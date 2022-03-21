Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски

Жадный работник положил в коробку пистолет, надел медицинскую маску и заявился к себе на работу в 04:30 утра. Он надеялся, что его никто не узнает. Тут то он и промахнулся. Мужчина представился работником другого филиала конторы и сказал, что принёс коллегам виски в подарок. Такой аргемент открывает все двери.