Что на самом деле значит фраза "Последнее китайское предупреждение"

Зато отношения между Китаем и США довольно сильно накалились. С этого момента военная авиация США регулярно осуществляла разведывательные полеты над территорией Китая. Китай по дипломатическим каналам послал американцам предупреждение. Американцы благополучно его проигнорировали.

В 1962 году американский военный корабль совершенно наглым образом проводил боевое патрулирование в Желтом море. За это время Китай сделал целых три "серьезных" предупреждения. Каждое из таких предупреждений нумеровалось. Но никаких серьезных последствий не предпринималось.

На нерешительность Китая в "американском вопросе" повлиял ряд факторов. Во первых, в 1960 году значительно ухудшились отношения СССР и Китая. Во вторых, проводимая в Китае с 1958 года по 1960 экономическая политика "Большого скачка" сильно ослабила страну не только в экономическом, но и в военном плане. Ко всему прочему китайский лидер предпочитал только на словах делать американцам предупреждения. К 1964 году было сделано 900 предупреждений: