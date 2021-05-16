Японка стала миллионером благодаря советской книге

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Одно время ходила легенда о предприимчивом туристе из Японии, который приехал в СССР, увидел журнал "Наука и Жизни", поразился, закупил вагон номеров и вывез на родину.
Там благодаря идеям из журнала он озолотился и продвинул местную науку и технику на невероятный уровень. В различных вариантах фигурировали Китай, Корея и другая Юго-Восточная Азия, а также "Техника-молодежи", "Моделист-Конструктор" и другие. В общем была в этой легенде доля правды...
История началась в 1982 году. Студентка Йоко Товада училась себе на филологическом факультете Токийского университета на русскоязычного переводчика и ее отправили в СССР на языковую практику. Пол года девушка стажировалась и знакомилась с местным народом. Ее поразило насколько самостоятельными и "рукастыми" были молодые люди в стране Советов.
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В Японии в то время уже большинство населения проживало в мегаполисах, пропитанных духом индустриальной цивилизации и молодежь росла в тепличных условиях, практически ничего не умея сделать руками (попробуйте-ка предложить современным детям сделать рогатку, сколотить собачью будку или обнести соседский сад)...
В общем Йоко уехала на родину и прихватила с собой одну книгу. В СССР выпускалось множество литературы для детей такого плана, где рассказывалось как что-то сколотить, приготовить, собраться в поход и т.д. Причем подавалось это все в доступной форме, с шутками, рассказами и зачитывалось подростками до дыр.
Переводчица потенциал книги поняла и вскоре издала свою первую аналогичную книгу с советами для мальчиков, естественно, адаптировав под свою культуру и традиции. Успех был потрясающий. Родители-японцы покупали ее своим чадам в обязательном порядке, первый тираж в 250 тысяч экземпляров разлетелся всего за 6 дней! Издательство срочно довыпустило еще несколько сотен тысяч и их тоже сметали с полок.
Через несколько месяцев в продажу поступила и книга для девочек и успех был потрясающим. А следом за ней появился обобщенный сборник с советами по ведению домашнего хозяйства, поведению в быту и на людях, этикету и т.д.
Эти книги стали основой для большого иллюстрированного учебника для школьников и специального предмета - Kateika (домоводство), который изучают в Японии с 1 по 6 класс.
А сама Йоко Товада стала миллионером , ведь только за первые 5 лет ее книги разошлись тиражом в 7 млн экземпляров.
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В эпоху интернета почти не читают.
Японцы то стали ,,поразительно самостоятельными и "рукастыми",,?
Помогла книга?))
Вот с самостоятельностью полный атас, ничего не делается без руководящего пинка. И принимать решения откровенно боятся, ждут указаний начальства на работе или жены в семье.
Еще и букву "в" строчную на прописную подменили.