20 необычных деталей интерьера, которые не стоит повторять в своём доме

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Делая ремонт, многие вдохновляются фотографиями интерьера из сети. Вот только некоторые дизайнерские решения вызывают вопросы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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