Японка стала миллионером благодаря советской книге

Переводчица потенциал книги поняла и вскоре издала свою первую аналогичную книгу с советами для мальчиков, естественно, адаптировав под свою культуру и традиции. Успех был потрясающий. Родители-японцы покупали ее своим чадам в обязательном порядке, первый тираж в 250 тысяч экземпляров разлетелся всего за 6 дней! Издательство срочно довыпустило еще несколько сотен тысяч и их тоже сметали с полок.