Смешные заголовки газеты из фантастического фильма "Назад в будущее-2"

Приключенческий фильм режжиссера Роберта Земекиса по сценарию Боба Гейла (вторая часть трилогии) "Назад в будущее" вышла на экраны 22 ноября 1989 года. Спустя столько лет довольно интересно рассмотреть картину более пристально. Например, в фильме демонстрируют газету, в которой мы видим новость о разбитой городской ратуше и задержанных хулиганах. Это важный для сюжета фильма газетный разворот, и его мы видим несколько раз.
Но мало кто знает, что авторы заранее продумали целую полосу, нафаршировав его актуальными для Хилл Вэллей 2015 года новостями и заметками. И это невероятно интересно и смешно! Вот некоторые из них:
"Трое пострадавших в результате регидрации пиццы".
Как известно, в состоянии полуфабриката эта пицца невероятно маленькая: потому что из неё удалена вся влага. Поэтому перед употреблением такой пиццы её нужно не только разогреть, но и регидрировать (повторно насытить предварительно обезвоженнон вещество водой).
И в упомянутой выше статье говорится о том, что некая мамаша решила накормить детей пиццей, в результате чего регидрационная духовка взорвалась, едва не погубив её и двоих её детей.
Для расследования инцидента полиция направила детектива, специализирующегося на "регидрационных инцидентах".
Книга Джорджа МакФлая получит повторную экранизацию
В этой заметке идёт речь о ремейке фильма, снятого по дебютному произведению автора-фантаста Джорджа Макфлая. Там же указывается, что первая экранизация была кассовым провалом, и никто не хотел связываться с ремейком. Лишь только Роберт Земекис готов взяться за работу.
Ремейк снимет Роберт Земекис, постановщик Форреста Гампа и Кто подставил кролика Роджера, а главную роль может сыграть Кристофер Ллойд.
Не нужно напоминать, что Земекис - это никто иной, как режиссёр "Назад в будущее", а Кристофер Ллойд - актёр, сыгравший дока Брауна.
Также статья напоминает, что в книге, о которой идёт речь, главного героя посещает некое существо из космоса по имени Гард Д'Вэйд, и заставляет того пригласить на свидание девушку.
Есть и другие заметки:
"Челюсти, которые не кусают" - обзор фильма "Челюсти 19", который явно не фонтан. "Акула всё еще выглядит неубедительной" - иронизирует журналист.
"Пальцевые бандиты наносят ответный удар": некие злоумышленники лишают больших пальцев пациентов местной больницы
"Модель ховербордов 2016 года будет тоньше и легче". "Но устройства всё еще не могут летать над водой".
"Активисты выступают против супа-алфавита". По словам лидера активистов, супы с вермишелью в виде букв - "оскорбительный продукт, который в каждой пачке содержит ненормативную лексику"
"Кафе 80-х закрывает московский филиал". "Потому что россияне не испытывают ностальгии по восьмидесятым".
Согласитесь, внимание к деталям, даже к газетной полосе, которая на несколько минут появляется в фильме (и то не полностью), говорит о том, что авторы действительно с любовью и заботой снимали "Назад в будущее".
Источник:
АНТИФИШКИ
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