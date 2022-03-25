Идеально входит! Пост, который оценят любители порядка

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Если вы во всём цените порядок, то оцените данную подборку. От идеальной расстановки в комнате до автопарковщиков (и обратно).
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор идеально перфекционисты прикол
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