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Калимантанский безухий варан: Ведьмак от мира рептилий. Скрытная ящерица с мощнейшим либидо

Калимантанский безухий варан: Ведьмак от мира рептилий. Скрытная ящерица с мощнейшим либидо (9 фото)

Автор:
20 марта 2022 11:06
Метки: животные   интересно   факты   
361
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Четыре года назад зоологи Московского зоопарка сорвали своеобразный джекпот. Спустя месяцы танцев с бубнами в маленьком обществе безухих варанов случился настоящий бэби-бум — впервые в истории рептилии дали потомство в неволе — аж шесть малюток! Вот уж поистине знаменательное событие. Но почему?

Во-первых, калимантанский безухий варан — ниндзя на все 100%: живёт наш холоднокровный друг на маленьком острове Борнео, и за 150 лет с момента открытия в руки человекам попалось всего 100 ящерок. Да и эта сотня была поймана за кэш местными, которые до этого вообще о существовании рептилии понятия не имели.

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И это при том, что ящер нифига не маленький. Конечно, с комодскими гигантами им не тягаться, но упустить чешуйчатый дрын длиной почти в полметра тоже надо умудриться.

А всё потому, что живут рептилии скромно, не привлекая лишнего внимания. Их бугристая чешуя — магнит для грязи, веток, опавших листиков и прочих водоёмных нечистот. Не очень эстетично, зато достаточно действенно в качестве маскировки. Ночной полуводный образ жизни тоже не способствует быстрому нахождению. Так что неудивительно, что ящерицы без ухов (отсылка к Толстому, если вы поняли, о чём я) почти век никого не интересовали. А ведь зря, ведь у варана полно особенностей.

Например, этот скромняга является одним из ближайших родственников мозазавров — морских ящеров, которые держали в страхе доисторические моря. От них калимантанским варанам досталась способность глотать под водой добычу — червяков, рачков, рыбёшек и прочую мелочь.

В умерщвлении добычи калимантанскому варану помогает яд. Правда, для человека он настолько безобиден, что до 2010 года учёные его существование отрицали.

А ещё, безухие вараны, как уже понятно из названия, вообще не имеют ушного отверстия. Но ящерки совсем не глухонемые — они и пищать могут, и слышат относительно неплохо. Что это за магия вне Хогвартса? Всё просто: слуховые проходы у рептилий находятся ПОД кожей, а не НА ней.

Долгое время подробности интимной жизни варана оставались в тени. Но благодаря стараниям столичных герпетологов, теперь мы знаем, что ей позавидует даже Лысый из Браззерс. Парочка безухих ящеров уединяется по несколько раз в месяц, и каждый «сеанс» длится часами и даже днями. Рекордом является спаривание длительностью 44, мать его, часа!

Их трудолюбие и ведьмачье либидо вознаграждается в среднем восемью яичками, которые пустеют через три месяца. Детки полгода держатся вместе, а после уходят в самостоятельную жизнь.

Как итог безухие вараны производят впечатление скромняг, которые не терпят к себе лишнего внимания. Так оно и есть, пока не начинается брачное обострение. Только представьте: вы зоолог в столичном зоопарке и наблюдаете за спариванием ящериц. Приходите на следующий день, а они ещё не закончили... Как говорится, в тихом омуте вараны любятся.

Источник:

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Метки: животные   интересно   факты   
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7k
Летучий Мыш 9 минут назад
Красивые дракошки


А по поводу "маленького острова Борнео"-это ведь прикол, да?
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1k
greesevold 21 секунду назад
Милые зверушки.
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4k
Тоха 5 минут назад
Кто шпалу влепил? Тема зачётная, например, я не знал про этих варанчиков. +
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