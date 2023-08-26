«Цигель, цигель, ай люлю» – что на самом деле эта фраза значит и откуда взялась?

Бессмертная гайдаевская «Бриллиантовая рука» одарила нас целой россыпью замечательных цитат.
В том числе, той самой знаменитой «Цигель, цигель, ай люлю», что произносит стамбульская дама не слишком тяжелого поведения.
В момент, когда пытается заманить в свои амурные сети незадачливого Семен Семеныча Горбункова. Но, как известно, руссо-туристо облико морале...
На самом деле, рыжеволосая красотка произносит там целую тираду, звучащую вот так:
Но именно цигель-цигель-ай-лю-лю лучше всего запомнилось нашему зрителю. И стало синонимом, мол, быстро-быстро, часики-то тикают! Тем более, что Геша потом произносит эту же фразу, указывая на собственные довольно дорогие часы.
Но на самом деле, ничего со временем связанного тут нет. Всю фразу придумала сама исполнившая роль хитрой заграничной путаны актриса Виктория Островская.
Но что же вообще значит эта фраза?
Словечко "цигель" (Ziegel) на немецком языке и на старом русском рабочем сленге означает просто "кирпич". Отсюда же и "цигельня" - до сих используемое в русском профессиональном жаргоне название печи для обжига кирпичей.
А вот слово "ай" - это обычное короткое междометие. Или же название крайне тихоходного животного: ленивца ай-ай.
"Лю-лю" можно истолковать по тому же словарю Даля как припев для убаюкивания младенца. Тот же "баю-бай" , просто слегка в другом виде.
Таким образом, рыжеволосая бестия герою Юрия Никулина в переводе на нормальный русский язык кричит просто:
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