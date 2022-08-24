Урод, прелесть и погост: 6 русских слов, которые на Руси имели совсем иное значение

Неприятное на слух ругательное слово в прошлом имело почетный и положительный смысл: глава семьи, ее основатель. То есть, человек, который стоял «у рода», начинал его. Но как же слово поменяло свое значение так кардинально? После Древней Руси уродами стали звать детей, которые на славу уродились у родителей — из всех чад они были самыми умными или самыми красивыми. Кстати, именно слово «красота» по-польски звучит как «урода». Но из-за своего слишком возвышенного значения слово стало применяться и к людям, близким к Богу, а потом перекочевало на верующих и блаженных, которых стали звать уродивыми. В Средние века среди уродиевых было много людей, не способных работать из-за различных увечий. Больные, хромые, вечно голодные люди в лохмотьях — вот кого стало обозначать слово «уроды». Но тогда таких людей жалели, и слово было положительным. Сейчас же оно приобрело совершенно негативный оттенок.

Прелесть