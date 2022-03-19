Пулены, намакшины, кломпы:12 странных пар обуви из прошлого





Искусство, как и красота, требует жертв. Чтобы театр жил и представления были полноценными, в Древнем Риме использовались котурны. Обувь имела очень толстую подошву и высокие каблуки. Это позволяло актёрам, игравшим драматические роли, оставаться видимыми на сцене и сделать свою поступь более величественной.

В повседневной жизни котурны носили обеспеченные люди. Беднякам обувать их строго запрещалось.





Сабо с колокольчиками