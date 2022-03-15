В Орле бабульки буквально смели сахар с полок

Такую ситуацию засняли камеры «Магнита» в Орле. Там целая толпа бабулек накинулась на полку и в считанные минуты разобрали весь сахар. Хорошо, что ещё никто не подрался за последнюю пачку вожделенного сахара.

В магазине рассказали, что сахар завозится исправно, но его все равно не хватает — покупатели опустошают полки за считанные часы. Дело всё в том, что сейчас сахар дорожает и люди пытаются урвать его по старой цене.