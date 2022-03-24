В Кузбассе люди устроили давку из-за скидок на сковородки

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Судя по всему, акции и распродажи некоторым людям противопоказаны. На днях люди дрались за сахар, а теперь за сковородки по скидке. Судя по всему, дело не в сахаре и сковородках!
В Кузбассе посетители супермаркета устроили настоящую давку из-за акционных товаров. Причиной ажиотажа стали сковородки по скидке. Обезумевший народ чуть не разорвал друг друга из-за акционного товара, который только-только выставили в зале. Сковородки растащили за считанные секунды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У нас чугунные сковороды, наверное из тех, что моя бабушка покупала, ещё при Сталине, когда он цены снизил
с утра зашел в "ДА", стоит палета сахара, цена за первые две пачки 66р, с третьей 99. на кассе 95% с двумя пачками сахара... ну нахера??
И контингент один и тот же.
90% пенсионерки и предпенсионерки, которые ноют в поликлиниках, что не сегодня завтра помрут, но при этом устраивают восьмиугольник за вот такое вот дерьмо.
У них просто дохрена свободного времени и энергии, что прямо противоположно наличию мозгов в их черепушках
Администрация магазина тоже хороша.
Надо было всего лишь выдавать сковороды на кассе, каждому к чеку.
Тампон покупаешь - врагу помогаешь.
Прокладки носить - фашистов кормить.