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Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски

Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски (3 фото)

Автор:
21 марта 2022 08:23
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   букмекерская контора   видео   виски   деньги   интересное   ограбление   фото   
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В Москве мужчина трудился в заведении под названием Winline на улице 1905 года. Испытание деньгами мужик не прошёл - горы налички будоражили его душу и лишили покоя. В голове вора родился необычный план.

Жадный работник положил в коробку пистолет, надел медицинскую маску и заявился к себе на работу в 04:30 утра. Он надеялся, что его никто не узнает. Тут то он и промахнулся. Мужчина представился работником другого филиала конторы и сказал, что принёс коллегам виски в подарок. Такой аргемент открывает все двери.

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Мужик зашёл в помещение с сейфом, достал пистолет и заставил охранника отдать ключи. Из сейфа "гений конспирации" забрал 22 миллиона 400 тысяч рублей и стремительно ретировался, после чего ошеломлённые работники нажали тревожную кнопку, сообщает SHOT.

Долго скрываться вору не удалось. Полиция уже задержала подозреваемого, который сбежал в московскую область. Мужчина признался что пистолет у него был пневматический и сразу после ограбления он его выбросил в мусорный бак. Половину денег он уже потратил.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   букмекерская контора   видео   виски   деньги   интересное   ограбление   фото   
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6  комментариев
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6k
Invertor Час назад
"Долго скрываться вору не удалось", но половину, т. е. 11 лямов, потратить успел. Ай, молодца! Да и вообще ситуация, конечно, та еще. Вор грабанул лохотронщиков. Браво!
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perekrestok Полчаса назад
точно дебил! Пришел туда, где его знают, сам знал про камеры. На что надеялся?
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16k
The Dude Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Мрачный Жнец 2 часа назад
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6k
Echo 2 часа назад
Встряли ребята, сейчас им почитают лекцию о вреде алкоголизма и бухары на рабочем месте
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5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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