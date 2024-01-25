«В региональных министерствах образования сидят националисты»: в СПЧ опасаются, что в новых учебниках по истории появятся «русофобские настроения»

Последний год на различных площадках идет обсуждение проблемы завозного с мигрантами из Средней Азии и Закавказья религиозного радикализма и этноэкстремизма. И это один из важнейших вопросов нашей безопасности.

Однако ни в коем случае нельзя забывать о печальном опыте тех внутренних опасных процессов, которые были запущены в национальных республиках накануне развала СССР. Сейчас в наших национальных субъектах русофобско-националистические процессы запускаются аналогично по той же модели, что и в национальных советских республиках. А методика, выбранная нашими врагами, очень проста: главный инструмент - фальсификация истории с целью представить Российскую империю и СССР, как тюрьму народов, тем самым разбудив националистические чувства.

Для этого из исторических упоминаний намеренно вычеркивается всё позитивное, оставляется лишь негатив, вроде голодомора, который раздувается до фантастического уровня. Я бы назвал это историческим экстремизмом, который начинает воздействовать даже на детское сознание через «правильно» подготовленные учебники (вспомним, что создание новых российских учебников в середине 90-х финансировалось Соросом).