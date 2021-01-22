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Грубость и привлекательность сельского стиля: 28 способов применения бруса и бревен

Грубость и привлекательность сельского стиля: 28 способов применения бруса и бревен (28 фото)

Автор:
22 января 2021 13:15
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Рустик   Фабрика идей   бревна   брус   интерьер   кантри   красота   стиль   
908
28

Сельский стиль, так называемый рустик - это грубая отделка помещения, либо какие-то детали, напоминающие скорее пещеру дровосека, нежели современное помещение. Но этот стиль популярен и даже, говорят. удобен. Как вам?

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Метки: Рустик   Фабрика идей   бревна   брус   интерьер   кантри   красота   стиль   
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8  комментариев
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816
Максим 58 минут назад
Казаться, а не быть. Это то что приходит на ум, после просмотра.
Деревенский стиль? А копипаста сам был в деревне хоть раз? Нет там такого стиля. Да, мебель ручной сборки часто грубая и надёжная, но это в прошлом. Сейчас мало кто сам делает, чаще покупают или ремонтируют старое.
Эта "мебель" для городских дровосеков, что подражают канадским дровосекам в одежде и "стиле", но с целью понравится таким же "дровосекам".
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26k
Fat Lynx 2 минуты назад
Монументальненько, но... надо вызывать коллектив грузчиков каждый раз, когда надо подвинуть стол или тумбу
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557
Тарик 6 минут назад
Красиво, но не практично)
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75
Евгений 17 минут назад
Замок Людоеда отдыхает.
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525
DarkSkat Полчаса назад
Тут только мини бар из цельного ствола классный. Всё остальное дрова какие то, которые временно посреди комнаты стоят
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9k
Лехахуторской 46 минут назад
Очень на любителя.
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7k
Prostovopros 59 минут назад
Мне нравится мебель такого типа. Если делать самому - то дёшево и стильно.
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Fat Lynx Prostovopros 43 секунды назад
Дешево? Где ты дешево купишь такой цельный брус?
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