В магазинах продолжаются ожесточённые бои за сахар

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Многие продовольственные магазины России всё больше начинают напоминать горячие точки. В сети появилось видео очередных боевых действий на сахарном фронте.
Сахарный бум
Вот куда им столько?! Присутствует ненормативная лексика
Источник:
АНТИФИШКИ
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Может быть они не знают что для мумификаций больше подходит соль?!
- мы не будем поднимать пенсионный возраст, а не передумали
- нет необходимости менять конституцию, а не изменим
- сахара достаточно ...
И куча таких примеров.
Да и кто-то вкладываться в золото, а кто-то вынужден в сахар и продовольствие, чтоб хоть как то сохранить деньги. Мы ведь живём во время перемен.
Ржут они!
По человечески нельзя, что ли, товар продавать?. Тьфу!
А у кого есть такие - надо бы с ними провести разъяснительную работу