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Как около Москвы хотели вырыть море

Как около Москвы хотели вырыть море (8 фото)

Автор:
13 марта 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   интересно   море   познавательно   факты   фото   
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От грандиозного советского проекта остались лишь огромные заброшенные конструкции высотой в девятиэтажный дом.

В середине 1970-х годов советские власти решили создать целое море к югу от столицы страны. Руководители СССР вовсе не сошли с ума — «морем» официально именовалось большое водохранилище, которое должно было появиться в районе подмосковного города Подольск.

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Площадью свыше 830 гектар, вмещающее 47 млн кубических метров воды, «Подольское море» решило бы проблему снабжения южных районов быстрорастущего мегаполиса пресной водой. Кроме того, растянувшаяся на 60 км береговая линия могла стать зоной отдыха для миллионов москвичей. Здесь на обустроенных пляжах они бы комфортабельно загорали и купались.

Одобренный в 1975 году план застройки предусматривал создание в месте слияния рек Моча и Пахра каскада из трех гидроузлов, обеспечивающего устойчивый уровень воды на огромной территории. Высота плотины должна была превысить 21 метр.

Жителей близлежащих населенных пунктов стали активно переселять в Подольск. В то же время власти ввели запрет на переселение на территорию будущего водохранилища и на введение здесь какой-либо застройки.

После вырубки леса началось строительство гидроузлов, продолжавшееся на протяжении почти всех 1980-х годов. Однако к концу десятилетия удалось выполнить лишь четверть от запланированных работ.

Распад СССР и последовавший вслед за ним затяжной экономический кризис поставили крест на грандиозной стройке. Теперь среди заброшенных громадных бетонных конструкций гуляют лишь ветер, да случайные туристы.

Сегодня надобности в реинкарнации проекта «Подольское море» уже нет. Современные водоочистительные системы позволяют эффективно и в полной мере снабжать столицу России пресной водой из Волги и Москвы-реки даже при постоянно растущем населении города.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   интересно   море   познавательно   факты   фото   
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Юрий 12 минут назад
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