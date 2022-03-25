Что на самом деле значит фраза "Последнее китайское предупреждение"

Многие из нас не раз слышали фразу "Последнее китайское предупреждение тебе". Некоторые даже сами употребляли ее в разговоре пытаясь повлиять на собеседника или предостеречь его от каких-либо действий угрожая серьезными последствиями.
Чаще всего фраза произносится в таком контексте молодыми людьми, кто плохо знаком с историей или не знает о некоторых событиях периода "Холодной войны". На самом деле, если покопаться в истории появления этого фразеологизма, то становится понятна вся абсурдность его употребления в таком ключе.
А началось все в далеком 1958 году. Когда в самом разгаре находился военный конфликт, который назовут Второй кризис тайваньского пролива или Война пушек. Конфликт стал продолжением Первого Кризиса в Тайваньском проливе, который проходил в 1954 году, а потом постепенно угас. Как оказалось стороны просто наращивали свои военные силы.
Все дело было в двух спорных островных группах, которые никак не могли поделить между собой Китай и Тайвань. 23 августа в 17.30 армия Китая начала обстрел острова Цзиньмэнь и прилегающих к нему островов, что находились под контролем Тайваня.
Тайвань в долгу не остался и открыл ответный огонь. Вскоре завязались воздушные бои. Советский Союз выступил на стороне Китая. США подержали Тайвань. Но прямого столкновения между двумя сверхдержавами не произошло. Дело ограничилось лишь отдельными "боевыми" эпизодами.
1958 г 1959-й особым боевым напряжением не отличался. В начале года восемь "сейбров" вторглись в воздушное пространство КНР. На перехват вылетела группа МиГ-17 В завязавшемся бою один F-86 был сбит, а другой поврежден. Получил повреждения также и один из "мигов". В ночь на 29 мая лейтенант Цзян Чжэлунь сбил в сложных метеоусловиях B-17G (Источник: Александр Котлобовский. Малая воздушная война в Китае)
Зато отношения между Китаем и США довольно сильно накалились. С этого момента военная авиация США регулярно осуществляла разведывательные полеты над территорией Китая. Китай по дипломатическим каналам послал американцам предупреждение. Американцы благополучно его проигнорировали.
В 1962 году американский военный корабль совершенно наглым образом проводил боевое патрулирование в Желтом море. За это время Китай сделал целых три "серьезных" предупреждения. Каждое из таких предупреждений нумеровалось. Но никаких серьезных последствий не предпринималось.
На нерешительность Китая в "американском вопросе" повлиял ряд факторов. Во первых, в 1960 году значительно ухудшились отношения СССР и Китая. Во вторых, проводимая в Китае с 1958 года по 1960 экономическая политика "Большого скачка" сильно ослабила страну не только в экономическом, но и в военном плане. Ко всему прочему китайский лидер предпочитал только на словах делать американцам предупреждения. К 1964 году было сделано 900 предупреждений:
Хотя "великий кормчий" и зачислил США в "бумажные тигры", но борьбу с нарушителями он предпочитал вести также "по-бумажному". Посредством "самых строгих предупреждений", ставших в те годы в СССР притчей во языцех. Всего же этих самых предупреждений было более девятисот к концу года. (Источник: Александр Котлобовский. Малая воздушная война в Китае)
Когда обычные люди слышали о 839-ом китайском "серьезном" предупреждении, то они, естественно, уже никак не воспринимали его всерьез. Вскоре и родились крылатые фразы: "последнее китайское предупреждение тебе" и "745-ое последнее китайское предупреждение тебе".
эти протесты периодически транслировались и советскими средствами массовой информации. Озвучивал их своим торжественным голосом диктор Юрий Левитан, что, разумеется, не могло остаться без внимания отечественных острословов. (Источник: Вокруг света. "Когда было последнее китайское предупреждение?")
Сегодня, не зная истинного значения фразы, некоторые люди на полном серьезе употребляют фразу "последнее китайское предупреждение тебе". Они полагают, что это действительно "серьезное" предупреждение. И оказываются в глупом положении. Все потому, что не нужно повторять фразы, которые "где-то услышал" пока не узнаешь их истинного значения.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как в древней скале могли появиться трубы возрастом 5000 лет
- Как около Москвы хотели вырыть море
- Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы?
- Механизированный малыш: во что наотрез отказывались играть американские дети
- Первый русский самолет
Понравилось14
Честно говоря, эта идиома всегда и всеми используется именно с ироническим подтекстом в том смысле, что "последнее" предупреждение - всего лишь очередное и не влекущее последствий для адресата. Зачем автор сделал такой заход - мне лично непонятно. Но история, конечно, любопытная.