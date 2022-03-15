Первый русский самолет

Оставив службу в начале 1860-х годов, Можайский полностью посвятил себя авиаконструированию. Часами он наблюдал за полетами птиц, изучал их анатомию, создавал воздушные змеи и сам испытывал их в небе. Такие эксперименты не раз заканчивались для него травмами.

В 1876 году в манеже Берейторской кавалерийской школы в Санкт-Петербурге Александр Федорович продемонстрировал публике свою первую небольшую летающую модель самолета. Тягу лодочке-фюзеляжу создавали воздушные винты, приводимые в движение заведенной часовой пружиной. «Летунья» развивала скорость до 5 м/с, неся груз весом в один килограмм.