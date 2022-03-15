FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Cavok 64 поста • 83 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Cavok 
Первый русский самолет

Первый русский самолет (8 фото)

Автор:
15 марта 2022 10:36
Сообщество : Cavok
Метки: интересно   первый русский самолет   познавательно   самолет   факты   фото   
335
8

Паровой аэроплан этого русского изобретателя поднялся в воздух на 20 лет раньше знаменитого самолета братьев Райт. Хотя продолжительным этот полет не был.

Мореплаватель, который хотел летать

Всю свою жизнь он провел в море, но при этом всегда мечтал о небе. Дослужившийся до контр-адмирала Александр Федорович Можайский вошел в историю как изобретатель первого русского самолета.

×
×

Оставив службу в начале 1860-х годов, Можайский полностью посвятил себя авиаконструированию. Часами он наблюдал за полетами птиц, изучал их анатомию, создавал воздушные змеи и сам испытывал их в небе. Такие эксперименты не раз заканчивались для него травмами.

В 1876 году в манеже Берейторской кавалерийской школы в Санкт-Петербурге Александр Федорович продемонстрировал публике свою первую небольшую летающую модель самолета. Тягу лодочке-фюзеляжу создавали воздушные винты, приводимые в движение заведенной часовой пружиной. «Летунья» развивала скорость до 5 м/с, неся груз весом в один килограмм.

«Изобретатель весьма верно решил давно стоящий на очереди вопрос воздухоплавания», — писал о модели Можайского инженер-кораблестроитель полковник Павел Богословский: «Аппарат, при помощи своих двигательных снарядов, не только летает, бегает по земле, но может и плавать. Быстрота полета аппарата изумительная; он не боится ни тяжести, ни ветра и способен летать в любом направлении... Опыт доказал, что существовавшие до сего времени препятствия к плаванию в воздухе блестяще побеждены нашим даровитым соотечественником».

Следующим шагом для Можайского стало создание «воздухоплавательного снаряда» в натуральную величину, «на котором силою машины и направлением аппарата мог бы управлять человек».


«Жар-Птица»

Для разработки полноценного самолета авиаконструктору требовалось финансирование.  Учитывая тот факт, что в 1877 году началась война против Османской империи, он полагал, что сможет заинтересовать военное ведомство. Однако специальные комиссии нашли проект Можайского недостаточно убедительным и слишком дорогостоящим, чтобы тратить на него государственные деньги.

«Я желал быть полезным своему Отечеству и занялся разработкой моего проекта, для чего я оставил место своего служения, отказался от другого, тоже выгодного по содержанию и карьере», — сокрушался Александр Федорович: «Сначала я проживал и расходовал небольшие наличные средства, затем делал долги, продавал и закладывал все, что имеет ценное, даже часы и обручальные кольца…  И только доведенный до крайности, до нищеты, не имея уже приличной офицеру одежды, я просил у правительства не награды, а насущного куска хлеба…»

Государство отказалось полностью финансировать проект, но, тем не менее, выделило ему часть средств для продолжения разработок. Медленно и тяжело, но работа все-равно продолжалась, и к 1884 году первый русский самолет, названный Можайским в честь персонажа славянских сказок «Жар-Птицей», был готов.


Прерванный полет

«Моноплан представлял собой лодку с деревянными ребрами, обтянутыми материей. К бортам лодки прикреплены были прямоугольные крылья, слегка выгнутые, выпуклостью вверх. Все обтянуто тонкой шелковой материей, пропитанной лаком. Переплеты крыльев деревянные (сосновые)... Крылья приходились приблизительно на сажень (чуть больше двух метров — прим. Russia Beyond) от земли. В лодке две мачты. Крылья удерживались проволочными веревками, натянутыми к мачтам и к подставкам. Двигателей два, расположены в передней части лодки… Винтов было три о четырех лопастях каждый…» — так творение Можайского описывала газета «Новое время».

Длина весившего почти тонну самолета составляла 15 метров, а размах крыльев — 24 метра. Тягу обеспечивали два паровых двигателя британской компании «Арбекер-Хамкенс» мощностью 10 и 20 лошадиных сил.

Осенью 1884 года «Жар-Птице» устроили испытания на одном из полей вблизи Санкт-Петербурга. Для разбега самолета здесь соорудили взлетную дорожку в виде наклонного деревянного настила. Ввиду солидного возраста Александра Федоровича (57 лет) было решено, что за штурвал сядет механик.

Краснознаменной ордена Кутузова, академии имени Юрия Гагарина. Рунов/Sputnik

Паровой аэроплан Можайского разогнался по деревянным рельсам, взмыл в воздух и, пролетев по прямой около ста метров, стал снижаться — подвели маломощные двигатели. При посадке было повреждено крыло самолета.

Авиаконструктор испытывал смешанные чувства: с одной стороны самолет осуществил успешный взлет, с другой — для полноценного полета его надо было еще сильно дорабатывать. Осуществить задуманное скончавшийся в 1890 году Александр Федорович так и не успел. Заброшенная «Жар-Птица» сгорела спустя пять лет после его смерти.

Наследие изобретателя, тем не менее, не пропало даром. Его разработки были успешно использованы в начале 20 века при создании таких самолетов-гигантов, как «Русский витязь», «Святогор» и «Илья Муромец».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Cavok"
Метки: интересно   первый русский самолет   познавательно   самолет   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25
Thomsen Полчаса назад
<Паровой аэроплан Можайского разогнался по деревянным рельсам, взмыл в воздух и, пролетев по прямой около ста метров...>

Около ста метров? Интересная фантазия. Не удивлюсь, если через пару лет напишут, что "выполнил несколько фигур высшего пилотажа..."

<Его разработки были успешно использованы в начале 20 века при создании таких самолетов-гигантов, как «Русский витязь», «Святогор» и «Илья Муромец»>

Ни Слесарев, ни Сикорский никакими "разработками" Можайского в своих работах над многомоторными аэропланами, разумеется, не пользовались. Полагаю, автору просто захотелось слепить красивый финал. И, кстати, "успешный" Святогор в воздух тоже не поднялся, как и паровой аэроплан Можайского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick Час назад
стоит отметить, что советские авиаконструкторы не считали возможный факт отрыва от поверхности этой конструкции - полётом. как минимум шавров и болохвитинов. ш-летающие лодки, и дб-а + би-1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
Это был не полет, а скорее прыжок. Вот описания современников:
"Испытание прибора окончилось неудачей, и механик, управлявший машиной, потерпел увечье".
(Из статьи Е.С. Федорова "Летательные приборы тяжелейшие воздуха" в "Записках русского технического общества").

"В 1884-85 гг. аэроплан [Можайского] был выстроен на военном поле в Красном Селе. При взлете аэроплан накренился на бок и поломал поддерживающие поверхности".
(Из журнала "Воздухоплаватель" за 1909 год.)

"После первого опыта поднятия в воздух у аппарата сломалась о забор деревянная разбежная тележка и повредился парашют"
(Из газеты "Дальний Восток" за 16 июня 1909 года.)

И, наконец, лаконичная публикация в томе "Военной энциклопедии", изданном И.Д. Сытиным в 1916 году:

Первый полет аэроплана на военном поле в Красном Селе дал результаты неважные: аппарат отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился на бок и поломал крыло. Дальнейших опытов не было, за неимением средств. Аппарат Можайского интересен, как первая практическая попытка построить большой аэроплан".
https://topwar.ru/98065-prervannyy-polet-admirala-mhttps://topwar.ru/98065-prervannyy-polet-admirala-m
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
самолет, лампочка, радио - у всего этого есть русские изобретатели, на западе при этом свои.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Реальные истории о самых ужасных соседях Реальные истории о самых ужасных соседях Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы? Зачем вдоль железных дорог на столбах подвешивают грузы? 10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной 10 лучших советских летчиц-истребителей Великой Отечественной Механизированный малыш: во что наотрез отказывались играть американские дети Механизированный малыш: во что наотрез отказывались играть американские дети Как в древней скале могли появиться трубы возрастом 5000 лет Как в древней скале могли появиться трубы возрастом 5000 лет Как на полет самолета влияют вышки 5G Как на полет самолета влияют вышки 5G
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

776335



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Американцы возмущены ростом цен на бензин
0
196
Американцы возмущены ростом цен на бензин
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области
0
4
Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области
Идет охота на бомжей, идет охота
0
3
Идет охота на бомжей, идет охота
Реальные истории о самых ужасных соседях
Реальные истории о самых ужасных соседях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняги
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#США#ватермарк#автомобили#интересное#аварии#сарказм#авто аварии
#фото#история#подборка#факты#картинки#Приколы#дтп#комментарии#СССР#война
#люди#интересно#Россия#в мире#Украина#автомир#фотографии#новости#шоу бизнес#Спорт

На что жалуетесь?

Вернуться