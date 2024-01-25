«В региональных министерствах образования сидят националисты»: в СПЧ опасаются, что в новых учебниках по истории появятся «русофобские настроения»

И в каждом регионе начнут преподавать свою версию этого предмета.
С 1 сентября следующего года в российских школах будут немного по-другому преподавать историю. Предмет дополнят модулем «История нашего края». Ученикам 5-7 классов расскажут о культуре и традициях народов, населяющих нашу страну.
К моменту старта обновлённого курса, появится и единый учебник по истории. Но, вероятно, в каждом регионе будут издавать учебники с разделом «История нашего края» под редакцией местных учёных. Или же выпустят отдельную методичку по этому модулю. Так считает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он заявляет, что «на местах» в учебники просочится самый настоящий «исторический экстремизм».
Последний год на различных площадках идет обсуждение проблемы завозного с мигрантами из Средней Азии и Закавказья религиозного радикализма и этноэкстремизма. И это один из важнейших вопросов нашей безопасности.
Однако ни в коем случае нельзя забывать о печальном опыте тех внутренних опасных процессов, которые были запущены в национальных республиках накануне развала СССР. Сейчас в наших национальных субъектах русофобско-националистические процессы запускаются аналогично по той же модели, что и в национальных советских республиках. А методика, выбранная нашими врагами, очень проста: главный инструмент - фальсификация истории с целью представить Российскую империю и СССР, как тюрьму народов, тем самым разбудив националистические чувства.
Для этого из исторических упоминаний намеренно вычеркивается всё позитивное, оставляется лишь негатив, вроде голодомора, который раздувается до фантастического уровня. Я бы назвал это историческим экстремизмом, который начинает воздействовать даже на детское сознание через «правильно» подготовленные учебники (вспомним, что создание новых российских учебников в середине 90-х финансировалось Соросом).
Кабанов добавляет, что в каждом регионе подготовят свою версию учебника. А вот это уже чревато.
Мы все прекрасно понимаем, люди в профессиональном сообществе и даже граждане понимают, о каких национальных регионах мы говорим. Я специально не хочу их называть, чтобы раньше времени не вызывать какой-то хайп вокруг этого.
В некоторых национальных республиках раскачивается ситуация, что они были чуть ли не порабощены. Это есть, и если вы проедетесь по краеведческим музеям в некоторых регионах, вы это увидите. Но мы не хотим никого не обижать, а чтоб это был нормальный профессиональный процесс.
Если вы хотите сказать, что у нас в определённых регионах нет русофобских настроений, наверное, я с вами не соглашусь. К сожалению, и в региональных министерствах образования сидят националисты. И поэтому мы говорим, что должна быть независимая экспертиза.
Так что выход из ситуации Кабанов видит только через непредвзятую оценку подготовленных учебников профессиональными и независимыми историками. Эту идею активист будет обсуждать со своими коллегами по СПЧ. Почему нельзя подготовить единый учебник для всех, без всяких дополнений «на местах» - непонятно. Тут нужно дождаться комментариев от Министерства образования.
Источник:
- "Стояла ночь на горохе", "Отвезли и бросили в лесу": взрослые поделились, как жестоко их наказывали в детстве
- "Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при трудоустройстве
- "Голодали ли в СССР?": истории из семей советских инженеров и деревенских жителей
- 25 преступников, которых "выдала" случайная деталь
Действуют по точно такой же схеме как при развале Союза.
Мы с украинцами учились по одним учебникам. И что сейчас? Выросло поколение, которое абсолютно уверенно, в том, что то, что ему влили, это и есть абсолютная правда. И это случилось всего за несколько лет.
Может соросята уже там? А я бы даже предположил, что и вовсе в министерстве культуры, выделяющем деньги на антисоветские и русофобские фильмы.