15 старых фотографий, которые расскажут больше, чем учебник истории

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Мир стремительно меняется, и снимки, которые вы увидите в этом посте, прямое этому доказательство. Некоторые из них содержат довольно увлекательные истории, которые заставят вас вернуться в прошлое, как если бы это была машина времени.
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Жена защищает глаза мужа от молодой женщины, снимающей топ на пляже, Франция, 1974 год
Конрад Шуман, 19-летний охранник из Восточной Германии, бежавший в Западную Германию во время строительства Берлинской стены, 1961 год
В 1960-х годах Bell Labs AT & T разработала платформу для видеозвонков, известную как Picturephone, где люди могли смотреть друг на друга во время разговора по телефону
Джордж Брассаи (в отражении слева) фотографирует Сальвадора Дали и его жену Гала, 1932 год
Женщина Мяо, Китай
Вместо того, чтобы выбрасывать волосы при расчесывании, женщины мяо сохраняют пряди и добавляют их в свою коллекцию волос, что позволяет им создавать эффектные головные уборы. Каждый парик передается от матери к дочери и включает в себя не только пряжу и шпагат, но и волосы линии женских предков, которые, как утверждают владельцы головных уборов, уходят в прошлое на сотни лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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