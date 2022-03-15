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20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас

20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас (20 фото)

Автор:
15 марта 2022 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Удача   Юмор   видео   интересное   люди   неудача   прикол   фото   
1133
20

Жизнь умеет преподносить сюрпризы и не всегда они очень приятные. Бывают дни, когда удача покидает вас с самого утра. Если у вас сегодня не такой день - порадуйтесь за себя и пожалейте этих неудачников.

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А как начался ваш день?


Источник:

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Метки: Удача   Юмор   видео   интересное   люди   неудача   прикол   фото   
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10  комментариев
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50k
zloykoyot Час назад
Чё-то цвет у компота стрёмный какой-то. Из чего он, интересно.
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429
mnekrasov 4 минуты назад
Компот из пельменей в томате?
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8k
Ysik 8 минут назад
На прошлой неделе, из-за резкого торможения, лопата в багажнике повредила 9 банок пива.
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6k
a_komolow Полчаса назад
Не надо миксер пугать!
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31k
ACU900 56 минут назад
А кабанчик развратник еще тот. Короче еще та свинья...
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70
Антошка ACU900 51 минуту назад
Кабанчик с сиськами?
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31k
ACU900 Час назад
Не знаю из какого это дерева, но точно уверен что и дерево и кусачки из Китая...
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1k
Victor Час назад
Комментарий к фото
это еще ничего, вот у другана в машине от резкого торможения коробка яиц (именно коробка, а не упаковка из 10 яиц) перевернулась и по салону растеклось, вот тогда он замаялся все драить, чтоб потом тухлятиной в машине не пахло.
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251
Alex Victor Полчаса назад
Комментарий к фото
У меня в машине трёхлитровая банка деревенского молока разбилась, у пассажира в ногах. Лето, жара, на третий день запах чувствовался уже на подходе к стоянке))).
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