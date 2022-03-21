Смешные заголовки газеты из фантастического фильма "Назад в будущее-2"

Есть и другие заметки:

"Челюсти, которые не кусают" - обзор фильма "Челюсти 19", который явно не фонтан. "Акула всё еще выглядит неубедительной" - иронизирует журналист.

"Пальцевые бандиты наносят ответный удар": некие злоумышленники лишают больших пальцев пациентов местной больницы

"Модель ховербордов 2016 года будет тоньше и легче". "Но устройства всё еще не могут летать над водой".

"Активисты выступают против супа-алфавита". По словам лидера активистов, супы с вермишелью в виде букв - "оскорбительный продукт, который в каждой пачке содержит ненормативную лексику"

"Кафе 80-х закрывает московский филиал". "Потому что россияне не испытывают ностальгии по восьмидесятым".

Согласитесь, внимание к деталям, даже к газетной полосе, которая на несколько минут появляется в фильме (и то не полностью), говорит о том, что авторы действительно с любовью и заботой снимали "Назад в будущее".