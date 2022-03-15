20 людей, у которых день был явно хуже, чем у вас

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Жизнь умеет преподносить сюрпризы и не всегда они очень приятные. Бывают дни, когда удача покидает вас с самого утра. Если у вас сегодня не такой день - порадуйтесь за себя и пожалейте этих неудачников.
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"Всю жизнь на стене висела эта фотография. В 30 лет я узнал, что на ней не я. Родители просто не стали вытаскивать картинку после покупки"
А как начался ваш день?
Источник:
АНТИФИШКИ
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