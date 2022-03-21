Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски

В Москве мужчина трудился в заведении под названием Winline на улице 1905 года. Испытание деньгами мужик не прошёл - горы налички будоражили его душу и лишили покоя. В голове вора родился необычный план.
Жадный работник положил в коробку пистолет, надел медицинскую маску и заявился к себе на работу в 04:30 утра. Он надеялся, что его никто не узнает. Тут то он и промахнулся. Мужчина представился работником другого филиала конторы и сказал, что принёс коллегам виски в подарок. Такой аргемент открывает все двери.
Мужик зашёл в помещение с сейфом, достал пистолет и заставил охранника отдать ключи. Из сейфа "гений конспирации" забрал 22 миллиона 400 тысяч рублей и стремительно ретировался, после чего ошеломлённые работники нажали тревожную кнопку, сообщает SHOT.
Долго скрываться вору не удалось. Полиция уже задержала подозреваемого, который сбежал в московскую область. Мужчина признался что пистолет у него был пневматический и сразу после ограбления он его выбросил в мусорный бак. Половину денег он уже потратил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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