Грубость и привлекательность сельского стиля: 28 способов применения бруса и бревен

Сельский стиль, так называемый рустик - это грубая отделка помещения, либо какие-то детали, напоминающие скорее пещеру дровосека, нежели современное помещение. Но этот стиль популярен и даже, говорят. удобен. Как вам?
Да, конечно, все это (за некоторым исключением) не для городских квартир. Тут бы дом среди леса, и квадратов 300 жилой площади
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Викторианский вид
Так как в данном стиле высоко ценилась респектабельность, надежность и демонстративность достатка и солидности, то мебель изготавливалась исключительно из натуральной древесины и массива дерева ценных пород.
Мебель провинциального вида (Прованс)
Эта мебель отличается спокойными пастельными тонами и простыми формами.
Неоклассика
Неоклассическая мебель – это минималистские предметы, они строгие, простые и функциональные
Подобными изделиями подчеркивается нарочитая беззаботность. отсутствие вычурности, твердость и брутальность
Например стиль Минимализм как раз и отличается функциональностью и рационализмом конструкций, включая грубые неотесанные предметы
Деревянная мебель также встречается в скандинавском стиле - морозы, деревянные домики, клетчатые одеяла и звериные шкуры
Одним из самых ярких представителей стиля, где используется грубая деревянная мебель - стиль кантри
Впрочем, он практически схож с сельским стилем
Отчасти схожий с кантри стиль Эко
В этом стиле важна максимальной приближенности к природе и экологичности
Достоинства деревянной мебели: Натуральный и экологически чистый материал. Надежность и устойчивость к повреждениям. Функциональность и практичность. Презентабельный внешний вид. Сочетание с самыми разнообразными стилями интерьера. Простота изготовления и ремонта. Возможность использования на улице при правильной обработке. Долговечность.
Авторский пост
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Деревенский стиль? А копипаста сам был в деревне хоть раз? Нет там такого стиля. Да, мебель ручной сборки часто грубая и надёжная, но это в прошлом. Сейчас мало кто сам делает, чаще покупают или ремонтируют старое.
Эта "мебель" для городских дровосеков, что подражают канадским дровосекам в одежде и "стиле", но с целью понравится таким же "дровосекам".