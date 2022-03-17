Навозник-бык: Сильный, мощный и живучий на диете из навоза. Жук, без которого пастбища бы протухли

Когда я был маленьким, мама говорила: «Чтобы стать большим и сильным, нужно кушать много каши». Как оказалось, в слове «каша» она допустила две ошибки. Иначе как объяснить, что жук, поедающий отходы жизнедеятельности, является одним из сильнейших существ планеты?
Перед вами навозник-бык, или калоед-бык. В его маленьком, не больше 1 сантиметра, коричневом тельце скрывается огромная мощь. Здоровый и взрослый жук может поднять вес в 1141 раз больше собственного! На планете нет животных, которые могут переплюнуть миниатюрного здоровяка.
Такая сила нужна жукобыкам по 2 причинам, и первая из них — забота о детях. Все калоеды относятся к жукам-навозникам. Не сложно догадаться, чем именно они питаются. Без экскрементов ни один калоед долго не протянет. Некоторое время он может перебиваться гниющими растениями, частичками кожи и шерстью, но надолго такого рациона не хватит. Причём на каловых массах сидят как взрослые, так и дети. Чтобы личинки не померли от голода, самкам приходится вкалывать по-чёрному.
Работа эта трудна и малоприятна. Жучиха выкапывает норку и отправляется на поиски ближайших продуктов жизнедеятельности. Обнаруженный навоз скатывается в тяжеленные (относительно веса жука) шарики и катится в «лунку».
Слабому полу приходится катить шарик на расстояние до 50 метров. Такое путешествие может занять не один час и отнимает очень много сил. Самка укладывает свою вонючую добычу в нору, выбирается на поверхность и замечает, как пара самцов устроила махач прямо на её дворе!
И тут мы подходим к причине бычьей силы номер 2: самцам она нужна для того, чтобы этих самых деток заделать. Друг с другом пацаны решают проблемы просто: поднимают друг друга на рога. Благо, они имеются. И пока соперники меряются физической силой, они совсем не обращают внимания на мир вокруг. И зря, они пропустили появление ещё одного действующего лица.
Небольшой безрогий, но очень наглый самец появился из ниоткуда, полюбил самку и быстро исчез в никуда! У парней такого типа нет и шанса в схватке со своими рогатыми собратьями, поэтому свой род они продолжают не силой, но хитростью. Почему самки терпят такое непотребство? Потому что перчик у таких самцов, что надо. По сравнению с более сильными жуками-быками половые железы безрогих парней куда крупнее среднестатистических.
Так или иначе, самке только и остаётся, что отложить яйца в нору с навозом. Очень скоро она тоже скроется в неизвестном направлении — малыши навозников существа самостоятельные. Отъевшись на гнилых массах, они превратятся в следующее поколение жучар-бычар через 2-3 месяца.
И людям такая система нравится! Мы уже давно поняли, что спрятанный под землю навоз лучше разлагается, не пахнет и не производит мух. Сегодня калоеды живут везде, где люди растят скот. В некоторые регионы жучки добрались самостоятельно, а в Новую Зеландию люди завезли их сами. Бесплатные услуги ассенизатора, знаете ли, нужны всем!
Источник:
АНТИФИШКИ
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