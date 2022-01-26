Как фраза «Чур, я в домике!» из детской игры связана с магией и древними представлениями славян

Значение слова «чур» вы сможете понять по наречию «чересчур»: «через чур» — это через край, получается «чур» — это край, граница, межа. Откуда же взялось это слово?

Принято считать, что «чур» — это табуированная замена слова «чёрт», которое лишний раз боялись произносить. Но многие исследователи не поддерживают эту версию. Д. К.Зеленин вообще предположил, что *čurъ — это «боже, упаси!» (от греческого κύριος «господь»). Но этимологи тоже не нашли подтверждений этой версии.

Академик Н. И. Толстой поддержал предположение польского этимолога Ф. Славского, что слово «чур» на самом деле было частью магической формулы и восходит к индоевропейскому корню *keur- (резать, рубить). Этот термин мог обозначать «магический круг, окружность, которую ни одна нечистая сила не может переступить».

Тогда становится понятно, почему дети издавна выкрикивают фразу «Чур, я домике!» — это связано с верой в защиту от нечисти с помощью круга. В повести «Вий» Н. В. Гоголя как раз упоминается подобное действие.