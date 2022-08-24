Урод, прелесть и погост: 6 русских слов, которые на Руси имели совсем иное значение

Русский язык настолько безграничен, что некоторые слова кардинально поменяли свое значение спустя долгие годы. Вот 6 популярных слов, которые на Руси имели совершенно иной смысл.
Урок
Если сейчас слово «урок» бременем ложится на детские плечи или обозначает какой-то жизненный опыт, то во времена Древней Руси оно было синонимом «налогу» — определенной дани, которая платилась за землю, работы или сбор урожая.
Погост
В наше время слово обозначает небольшое кладбище, чаще всего сельское или заброшенное. Но в прошлом это были участки земли между несколькими селами и деревнями. В Киевской Руси люди, которые собирали уроки с населения, назывались гостями. Они приезжали на такие территории, ставя там свои гостевые дома, и оставались погостить, пока не соберут все дани со всех жителей окрестных деревень. После именно вокруг гостевых домов появлялись другие здания и разрастался город, который называли погостом.
Урод
Неприятное на слух ругательное слово в прошлом имело почетный и положительный смысл: глава семьи, ее основатель. То есть, человек, который стоял «у рода», начинал его. Но как же слово поменяло свое значение так кардинально? После Древней Руси уродами стали звать детей, которые на славу уродились у родителей — из всех чад они были самыми умными или самыми красивыми. Кстати, именно слово «красота» по-польски звучит как «урода». Но из-за своего слишком возвышенного значения слово стало применяться и к людям, близким к Богу, а потом перекочевало на верующих и блаженных, которых стали звать уродивыми. В Средние века среди уродиевых было много людей, не способных работать из-за различных увечий. Больные, хромые, вечно голодные люди в лохмотьях — вот кого стало обозначать слово «уроды». Но тогда таких людей жалели, и слово было положительным. Сейчас же оно приобрело совершенно негативный оттенок.
Прелесть
В старину слово обозначало не что-то красивое и чарующее взор, а обман и фальшь. Оно пошло от слов «лесть» или «прельстить», то есть обмануть кого-то, настроить на неверный путь. В старославянском языке слово и вовсе обозначало «совращение» и употреблялось в церковных текстах, описывающих, как злые духи соблазняют праведников. Позже прелестью стали звать соблазнительных девушек, а затем и вещи, к примеру, «прелестное колечко».
Трус
Слово «трусить» в прошлом обозначало «трястись, дрожать». При этом оно относилось не только к людям или животным, а больше к вещам, например, к землетрясению, и люди говорили, что земля трусит. Позже его стали использовать и для людей, дрожащих от холода, называя их трусами. Еще позже слово перешло на людей, дрожащих от страха, и обрело отрицательное значение.
Неделя
Слово «неделя» поначалу обозначало только один день недели — воскресение, когда люди ничего не делали. В некоторых славянских языках, например, в чешском, эта традиция сохранилась, но на Руси неделей стали звать весь отрезок времени, а последний день переименовали в честь воскрешения Иисуса после принятия христианства.
Источник:
АНТИФИШКИ
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