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«В региональных министерствах образования сидят националисты»: в СПЧ опасаются, что в новых учебниках по истории появятся «русофобские настроения»

«В региональных министерствах образования сидят националисты»: в СПЧ опасаются, что в новых учебниках по истории появятся «русофобские настроения»

Автор:
25 января 2024 16:58
Сообщество : Жить в России
Метки: СПЧ   история   кирилл кабанов   методичка   пособие   учебник   
959
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И в каждом регионе начнут преподавать свою версию этого предмета.

С 1 сентября следующего года в российских школах будут немного по-другому преподавать историю. Предмет дополнят модулем «История нашего края». Ученикам 5-7 классов расскажут о культуре и традициях народов, населяющих нашу страну.

К моменту старта обновлённого курса, появится и единый учебник по истории. Но, вероятно, в каждом регионе будут издавать учебники с разделом «История нашего края» под редакцией местных учёных. Или же выпустят отдельную методичку по этому модулю. Так считает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он заявляет, что «на местах» в учебники просочится самый настоящий «исторический экстремизм».

Последний год на различных площадках идет обсуждение проблемы завозного с мигрантами из Средней Азии и Закавказья религиозного радикализма и этноэкстремизма. И это один из важнейших вопросов нашей безопасности.

Однако ни в коем случае нельзя забывать о печальном опыте тех внутренних опасных процессов, которые были запущены в национальных республиках накануне развала СССР. Сейчас в наших национальных  субъектах русофобско-националистические процессы запускаются аналогично по той же модели, что и в национальных советских республиках. А методика, выбранная нашими врагами, очень проста: главный инструмент - фальсификация истории с целью представить Российскую империю и СССР, как тюрьму народов, тем самым разбудив националистические чувства.

Для этого из исторических упоминаний намеренно вычеркивается всё позитивное, оставляется лишь негатив, вроде голодомора, который раздувается до фантастического уровня. Я бы назвал это историческим экстремизмом, который начинает воздействовать даже на детское сознание через «правильно» подготовленные  учебники (вспомним, что создание новых российских учебников  в середине 90-х финансировалось Соросом).

Кабанов добавляет, что в каждом регионе подготовят свою версию учебника. А вот это уже чревато.

Мы все прекрасно понимаем, люди в профессиональном сообществе и даже граждане понимают, о каких национальных регионах мы говорим. Я специально не хочу их называть, чтобы раньше времени не вызывать какой-то хайп вокруг этого.

В некоторых национальных республиках раскачивается ситуация, что они были чуть ли не порабощены. Это есть, и если вы проедетесь по краеведческим музеям в некоторых регионах, вы это увидите. Но мы не хотим никого не обижать, а чтоб это был нормальный профессиональный процесс.

Если вы хотите сказать, что у нас в определённых регионах нет русофобских настроений, наверное, я с вами не соглашусь. К сожалению, и в региональных министерствах образования сидят националисты. И поэтому мы говорим, что должна быть независимая экспертиза.

Так что выход из ситуации Кабанов видит только через непредвзятую оценку подготовленных учебников профессиональными и независимыми историками. Эту идею активист будет обсуждать со своими коллегами по СПЧ. Почему нельзя подготовить единый учебник для всех, без всяких дополнений «на местах» - непонятно. Тут нужно дождаться комментариев от Министерства образования.

Источник:

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Метки: СПЧ   история   кирилл кабанов   методичка   пособие   учебник   
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14  комментариев
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3k
Максим Макашев Час назад
верните советскую систему образования лучше
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278
iskra 3 минуты назад
Интересно, где он планирует брать профессиональных и независимых историков для экспертизы ?
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3k
vagon1 7 минут назад
Он совершенно прав.
Действуют по точно такой же схеме как при развале Союза.
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31k
Григорий 20 минут назад
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781
MidMaster Полчаса назад
Август, как всегда, разжигает
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5k
Феликс Дзержинский 37 минут назад
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37k
АнтонПолднев 46 минут назад
Я окончил исторический, и я совершенно чётко знаю, что история "шо дышло". У нас тут много народу моего возраста и старше. И они не дадут соврать, сколько раз переписывали учебники. В Сталинское время был один. Потом историю изменили. Потом снова изменили. Потом снова и снова. И так до современности.
Мы с украинцами учились по одним учебникам. И что сейчас? Выросло поколение, которое абсолютно уверенно, в том, что то, что ему влили, это и есть абсолютная правда. И это случилось всего за несколько лет.
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34k
Юр21 47 минут назад
Что мешает провести вдумчивую экспертизу этих учебников? И второй вопрос: А почему до сих пор и за государственную зарплату в "учёных" числятся националистически настроенные люди? Когда же наконец чиновники от власти начнут работать на благо страны, когда наступит тот светлый миг когда от чиновника в погонах или без будет требоваться не родство или знакомство, а эффективность работы...
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17k
Алексей 52 минуты назад
и так уже сплошной пукер-югент, класса со второго уже в форме и в беретах.... То ли еще будет.....
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17k
Kucher Час назад
Так у нас на ФЕДЕРАЛЬНОМ канале продюсируют и показывают "Зулейху".
Может соросята уже там? А я бы даже предположил, что и вовсе в министерстве культуры, выделяющем деньги на антисоветские и русофобские фильмы.
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August

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