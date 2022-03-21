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Сообщество Жить в России 5934 поста • 846 подписчиков подписаться
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В магазинах продолжаются ожесточённые бои за сахар

В магазинах продолжаются ожесточённые бои за сахар (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 10:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дефицит   конфликт   магазин   паникёры   пенсионеры   сахар   
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Многие продовольственные магазины России всё больше начинают напоминать горячие точки. В сети появилось видео очередных боевых действий на сахарном фронте.

Сахарный бум

Вот куда им столько?! Присутствует ненормативная лексика

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   дефицит   конфликт   магазин   паникёры   пенсионеры   сахар   
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36  комментариев
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6k
Борис Карабанов 56 минут назад
Вот, нравятся мне "Фишки" своей уникальной, замечательной аудиторией. Среди фишкян нет ни единого "тупого запасателя сахара", нет ни одного вандала, ни одного курильщика-паскудника, воняющего в подъездах и мусорящего по всей земле-матушке куда глаз хватает и т.д.. Можно сказать, сообщество ангелов!
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22k
Inter 6 минут назад
бедные старики..неужели близкие не могут объяснить, что не надо такой ажиотаж создавать??
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Комментарий удален
−16
122k
DeOrio 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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32k
Михаил 23 минуты назад
Саратов - битва за сахар.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lovels Travel Полчаса назад
Вчера был в магазине "Линия", лежит сахар по 10 кг в мешках. Может из-за цены в 79 руб не особо хватают.
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4k
Ivan Полчаса назад
Животные...
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−55
sonia Полчаса назад
"Кто-нибудь знает, почему именно сахар? Откуда это пошло?"

Может быть они не знают что для мумификаций больше подходит соль?!
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627
Порнуха Зоя Степановна Полчаса назад
90% Пенсионеры, которые в свои 75-85 лет жизни не видели, и не могут просто по другому. Мы не в праве их осуждать!
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2k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Всё просто, в нашей стране нужно быть готовым ко всему. Уже выработалось, на грани рефлексов.

- мы не будем поднимать пенсионный возраст, а не передумали
- нет необходимости менять конституцию, а не изменим
- сахара достаточно ...

И куча таких примеров.

Да и кто-то вкладываться в золото, а кто-то вынужден в сахар и продовольствие, чтоб хоть как то сохранить деньги. Мы ведь живём во время перемен.
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6k
Горец Ю 40 минут назад
началось - опять торгаши хозяева...
Ржут они!
По человечески нельзя, что ли, товар продавать?. Тьфу!
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27k
Батончик с маком 40 минут назад
Как обычно вылез хомячок лем02 и у всех выросли минусы. У этой гниды акков как у дурака фантиков.
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2k
Ал Час назад
Они его нюхают что ли?
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27k
Батончик с маком Час назад
Почему-то не верю. Явно постанова. Я работал в супермаркетах и ни разу такого не видел. Бывало такое когда сумасшедшая старуха и носится сметая всё с полок, потом выясняется что над ней соседи пошутили - типа завтра старые деньги отменяют. Но толпа неадекватов в одно время в одном месте это нечто невозможное
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6k
Алексей Час назад
Кто-нибудь знает, почему именно сахар? Откуда это пошло?
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6k
SuperTroll Час назад
Просто, как диким зомбакам в постапокалипсис, вкинули мяса и она напали
Конченый люди, сами создают панику и ажиотаж , а потом о почему цены такие высокие?
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2k
Veprь Макар Час назад
Какое желанное видео для Запада!
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93
mosazer 2 часа назад
ППЦ, почему мне так грустно и стыдно??
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0
Алексей Теуш 2 часа назад
Животные...
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164
eutace lem02 Час назад
никто из моих родственников так не делает, поэтому этих тупых животных я бы не стал называть "Люди. Наши, русские. Наши жены, мамы, бабушки".
А у кого есть такие - надо бы с ними провести разъяснительную работу
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4k
Странник 2 часа назад
Нда, идиоты
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
Они там е-ба-ну-ли-ся?
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