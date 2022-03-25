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Идеально входит! Пост, который оценят любители порядка

Идеально входит! Пост, который оценят любители порядка (18 фото)

Автор:
25 марта 2022 16:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   идеально   перфекционисты   прикол   
3523
18
Если вы во всём цените порядок, то оцените данную подборку. От идеальной расстановки в комнате до автопарковщиков (и обратно).
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Источник:

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Метки: Юмор   идеально   перфекционисты   прикол   
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3  комментария
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9k
Васильевна Час назад
А я обожаю, когда незадуманные друг для друга вещи идеально друг другу подходят.
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Bayker 8 минут назад
В чем смысл ложить коврик под стол? там же никто не ходит.
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Бернгард Кёне

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