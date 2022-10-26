16 увлекательных архивных фотографий со всего мира

Атмосферные старинные снимки, которые вы увидите в этом посте, расскажут любопытные и увлекательные истории. Они как машина времени перенесут вас в прошлое. Взгляните!

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Две женщины из шотландского клуба скалолазания, 1908 год 0 Источник:

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Полёт первым классом в 1960 годы 0 Источник:

Ротвейлеров раньше использовали как помощников по хозяйству 0 Источник:

Фотография, перед знаменитой фотографией 0 Источник:

Сальвадор Дали пишет картину "Лицо войны", 1940 год 0 Источник:

Папарацци Рон Галелла в футбольном шлеме пытается сфотографировать актёра Марлона Брандо. В предыдущий раз фотограф получил перелом челюсти и потерял пять зубов, после того как Брандо его ударил, 1973 год 0 Источник:

Королева Елизавета в 1945 году, будучи принцессой, поступила на службу в армию. Она водила машину скорой помощи 0 Источник:

Маленькие продавцы газет задержались до полуночи, когда затонул "Титаник". В газетах печатали списки выживших и погибших, 17 апреля 1912 год 0 Источник:

Молодая норвежская невеста в традиционном свадебном платье, 1904 год 0 Источник:

Школьники из колледжа Ардингли, Западный Сассекс, едут домой на Рождество. 1926 год 0 Источник:

Эскимосская женщина с ребёнком, остров Кинг, Аляска, примерно 1920 год 0 Источник:

Потоки конфискованного алкоголя льются из окон магазина в Детройте, во времена сухого закона 1929 год 0 Источник:

Мальтийские женщины за разговором, 1950 год 0 Источник:

Филиппинская девочка выставлена в зоопарке в Нью-Йорке, 1906 год 0 Источник:

300 тысяч человек вышли на улицы Милана, чтобы проводить в последний путь Джузеппе Верди, 1901 год 0 Источник: