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Почти месяц без сахара: продолжение поста о дефиците

Почти месяц без сахара: продолжение поста о дефиците (20 фото)

Автор:
21 марта 2022 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дефицит   дефицитные товары   подборка   прикол   сахар   
3757
20
Если прошлая подборка была посвящена всеобщему дефициту, то здесь речь пойдёт только о сахаре. Сколько ещё будет продолжаться нехватка сахара? Ответа на это нет.
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Источник:

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Метки: Юмор   дефицит   дефицитные товары   подборка   прикол   сахар   
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17  комментариев
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53k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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Filaret 10 минут назад
Кто знает как самогон перегнать обратно а сахар?
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13k
Сергей 15 минут назад
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9k
GRuslan 16 минут назад
У нас недавно на работе поставили кофе машину. Бесплатно, сахар, стаканчики, палочки для размешивания, все было в изобилии. Но недавно какая то крыса стырила весь сахар в этих мини пакетиках, как в самолёте, и все, начальник сказал, больше заказывать не буду, пейте без сахара. Как тебя падла земля носит, сидишь небось, пакетики рвешь и высыпаешь сахар в тазик, ощущая себя Аль Пачино из лица со шрамом, казел.
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−1
Seryi_spb 24 минуты назад
На последнем фото - Виктор Рыбин?
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18k
nobody® 24 минуты назад
Комментарий к фото
Корона уже не актуальна, на неё никто не смотрит
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9k
Мистер Фикс 57 минут назад
А если серьезно... сахарозаводы уверяют, что не снижали мощности и кол-во отгрузки. В магазинах сахара нет. ФАС копает, но нужно в таком случае трясти поставщиков.
Пора бы Путину разъяснить эту ситуевину.
Р.s. кстати, бытовая химия тоже начинает исчезать...
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15k
будьте бобры Час назад
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7k
a_komolow Час назад
Что следующее будут скупать?
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я понял! Если коронавирус, как говорили фишкяне, выдумали производители масок, то военную операцию затеяли производители сахара! "Л" - логика!
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