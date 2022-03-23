Парень 6 лет не пользовался соцсетями, чтобы победить в споре с мамой

751
11
Социальные сети имеют много преимуществ, но также у них есть и недостатки, которые сильно беспокоят некоторых родителей.
Мама из Миннесоты (США) по имени Лорна Голдстранд Клефсаас не хотела, чтобы ее сын Сиверт слишком часто пользовался соцсетями, но не собиралась просто запрещать ему это и нашла другой способ отвлечь ребенка от смартфона.
Когда Сиверту было 12 лет, мама заключила с ним пари, согласно которому он должен был забыть о соцсетях до совершеннолетия, а затем получить за это награду — 1800 долларов (более 190 тысяч рублей по нынешнему курсу). Ребенок принял вызов и исключил социальные сети из своей жизни на целых шесть лет.
×
×
«В целом я не против социальных сетей, но я за их здоровое использование. Люди не должны быть зависимы от них»,— объяснила Лорна, мама Сиверта.
Шесть лет прошли без каких-либо проблем и нервных срывов из-за нехватки соцсетей, поскольку до пари Сиверт еще не успел к ним привыкнуть и не думал, что многое упускает, не используя их.
Шесть лет прошли без каких-либо проблем и нервных срывов из-за нехватки соцсетей, поскольку до пари Сиверт еще не успел к ним привыкнуть и не думал, что многое упускает, не используя их.
Когда парню исполнилось 18 лет, он выполнил данное мамой задание и получил свой денежный трофей.
В итоге, когда парню исполнилось 18 лет, он успешно выполнил данное мамой задание и получил свой заслуженный денежный трофей, который собирается потратить на обустройство комнаты в университетском общежитии.
Сейчас Сиверт может свободно пользоваться социальными сетями, но он не проводит в них слишком много времени и чаще занимается учебой или спортом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
23
Понравилось23
Новости партнёров
главное слишком сильно в этом не зависать иначе это уже прокрастинация начинается
и да трепач я конечно ещё тот - дай только повод языком почесать