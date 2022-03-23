15 старых фотографий, которые расскажут больше, чем учебник истории

Вместо того, чтобы выбрасывать волосы при расчесывании, женщины мяо сохраняют пряди и добавляют их в свою коллекцию волос, что позволяет им создавать эффектные головные уборы. Каждый парик передается от матери к дочери и включает в себя не только пряжу и шпагат, но и волосы линии женских предков, которые, как утверждают владельцы головных уборов, уходят в прошлое на сотни лет.