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Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест»

Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест» (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 07:24
Сообщество : Спорт
Метки: Лестер   видео   выбежал на поле   драка   интересное   фанат   фото   футбол   
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В Англии во время матча фанат футбольного клуба «Лестер» выбежал на поле после забитого гола и набросился на игроков противника. Ему удалось побить некоторых футболистов, пока его не увели с поля.

Ярый болельщик «Лестера» выбежал на поле, когда его кумиры играли против «Ноттингем Форрест» на 1/16 финала Кубка Англии.

Мужчина выскочил на поле после очередного гола «Ноттингема» и буквально напал на игроков противника. Он сумел даже нанести некоторым игрокам удары, пока они праздновали забитый мяч.

Болельщика сумели поймать и увести стюарты. Ему будет предъявлено обвинение.

Такой смелый поступок не помог «Лестеру» выиграть. «Ноттингем» всё же разгромил «Лестер» со счётом 4:1 и вышел в 1/8 Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

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Метки: Лестер   видео   выбежал на поле   драка   интересное   фанат   фото   футбол   
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Никита Сергеевич Час назад
Хорошо, что не с ножом или каким-нибудь топориком выбежал. А то ведь и покромсать мог бы.
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