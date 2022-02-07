Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест»

В Англии во время матча фанат футбольного клуба «Лестер» выбежал на поле после забитого гола и набросился на игроков противника. Ему удалось побить некоторых футболистов, пока его не увели с поля.
Ярый болельщик «Лестера» выбежал на поле, когда его кумиры играли против «Ноттингем Форрест» на 1/16 финала Кубка Англии.
Мужчина выскочил на поле после очередного гола «Ноттингема» и буквально напал на игроков противника. Он сумел даже нанести некоторым игрокам удары, пока они праздновали забитый мяч.
Болельщика сумели поймать и увести стюарты. Ему будет предъявлено обвинение.
Такой смелый поступок не помог «Лестеру» выиграть. «Ноттингем» всё же разгромил «Лестер» со счётом 4:1 и вышел в 1/8 Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.
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