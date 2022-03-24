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В Кузбассе люди устроили давку из-за скидок на сковородки

В Кузбассе люди устроили давку из-за скидок на сковородки (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 08:56
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   интересное   кузбасс   магазины   скидки   фото   
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Судя по всему, акции и распродажи некоторым людям противопоказаны. На днях люди дрались за сахар, а теперь за сковородки по скидке. Судя по всему, дело не в сахаре и сковородках!

В Кузбассе посетители супермаркета устроили настоящую давку из-за акционных товаров. Причиной ажиотажа стали сковородки по скидке. Обезумевший народ чуть не разорвал друг друга из-за акционного товара, который только-только выставили в зале. Сковородки растащили за считанные секунды.

Всего несколько дней назад россияне сражались за сахар.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   драка   интересное   кузбасс   магазины   скидки   фото   
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20  комментариев
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84k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Какие-то нищие люди собрались, у которых даже сковородок нет.
У нас чугунные сковороды, наверное из тех, что моя бабушка покупала, ещё при Сталине, когда он цены снизил
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4k
sibull 21 минуту назад
Звука нет
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15k
Booka1a 44 минуты назад
реально больные люди.
с утра зашел в "ДА", стоит палета сахара, цена за первые две пачки 66р, с третьей 99. на кассе 95% с двумя пачками сахара... ну нахера??
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Торгашей - расстрелять! Искусственно создали дефицит сковородок!
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20k
KOSTELLO 2 часа назад
Ну это понятно.
И контингент один и тот же.
90% пенсионерки и предпенсионерки, которые ноют в поликлиниках, что не сегодня завтра помрут, но при этом устраивают восьмиугольник за вот такое вот дерьмо.
У них просто дохрена свободного времени и энергии, что прямо противоположно наличию мозгов в их черепушках
Администрация магазина тоже хороша.
Надо было всего лишь выдавать сковороды на кассе, каждому к чеку.
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44k
Элек Мек 2 часа назад
Чай с сахаром пить - Родину не любить.
Тампон покупаешь - врагу помогаешь.
Прокладки носить - фашистов кормить.
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Так стадо же. Давно замечено что люди в толпе тупеют.
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1k
Иван 2 часа назад
А что за сковородки, сколько без акции стоят?
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