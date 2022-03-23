Парень 6 лет не пользовался соцсетями, чтобы победить в споре с мамой

«В целом я не против социальных сетей, но я за их здоровое использование. Люди не должны быть зависимы от них»,— объяснила Лорна, мама Сиверта.





Шесть лет прошли без каких-либо проблем и нервных срывов из-за нехватки соцсетей, поскольку до пари Сиверт еще не успел к ним привыкнуть и не думал, что многое упускает, не используя их.