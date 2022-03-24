В Кузбассе люди устроили давку из-за скидок на сковородки

Страна, в которой можно путешествовать по времени

В Орле бабульки буквально смели сахар с полок

«Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну

Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски

Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест»

20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас