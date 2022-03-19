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Пулены, намакшины, кломпы:12 странных пар обуви из прошлого

Пулены, намакшины, кломпы:12 странных пар обуви из прошлого (19 фото)

Автор:
19 марта 2022 08:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   обувь   познавательно   факты   фото   
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На какие только жертвы не пойдёшь, чтобы выглядеть солидно в глазах общественности. Если вы думали, что современная мода беспощадна, то вы сильно ошибались.

Поклонники удобных кроссовок и кед не на шутку удивятся, увидев подборку странной обуви, которая представлена ниже. Если сегодня в приоритете личный комфорт, то раньше людей заботила статусность и авторитет, поэтому они носили башмаки, гарантировано привлекавшие внимание. Чаще всего в ассортименте была обувь на гигантской платформе, сделанная из дерева или металла. В качестве украшения использовались колокольчики, яркие ткани или резьба.


Свадебные сабо

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Странные деревянные туфли с вытянутым носком появились во французской долине Бемаль. Мужчины, готовясь к собственной свадьбе, вырезали такую обувь для своих невест. Это был своеобразный праздничный подарок. Считалось, что чем длиннее носки сабо, тем сильнее любовь жениха к невесте.


Котурны


Искусство, как и красота, требует жертв. Чтобы театр жил и представления были полноценными, в Древнем Риме использовались котурны. Обувь имела очень толстую подошву и высокие каблуки. Это позволяло актёрам, игравшим драматические роли, оставаться видимыми на сцене и сделать свою поступь более величественной.

В повседневной жизни котурны носили обеспеченные люди. Беднякам обувать их строго запрещалось.


Сабо с колокольчиками


Вычурно украшенные сабо использовались только для ношения дома. Изображённая пара обуви полностью обвешана колокольчиками. Можно только догадываться, с какого расстояния было слышно человека, который её носил.


Мужская обувь на высоком каблуке


Первые туфли на каблуках появились в 16 веке во Франции. Яркую и высокую обувь носили исключительно мужчины.


Банные сабо


Ботинки помогали не поскользнуться во время принятия водных процедур. Однако далёко не факт, что их ношение обеспечивало хоть какую-то безопасность.


Падуки


Древнейшая обувь в Индии, которой более 5 тысяч лет. Изготавливалась из металлов, дерева или слоновьей кости. Считается священной. Иногда шипованные падуки носят монахи, чтобы доказать свою верность богам.


Туфли-лотосы


Более 10 веков в Китае существовала традиция бинтования ног девушкам. Её цель — формирование миниатюрной стопы, напоминавшей по форме цветок лотоса. Процедура серьёзно деформировала ноги китаянок, приводя к чудовищным последствиям. Привлекательной считалась девушка, чей размер ноги не превышал 7 сантиметров. На фото можно наглядно увидеть разницу между размерами китайских туфель и обычных.


Чопины


Чопины появились в эпоху Возрождения. Мода на обувь просуществовала недолго, так как она была неудобной и травмоопасной. Высота некоторых моделей достигала 50 сантиметров. Как правило, такие туфли носили богатые люди, чтобы выделиться из толпы.


Кломпы


Кломпы — традиционная обувь в Голландии. Изготавливается из дерева. Была распространена среди рыбаков и фермеров. Сегодня выпускается преимущественно в качестве сувенирной продукции. На нижнем фото изображены голландцы в традиционных ботинках, 1900 год.


Деревянные сандалии


Эти необычные сандалии на платформе принадлежали султану Фумо Омари, который носил их предположительно с 1890 по 1894 год.


Намакшин


Древнейшая японская обувь была известна ещё в 220 году н.э. Её не носили повседневно, а использовали только при очень дождливой погоде для защиты ног от влаги.


Пулены


Сложно найти что-то более необычное, чем пулены. Этот вид обуви был востребован в Европе с 1340 по 1470 год. Странные туфли с вытянутыми носками пользовались популярностью не только за счёт своего вида, но и из-за простоты изготовления. Их носили все слои населения. Длинна носков некоторых пулен достигала 50-60 сантиметров. Нормально ходить в такой обуви было невозможно, поэтому часто их концы подвязывали шнурками к поясу.


Тэцу-гэта — обувь ниндзя


Японцы и китайцы — мастера по изобретению неудобной обуви. Особое внимание среди странных моделей привлекают железные гэта — специальные ботинки для тренировки ниндзя.

Гэта весили десятки килограмм и обязательно скреплялись между собой цепью. В таком железном приспособлении ниндзя должен был регулярно проходить по несколько километров.

Несмотря на то, что странная мода на гигантские каблуки футуристичных форм осталась в прошлом, современные дизайнеры заимствуют некоторые идеи того времени для воплощения своих проектов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   обувь   познавательно   факты   фото   
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