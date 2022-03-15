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В Орле бабульки буквально смели сахар с полок

В Орле бабульки буквально смели сахар с полок (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 10:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Орёл   Россия   бабки   видео   интересное   покупки   сахар   фото   
630
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Во время пандемии (до и до неё) мы уже проходили это. Тогда люди тоннами скупали гречку, сахар и туалетную бумагу. Люди всё боялись, что магазины опустеют. На этот раз сахар поднялся в цене, и бабули решили успеть ухватить по старой цене и сохранить копеечку.

Такую ситуацию засняли камеры «Магнита» в Орле. Там целая толпа бабулек накинулась на полку и в считанные минуты разобрали весь сахар. Хорошо, что ещё никто не подрался за последнюю пачку вожделенного сахара.

В магазине рассказали, что сахар завозится исправно, но его все равно не хватает — покупатели опустошают полки за считанные часы. Дело всё в том, что сейчас сахар дорожает и люди пытаются урвать его по старой цене.

В комментариях к видео пользователи сети тоже возмутились. Многие заметили, что в их городах тоже нет сахара.

А у вас есть сахар?


Источник:

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Метки: Орёл   Россия   бабки   видео   интересное   покупки   сахар   фото   
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37  комментариев
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904
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
А зачем он нужен ?
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4k
А.Берестенко 6 минут назад
Интернет байка.

Приходит айтишник из соцсетей к другу, хозяину продуктового магазинчика на работу.
Тот в бешенстве орет на своего помошника - вместо 1000 пачек соли заказал 10000 шт, 10 тонн!
Всю соль привезли, через твою мать фуру разгрузили, половина соли на улице и продовать минимум год!

Друг ему и глаголит - Если решу твою проблему за неделю, поляну накроешь?
- Нивапрос!
Уходит, через час возвращается и развешивает на кассах и полках с солью таблички - Уважаемые покупатели! В связи с бла-бла-бла, соль отпускается по 2 кг в руки, инвалидам, пенсионерам, многодетным и ветеранам Куликовской битвы - по 5 кг в руки!

Все 10 тонн распродали за 3 дня. Правда была куча скандалов в магазине, ибо меньше чем по 10 кг никто не хотел брать....
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53k
Татьяна Юсова 9 минут назад
И как-то все без внимания оставили фразу "а потом нормальные люди не могут купить сахар".
То есть те, кто сахар покупает - это люди ненормальные. Так?
1. На видео не только бабульки, но есть и дедульки, и женщины явно не пенсионного возраста.
2. Да, в утренние часы в магазин ходят в основном пенсионеры, так, как в Пятерочке и Магните до обеда пенсионерам скидка, а люди трудоспособного возраста днем обычно на работе. Если снять видео, как вечером раскупают сахар, то вы не увидите пенсионеров, а "нормальные" будут точно также хватать сахар.
Хватит разжигать межвозрастную рознь! Эти бабульки - ваши матери и бабушки!
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−95
Алексей Н 16 минут назад
Я сперва в Пятёрке затарился 10 кг сахара взял. После меня мужик какой то собрал остальное. А поскольку я патриот и верю президенту, то сегодня ещё на базу поеду. Там пару мешков возьму.
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15k
alexis 21 минуту назад
По ощущению- бабки как-то организованно действуют. Как будто подвезли "новую партию старушек" (С) и запустили в магазин.
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13k
MrForstd 21 минуту назад
В Орле один магазин на весь город? Ну скупили и скупили
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17
Евгений Трапезников MrForstd 10 минут назад
Так ведь они по всем магазинам скупили. Нигде нету.
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18k
Александр 23 минуты назад
Бабки, они же самые умные, и каждая бабка прямо сейчас поняла, что она успеет купить к летнему сезону кучу сахара, шоб закатывать арбузы на зиму. Ну и вот.

Нормальным людям этот сахар нихрена не нужОн и никто его не запасает в прок, ибо есть "инвестиции" поинтереснее. (Мне 5кг хватает на год- чё я сэкономлю купив сейчас 50кг мешок? 1,5-2 тысячи рублей за 10 лет?) Обычная бабская блажь и дурь.
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10k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
Так вот какие дураки все сметают. НУ ВОТ НАХЕРА??
Из-за них и создается искусственный дефицит и повышение цен и прочие проблемы. Изымать надо без возмещения средств. Думать то надо! Не блокадный Ленинград все-таки!
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1k
Onionkin Полчаса назад
У меня закрались смутные сомнения…

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3k
Дмитрий Полчаса назад
Эти "Бабули", сами же и подняли цены. Законы рынка никто не отменял. При повышенном спросе поднимаются цены.
!0 кг. сахара, которые они взяли. когда нибудь кончатся, потом придется брать по новой цене. А могла остаться старая цена. сам видел неделю назад. Скупили весь сахар в сети магазинов, через два дня он опять появился, на 20 руб. дороже.
С десяти кг. экономия у "бабулек" 200 рублей, классная экономия. Д.Б.
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12k
Александр Полчаса назад
Мать работала в аптеке и иногда они выходили торговать на базар. Так заведующий придумал фокус по продаже залежалых и непопулярных таблеток.
Подходил к прилавку под видом покупателя и громко просил оставить какое-то лекарство, бабульки слышали это, начинали интересоваться, в итоге разгребали его.
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6k
Владимир 38 минут назад
В поисках сахара в районе
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4k
Serj81 43 минуты назад
Бабки ажиотаж разгоняют
Вообще сахар под старость нужно ограничивать, а то диабет у каждого второго.
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27k
lem02 49 минут назад
Бабульки старенькие, цены растут (стабильность, понимать надо!). Может это последний сахар в их жизни.
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25
Иван Давыдов 49 минут назад
Налетели как голуби на хлеб!!!
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44k
dima423 49 минут назад
Вчера в Ашане хотел купить сахар - не было)) сказали завтра завезут
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17
Евгений Трапезников dima423 8 минут назад
С утра пораньше очередь займи, чтобы к открытию магазина первым быть. А то и завтра не купишь. Бабки не дремлют...
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8k
Ф Ив 52 минуты назад
Сахар может хранится очень долго, так что почему бы его не запасти сейчас, особенно к летнему сезону, когда его много уходит на варенье.
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726
Copycat 55 минут назад
я что то такое слышал типа предприимчивые бабульки скупают сахар, а потом продают его дороже

думал что просто шутка такая, а оказывается нет(
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17
Евгений Трапезников Copycat 6 минут назад
И где они его продают? На Авито?
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6k
SuperTroll 56 минут назад
В 1991 году аналогичне бабки у "Борьки" из рук курицы вырывали и молились на него... А сейчас бегают сахар скупают..Я кажется нашел источник проблем в нашей стране
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