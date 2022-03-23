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Парень 6 лет не пользовался соцсетями, чтобы победить в споре с мамой

Парень 6 лет не пользовался соцсетями, чтобы победить в споре с мамой (11 фото)

Автор:
23 марта 2022 10:14
Сообщество : Истории
Метки: Социальные сети   в мире   история   люди   родители   спор   фото   
751
11
Социальные сети имеют много преимуществ, но также у них есть и недостатки, которые сильно беспокоят некоторых родителей.
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Источник:

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Метки: Социальные сети   в мире   история   люди   родители   спор   фото   
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5  комментариев
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933
Copycat 2 часа назад
По себе могу сказать соц сети это действительно штука затягивающая - в моем случае это потребность просто трепать языком с людьми, вот я щя тут сижу пишу комент, мне кто то ответит на него, я отвечу тоже и мы что то обсудим и я уже немного отвлекся на пару минут от монотонной работы и глаз размылился

главное слишком сильно в этом не зависать иначе это уже прокрастинация начинается

и да трепач я конечно ещё тот - дай только повод языком почесать
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23k
Ego sum qui sum 4 минуты назад
может поэтому у него взгляд такой незамутненный
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1k
perekrestok 44 минуты назад
В принципе ничего нового. Всегда найдутся желающие подглядывать в чужую жизнь, поучаствовать. Раньше книги, потом сериалы, теперь соцсети. Так вот уходят от реальности в вымышленную жизнь.
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
очень важная информация, продолжайте наблюдать
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8k
krivsan Час назад
пиз,,ец,во пиндосы выдерживают,вот у меня старый плуг на даче 5 лет стоит,видимо буду картоху садить,со сложившимися обстоятельствами в мире
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