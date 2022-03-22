Что может пойти не так? Люди, которые не слышали о технике безопасности

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К великому сожалению, люди смертны. Однако, многие похоже об этом не задумываются и изо всех сил рискуют свой жизнью каждый день. Судя по всему, удача этих людей пока не покинула, раз они дожили до своего возраста!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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