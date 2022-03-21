Почти месяц без сахара: продолжение поста о дефиците

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Если прошлая подборка была посвящена всеобщему дефициту, то здесь речь пойдёт только о сахаре. Сколько ещё будет продолжаться нехватка сахара? Ответа на это нет.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Пора бы Путину разъяснить эту ситуевину.
Р.s. кстати, бытовая химия тоже начинает исчезать...