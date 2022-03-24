20 необычных деталей интерьера, которые не стоит повторять в своём доме

Страна, в которой можно путешествовать по времени

Производители одежды добавили вещам прикольные детали

В Питере продают "ледянку Путина" за два миллиона рублей

Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение

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