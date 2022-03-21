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Смешные заголовки газеты из фантастического фильма "Назад в будущее-2"

Смешные заголовки газеты из фантастического фильма "Назад в будущее-2" (4 фото)

Автор:
21 марта 2022 11:54
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   газеты   заголовки   кино   назад в будущее 2   прикол   фильм   
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Приключенческий фильм режжиссера Роберта Земекиса по сценарию Боба Гейла (вторая часть трилогии) "Назад в будущее" вышла на экраны 22 ноября 1989 года. Спустя столько лет довольно интересно рассмотреть картину более пристально. Например, в фильме демонстрируют газету, в которой мы видим новость о разбитой городской ратуше и задержанных хулиганах. Это важный для сюжета фильма газетный разворот, и его мы видим несколько раз.

Но мало кто знает, что авторы заранее продумали целую полосу, нафаршировав его актуальными для Хилл Вэллей 2015 года новостями и заметками. И это невероятно интересно и смешно! Вот некоторые из них:


"Трое пострадавших в результате регидрации пиццы".

×
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Как известно, в состоянии полуфабриката эта пицца невероятно маленькая: потому что из неё удалена вся влага. Поэтому перед употреблением такой пиццы её нужно не только разогреть, но и регидрировать (повторно насытить предварительно обезвоженнон вещество водой).

И в упомянутой выше статье говорится о том, что некая мамаша решила накормить детей пиццей, в результате чего регидрационная духовка взорвалась, едва не погубив её и двоих её детей.

Для расследования инцидента полиция направила детектива, специализирующегося на "регидрационных инцидентах".


Книга Джорджа МакФлая получит повторную экранизацию

В этой заметке идёт речь о ремейке фильма, снятого по дебютному произведению автора-фантаста Джорджа Макфлая. Там же указывается, что первая экранизация была кассовым провалом, и никто не хотел связываться с ремейком. Лишь только Роберт Земекис готов взяться за работу.

Ремейк снимет Роберт Земекис, постановщик Форреста Гампа и Кто подставил кролика Роджера, а главную роль может сыграть Кристофер Ллойд.


Не нужно напоминать, что Земекис - это никто иной, как режиссёр "Назад в будущее", а Кристофер Ллойд - актёр, сыгравший дока Брауна.

Также статья напоминает, что в книге, о которой идёт речь, главного героя посещает некое существо из космоса по имени Гард Д'Вэйд, и заставляет того пригласить на свидание девушку.


Есть и другие заметки:

"Челюсти, которые не кусают" - обзор фильма "Челюсти 19", который явно не фонтан. "Акула всё еще выглядит неубедительной" - иронизирует журналист.

"Пальцевые бандиты наносят ответный удар": некие злоумышленники лишают больших пальцев пациентов местной больницы

"Модель ховербордов 2016 года будет тоньше и легче". "Но устройства всё еще не могут летать над водой".

"Активисты выступают против супа-алфавита". По словам лидера активистов, супы с вермишелью в виде букв - "оскорбительный продукт, который в каждой пачке содержит ненормативную лексику"

"Кафе 80-х закрывает московский филиал". "Потому что россияне не испытывают ностальгии по восьмидесятым".


Согласитесь, внимание к деталям, даже к газетной полосе, которая на несколько минут появляется в фильме (и то не полностью), говорит о том, что авторы действительно с любовью и заботой снимали "Назад в будущее".



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   газеты   заголовки   кино   назад в будущее 2   прикол   фильм   
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4  комментария
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3k
Секрет фирмы 53 минуты назад
один из моих любимых. Причем все три части шикарные
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1k
Никита Сергеевич 3 минуты назад
На все времена.
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36k
Aleksandr Полчаса назад
Там еще под названием газеты "...3 миллиарда читателей ежедневно"
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−9
ANNUIT CCEPTIS 58 минут назад
Классный фильм!
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