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Решил заняться ЗОЖ, а на дворе 2022-й год

Решил заняться ЗОЖ, а на дворе 2022-й год (18 фото)

Автор:
23 марта 2022 18:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бодипозитив   зож   подборка   прикол   фитнес   
5018
18
Подборка сочных приколов для тех, кто решил начать следить за своим здоровьем. Кстати, давно вы посещали спортзал или выходили на утреннюю пробежку?
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Источник:

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Метки: Юмор   бодипозитив   зож   подборка   прикол   фитнес   
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4  комментария
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17k
homerchik 59 минут назад
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paxan-paxan 2 минуты назад
Начал качать пресс. Лег на пол... Жена разбудила через 20 минут.
Хорошее упражнение, рекомендую.
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1k
Froll 12 минут назад
Жена полтора года назад купила две гантельки,утром зарядку делать.До сих пор лежат запечатанные.
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8k
Женя Полчаса назад
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