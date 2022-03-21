И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару

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В чёрном юморе отсутствуют какие-либо границы, ограничения, моральные нормы и принципы. Только жесточайшая жесть и полный хардкор.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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