Рыба-тренога: Хтонь и скорбь на глубине 4 км. Рыба вонзается плавниками в грунт, чтобы хоть как-то выжить в морской бездне

Дело в том, что плавать на такой глубине довольно тяжело: мешает то самое сопротивление воды, подводные течения и так далее. А вот еды на глубине в от 1 до 4 километров — нема. Поэтому возникает парадокс: чем больше ты рыщешь по дну в поисках покушать, тем больше тратишь калорий, а значит ещё больше нуждаешься в пище. Порочный круг. Из которого рыба-тренога элегантно вышла.