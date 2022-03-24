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20 необычных деталей интерьера, которые не стоит повторять в своём доме

20 необычных деталей интерьера, которые не стоит повторять в своём доме (21 фото)

Автор:
24 марта 2022 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   детали   дизайн   дом   интересное   интерьер   фото   
893
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Делая ремонт, многие вдохновляются фотографиями интерьера из сети. Вот только некоторые дизайнерские решения вызывают вопросы.

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Источник:

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Метки: Юмор   вещи   детали   дизайн   дом   интересное   интерьер   фото   
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1  комментарий
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rudenkov Полчаса назад
По- моему это трап в полу.
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WhiteRat

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