балконная дверь выглядит как картина художника-импрессиониста

Поймал радугу в прозрачном минерале-селените

Похоже на какой-нибудь камень бесконечности из вселенной «Марвел».


Природа передала любовное послание через лук

Я обвёл свои пятна от витилиго, вот что вышло

Друг нашёл на растении узор, похожий на дерево

Самая необычная молния, которую я фотографировал

Цветок орхидеи с недовольным лицом

Иногда природе очень хочется добавить ярких красок

Некоторые грибы выглядят как не настоящие, но это не так: они выделяют жидкость, похожую на акриловую краску!


На листьях этого растения как будто нарисовали узор из других листьев

Иногда в камнях кто-то прячется

Нашёл такой листок в машине

На нашем коте нарисована курица!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   красота   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Станислав 24 минуты назад
как обманчива природа! - подумал ёжик слезая с кактуса.
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Anarasius

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