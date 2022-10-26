16 увлекательных архивных фотографий со всего мира

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Атмосферные старинные снимки, которые вы увидите в этом посте, расскажут любопытные и увлекательные истории. Они как машина времени перенесут вас в прошлое. Взгляните!
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Папарацци Рон Галелла в футбольном шлеме пытается сфотографировать актёра Марлона Брандо. В предыдущий раз фотограф получил перелом челюсти и потерял пять зубов, после того как Брандо его ударил, 1973 год
Королева Елизавета в 1945 году, будучи принцессой, поступила на службу в армию. Она водила машину скорой помощи
Маленькие продавцы газет задержались до полуночи, когда затонул "Титаник". В газетах печатали списки выживших и погибших, 17 апреля 1912 год
Потоки конфискованного алкоголя льются из окон магазина в Детройте, во времена сухого закона 1929 год
300 тысяч человек вышли на улицы Милана, чтобы проводить в последний путь Джузеппе Верди, 1901 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Любопытные изменился история мир старые учебник фотографии
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