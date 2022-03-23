Решил заняться ЗОЖ, а на дворе 2022-й год

5018
18
Подборка сочных приколов для тех, кто решил начать следить за своим здоровьем. Кстати, давно вы посещали спортзал или выходили на утреннюю пробежку?
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Свято место пусто не бывает: пост об импортозамещении в общепите
- Настали тяжёлые времена, на сцену выходят коучи и тренеры
- Почти месяц без сахара: продолжение поста о дефиците
- Когда слишком перестарались с упаковкой
- Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять
81
Понравилось81
Новости партнёров
Хорошее упражнение, рекомендую.