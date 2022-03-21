Почти месяц без сахара: продолжение поста о дефиците

Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга

"Сойдёт и так": сочная подборка строительного юмора

Настали тяжёлые времена, на сцену выходят коучи и тренеры

Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому

Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять

Колоритные посетители американских супермаркетов, которых мы бы назвали сумасшедшими