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Рыба-тренога: Хтонь и скорбь на глубине 4 км. Рыба вонзается плавниками в грунт, чтобы хоть как-то выжить в морской бездне

Рыба-тренога: Хтонь и скорбь на глубине 4 км. Рыба вонзается плавниками в грунт, чтобы хоть как-то выжить в морской бездне (8 фото)

Автор:
12 марта 2022 12:04
Метки: интересно   рыбы   факты   
429
8

Достигая дна, мы зачастую отрицаем очевидное, пытаясь хоть как то возвыситься над нижней границей падения. Хоть на дюйм, хоть на пару сантиметров воспарить над бытием, которое определили своим сознанием. Да, это по прежнему Книга животных, мы не перепрофилировались в психологов, просто затравка к статье вышла такая. Подходящая к сегодняшней гостье: рыбе-треноге.

Вы очень любите всякую глубоководную дичь, и она пришла к вам сама: на трёх длинных лучах своих плавников, преодолевая течение и тяжесть гнёта тысяч тонн воды, в абсолютном мраке и холоде океанской бездны. Почему она тренога-вы уже знаете. А зачем ей такие «ноги»?

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Дело в том, что плавать на такой глубине довольно тяжело: мешает то самое сопротивление воды, подводные течения и так далее. А вот еды на глубине в от 1 до 4 километров — нема. Поэтому возникает парадокс: чем больше ты рыщешь по дну в поисках покушать, тем больше тратишь калорий, а значит ещё больше нуждаешься в пище. Порочный круг. Из которого рыба-тренога элегантно вышла.

Она превратила плавники в подставку для тела. Ею стали лучи нижних плавников и хвоста. Порой отростки достигают метра. Причём конечности, на которые опирается рыбёха, стоят колом. Учёные предполагают, что для большей устойчивости треноги накачивают их жидкостью. А когда животине приспичит поплавать — отёк спадает, и она плавает как обыкновенный рыб.

Закрепившись на грунте, рыба встаёт мордой против течения, открывает пасть, утыканную тонкими зубами, и ждёт, пока в рот не задует креветку, рыбёшку, ну уже хоть что-нибудь. Когда живешь на экстремальных глубинах, выбирать не приходится.

Да и не получится: глазки у рыбы-треноги крохотные, и толку от них примерно как от красного диплома: они, конечно, есть, но сфера применения граничит с полной бесполезностью. Максимум, на что способны её окуляры — разглядеть время суток или накрывающую тень хищника.

Зато в игру «съедобное-несъедобное» наша героиня может играть с закрытыми глазами. Залететь в пасть с течением может всё что угодно. Чтобы не глотать мусор, тренога ощупывает потенциальный обед передними плавниками, как руками.

Как и любое существо на дне, экономит тренога на всём. Даже на размножении. В своём неспешном перемещении по дну она (или он) может и не встретить своего принца (или принцессу) на белой треноге.

Как быть в таком случае? Животина решила и эту проблему: она стала гермафродитом! Если дружить организмами не с кем, рыба дружит сама с собой, приумножая скорбь на дне жизни.

Источник:

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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7  комментариев
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20k
Luc72 2 часа назад
"на такой глубине довольно тяжело: мешает то самое сопротивление воды..."
А с чего вдруг сопротивление воды зависит от давления? Это даже не "фундаментальный" закон физики, а "школьный", ЖИДКОСТИ НЕ СЖИМАЮТСЯ. Вязкость зависит, но несущественно ОТ ДАВЛЕНИЯ.
"Вязкость воды уменьшается при увеличении температуры весьма существенно: так, при увеличении температуры воды от 0 до 100 0С вязкость уменьшается примерно в 8 раз. При нормальном атмосферном давлении для определения кинематического коэффициента вязкости воды в зависимости от температуры составлена таблица..."
"Кроме того, вязкость жидкости зависит и от давления. При давлении до 2 10 степ.7 Па изменение вязкости воды незначительно и часто в расчетах не учитывается."
2 10 степ.7 Па, грубо 20 ТЫС! атмосфер. Грубо на каждые 10 метров давление увеличивается на 1 атмосферу, на километр - 100 атмосфер. На 4 км - 400 атм. можно не принимать в расчет.
Рыбе пофиг это давление, пока она не начнет смещаться по глубине существенно и быстро, и то, если не предусмотрены механизмы, препятствующие растворению в теле газов. У нее - РАВНОВЕСИЕ по давлению,
снаружи и изнутри.
Так что все эти треноги - приспособление для добывания еды в конкретной среде обитания, а не из-за давления.
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982
Андрей 39 минут назад
Да уж, время суток на такой глубине она точно разглядит.)))
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
рыба-штатив
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8k
Garpia121 3 часа назад
Жалко её даже. Вся жизнь, боль, холод и одиночество.
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