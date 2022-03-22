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Что может пойти не так? Люди, которые не слышали о технике безопасности

Что может пойти не так? Люди, которые не слышали о технике безопасности (17 фото)

Автор:
22 марта 2022 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   люди   мужчины   прикол   случайность   техника безопасности   фото   
239
17

К великому сожалению, люди смертны. Однако, многие похоже об этом не задумываются и изо всех сил рискуют свой жизнью каждый день. Судя по всему, удача этих людей пока не покинула, раз они дожили до своего возраста!

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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   люди   мужчины   прикол   случайность   техника безопасности   фото   
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2  комментария
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Киса Кацман 9 минут назад
Что не так с последней картинкой?
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WhiteRat

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