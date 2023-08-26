«Цигель, цигель, ай люлю» – что на самом деле эта фраза значит и откуда взялась?

Но что же вообще значит эта фраза?

Словечко "цигель" (Ziegel) на немецком языке и на старом русском рабочем сленге означает просто "кирпич". Отсюда же и "цигельня" - до сих используемое в русском профессиональном жаргоне название печи для обжига кирпичей.

А вот слово "ай" - это обычное короткое междометие. Или же название крайне тихоходного животного: ленивца ай-ай.