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Как фраза «Чур, я в домике!» из детской игры связана с магией и древними представлениями славян

Как фраза «Чур, я в домике!» из детской игры связана с магией и древними представлениями славян (2 фото)

Автор:
26 января 2022 08:43
Сообщество : Факты
Метки: интересно   познавательно   факты   фото   фраза   чур   я в домике   
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Все помнят фразу из детских игр «Чур меня!» (не тронь, запрет, требование держаться подальше). В словаре Даля находим глаголы «чурать» (кричать чур) и «чураться» (удаляться от кого-то). С таким значением можно услышать фразу: «Не чурайся!». Все эти слова связаны с мифологическими представлениями славян.


Значение слова «чур» вы сможете понять по наречию «чересчур»: «через чур» — это через край, получается «чур» — это край, граница, межа. Откуда же взялось это слово?


Принято считать, что «чур» — это табуированная замена слова «чёрт», которое лишний раз боялись произносить. Но многие исследователи не поддерживают эту версию. Д. К.Зеленин вообще предположил, что *čurъ — это «боже, упаси!» (от греческого κύριος «господь»). Но этимологи тоже не нашли подтверждений этой версии.


Академик Н. И. Толстой поддержал предположение польского этимолога Ф. Славского, что слово «чур» на самом деле было частью магической формулы и восходит к индоевропейскому корню *keur- (резать, рубить). Этот термин мог обозначать «магический круг, окружность, которую ни одна нечистая сила не может переступить».


Тогда становится понятно, почему дети издавна выкрикивают фразу «Чур, я домике!» — это связано с верой в защиту от нечисти с помощью круга. В повести «Вий» Н. В. Гоголя как раз упоминается подобное действие.

Но это не всё!


Н. И. Толстой считает, что «чур» (край, граница) — это вторичное значение, более позднее. Возможно, первоначально чур/цур (кур) обозначало бранное слово 'penis'. Матерщина в славянских заговорах использовалась либо как связь с миром нечисти, либо как защита от последствий обращения к колдовству.


По мнению исследователей, чур (кур 'penis') восходит к *kurъ — петух. В славянских языках зафиксировано достаточно случаев связи между названиями гениталий и названиями птиц, чтобы видеть в этом закономерность. Эта версия заинтересовала многих лингвистов, исследования ещё продолжаются.


Сюда же лингвисты относят и диалектные слова: олонецкое «курушка» (еловая шишка), ярославское «курьян» (импотент), архангельское «курик» (палка).


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Метки: интересно   познавательно   факты   фото   фраза   чур   я в домике   
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Е-Лена Час назад
А есть ещё слово "чурка" - короткий обрубок дерева, металла.
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Алексей Куликов 23 минуты назад
Я читал, что Чур, это дух предка, и умерших хоронили на границе своего участка. Считалось, что так предки будут охранять живых и хозяйство. Но за пределами они силы не имели и не могли защитить. Через чур, это выйти за границу защиты.
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