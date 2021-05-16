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Японка стала миллионером благодаря советской книге

Японка стала миллионером благодаря советской книге (9 фото)

Автор:
16 мая 2021 09:40
Сообщество : Истории
Метки: Япония   интересно   история   книга   учебник   фото   
1654
9
Одно время ходила легенда о предприимчивом туристе из Японии, который приехал в СССР, увидел журнал "Наука и Жизни", поразился, закупил вагон номеров и вывез на родину.
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Метки: Япония   интересно   история   книга   учебник   фото   
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17  комментариев
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8k
Клёст 2 часа назад
Теперь понятно почему страну заполонили рукожопы - японка забрала волшебную книгу мастеров)))
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16k
Юрий 20 минут назад
Хорошо хоть мультик у нас остался.....

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19k
Не местный 44 минуты назад
Авторские права... Не не слышали!
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−29
Dmitry Dmitry 48 минут назад
ну хорошо что не милиционером
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30k
Азат Баширов 49 минут назад
Благодаря СССР некоторые стали миллиардерами
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9k
Kostick Час назад
вагон номеров? пусть та "НиЖ" стала актуальной годов с 60-х. 12 номеров в год. =- 10 мм толщина была. т.е. подшивка за 20 лет, две стопки по 120 см. тм, мк, тоже были ежемесячными, но сильно тоньше. кста, в ниж особо рукожопству не уделялось внимания. страничка. и советами и на кол не нужными буржуям. всё от нищеты. а одними из самых любопытных страниц были "бинти" да кунсткамера. тм после того, как захарченко сняли за публикацию кларка, постепенно скатилась в уг.
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2k
LekS 2 часа назад
С нынешней молодежью и у нас такая книга скоро станет бестселлером.
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8k
Клёст 2 часа назад
Да Бог с ним, что Йоко Товада стала миллионером.
Японцы то стали ,,поразительно самостоятельными и "рукастыми",,?
Помогла книга?))
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32k
Alex 2 часа назад
Японцы все воруют
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