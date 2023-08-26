FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11974 поста • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
«Цигель, цигель, ай люлю» – что на самом деле эта фраза значит и откуда взялась?

«Цигель, цигель, ай люлю» – что на самом деле эта фраза значит и откуда взялась?

Автор:
26 августа 2023 12:56
Сообщество : Кино
Метки: Цигель   ай люлю   бриллиантовая рука   значение   интересно   факты   фото   фраза   
2052
8

Бессмертная гайдаевская «Бриллиантовая рука» одарила нас целой россыпью замечательных цитат.

В том числе, той самой знаменитой «Цигель, цигель, ай люлю», что произносит стамбульская дама не слишком тяжелого поведения.

В момент, когда пытается заманить в свои амурные сети незадачливого Семен Семеныча Горбункова. Но, как известно, руссо-туристо облико морале...

×
×

На самом деле, рыжеволосая красотка произносит там целую тираду, звучащую вот так:

Но именно цигель-цигель-ай-лю-лю лучше всего запомнилось нашему зрителю. И стало синонимом, мол, быстро-быстро, часики-то тикают! Тем более, что Геша потом произносит эту же фразу, указывая на собственные довольно дорогие часы.

Но на самом деле, ничего со временем связанного тут нет. Всю фразу придумала сама исполнившая роль хитрой заграничной путаны актриса Виктория Островская.

Но что же вообще значит эта фраза?

Словечко "цигель" (Ziegel) на немецком языке и на старом русском рабочем сленге означает просто "кирпич". Отсюда же и "цигельня" - до сих используемое в русском профессиональном жаргоне название печи для обжига кирпичей.

А вот слово "ай" - это обычное короткое междометие. Или же название крайне тихоходного животного: ленивца ай-ай.

"Лю-лю" можно истолковать по тому же словарю Даля как припев для убаюкивания младенца. Тот же "баю-бай" , просто слегка в другом виде.

Таким образом, рыжеволосая бестия герою Юрия Никулина в переводе на нормальный русский язык кричит просто:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Цигель   ай люлю   бриллиантовая рука   значение   интересно   факты   фото   фраза   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26
GoldMedium 2 часа назад
В конце чувствуется, что автор ходил на курсы интриги :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Летучий Мыш 49 минут назад
Ай ай -это не ленивец, а руконожка мадагаскарская. Та, которая в носу ковыряться любит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Ух, ты! Вон, оно что!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

857183



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
Сложная жизнь талантливого художника
Сложная жизнь талантливого художника
Набирающие популярность в сообществах
Интересные факты о муравьях
Интересные факты о муравьях
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#история#Прикол#ДТП#Россия#авто аварии#позитив#дети#екатеринбург
#автомобили#животные#интересное#Автовсячина#люди#аварии#интересно#Прошлое#США#знаменитости
#машина#Юмор#забавно#в мире#факты#истории#милота#полиция#подборка#Индия
Теперь денег хватит на все хотелки Теперь денег хватит на все хотелки Откуда пошло слово «кулаки» и кто к ним относился Откуда пошло слово «кулаки» и кто к ним относился "Бриллиантовая рука": интересные факты о фильме "Бриллиантовая рука": интересные факты о фильме Как фраза «Чур, я в домике!» из детской игры связана с магией и древними представлениями славян Как фраза «Чур, я в домике!» из детской игры связана с магией и древними представлениями славян Что на самом деле значит фраза "Последнее китайское предупреждение" Что на самом деле значит фраза "Последнее китайское предупреждение" Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке" Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке"

На что жалуетесь?

Вернуться