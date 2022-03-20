Калимантанский безухий варан: Ведьмак от мира рептилий. Скрытная ящерица с мощнейшим либидо

А всё потому, что живут рептилии скромно, не привлекая лишнего внимания. Их бугристая чешуя — магнит для грязи, веток, опавших листиков и прочих водоёмных нечистот. Не очень эстетично, зато достаточно действенно в качестве маскировки. Ночной полуводный образ жизни тоже не способствует быстрому нахождению. Так что неудивительно, что ящерицы без ухов (отсылка к Толстому, если вы поняли, о чём я) почти век никого не интересовали. А ведь зря, ведь у варана полно особенностей.