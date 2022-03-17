Навозник-бык: Сильный, мощный и живучий на диете из навоза. Жук, без которого пастбища бы протухли

Так или иначе, самке только и остаётся, что отложить яйца в нору с навозом. Очень скоро она тоже скроется в неизвестном направлении — малыши навозников существа самостоятельные. Отъевшись на гнилых массах, они превратятся в следующее поколение жучар-бычар через 2-3 месяца.

И людям такая система нравится! Мы уже давно поняли, что спрятанный под землю навоз лучше разлагается, не пахнет и не производит мух. Сегодня калоеды живут везде, где люди растят скот. В некоторые регионы жучки добрались самостоятельно, а в Новую Зеландию люди завезли их сами. Бесплатные услуги ассенизатора, знаете ли, нужны всем!