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И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару

И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару (17 фото)

Автор:
21 марта 2022 18:04
Метки: Чёрный юмор   Юмор   жесть   мем   прикол   смерть   смех   
2443
17
В чёрном юморе отсутствуют какие-либо границы, ограничения, моральные нормы и принципы. Только жесточайшая жесть и полный хардкор.
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Источник:

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1  комментарий
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ACU900 2 минуты назад
Похожий анекдот вспомнился:
1-е апреля,сын прибегает на кухню и кричит:
- Мама! Скорее на чердак! Там папа повесился!
Мать в ужасе бежит на чердак, но там к счастью никого не оказалось. Она вспомнив какое на календаре число с облегчением говорит:
- Не надо так шутить, я чуть инфаркт не получила. кстате где он?
С 1-м апреля,мама, он в подвале застрелился...
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Richard

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