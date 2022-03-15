В Орле бабульки буквально смели сахар с полок

Во время пандемии (до и до неё) мы уже проходили это. Тогда люди тоннами скупали гречку, сахар и туалетную бумагу. Люди всё боялись, что магазины опустеют. На этот раз сахар поднялся в цене, и бабули решили успеть ухватить по старой цене и сохранить копеечку.
Такую ситуацию засняли камеры «Магнита» в Орле. Там целая толпа бабулек накинулась на полку и в считанные минуты разобрали весь сахар. Хорошо, что ещё никто не подрался за последнюю пачку вожделенного сахара.
В магазине рассказали, что сахар завозится исправно, но его все равно не хватает — покупатели опустошают полки за считанные часы. Дело всё в том, что сейчас сахар дорожает и люди пытаются урвать его по старой цене.
А потом удивляются, что полки пустые
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В комментариях к видео пользователи сети тоже возмутились. Многие заметили, что в их городах тоже нет сахара.
А у вас есть сахар?
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АНТИФИШКИ
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Галимая абрикоса летом стоит как собранная девственницей в полнолуние на слонах Фудзиямы.
Для остального - 2кг на месяц выше крыши на семью.
Приходит айтишник из соцсетей к другу, хозяину продуктового магазинчика на работу.
Тот в бешенстве орет на своего помошника - вместо 1000 пачек соли заказал 10000 шт, 10 тонн!
Всю соль привезли, через твою мать фуру разгрузили, половина соли на улице и продовать минимум год!
Друг ему и глаголит - Если решу твою проблему за неделю, поляну накроешь?
- Нивапрос!
Уходит, через час возвращается и развешивает на кассах и полках с солью таблички - Уважаемые покупатели! В связи с бла-бла-бла, соль отпускается по 2 кг в руки, инвалидам, пенсионерам, многодетным и ветеранам Куликовской битвы - по 5 кг в руки!
Все 10 тонн распродали за 3 дня. Правда была куча скандалов в магазине, ибо меньше чем по 10 кг никто не хотел брать....
То есть те, кто сахар покупает - это люди ненормальные. Так?
1. На видео не только бабульки, но есть и дедульки, и женщины явно не пенсионного возраста.
2. Да, в утренние часы в магазин ходят в основном пенсионеры, так, как в Пятерочке и Магните до обеда пенсионерам скидка, а люди трудоспособного возраста днем обычно на работе. Если снять видео, как вечером раскупают сахар, то вы не увидите пенсионеров, а "нормальные" будут точно также хватать сахар.
Хватит разжигать межвозрастную рознь! Эти бабульки - ваши матери и бабушки!
Нормальным людям этот сахар нихрена не нужОн и никто его не запасает в прок, ибо есть "инвестиции" поинтереснее. (Мне 5кг хватает на год- чё я сэкономлю купив сейчас 50кг мешок? 1,5-2 тысячи рублей за 10 лет?) Обычная бабская блажь и дурь.
Из-за них и создается искусственный дефицит и повышение цен и прочие проблемы. Изымать надо без возмещения средств. Думать то надо! Не блокадный Ленинград все-таки!
!0 кг. сахара, которые они взяли. когда нибудь кончатся, потом придется брать по новой цене. А могла остаться старая цена. сам видел неделю назад. Скупили весь сахар в сети магазинов, через два дня он опять появился, на 20 руб. дороже.
С десяти кг. экономия у "бабулек" 200 рублей, классная экономия. Д.Б.
Подходил к прилавку под видом покупателя и громко просил оставить какое-то лекарство, бабульки слышали это, начинали интересоваться, в итоге разгребали его.
А это упоротые бабки, которые услышали от соседки про дефицит и ломанулись.
Позавчера вечером в местной Пятёрке полный стеллаж сахара был. Постоянно завоз.
Вчера в обед ни одного пакета ни у них, ни в соседнем Магните.
А если считать в процентах, то хлеб подорожал сильней сахара.
думал что просто шутка такая, а оказывается нет(