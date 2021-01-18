Как зимует щука

Щука уважает чистую воду и ненавидит стоячие места, где почти отсутствуют грунтовые воды, ключи и родники. Но если мы говорим о зимнем режиме, то щуку можно обнаружить там, где есть тростник. Если на всём водоёме он будет расти только в одном-единственном месте, то весь щучий брат соберётся именно там. Через полые растения к воде поступает кислород, так почему бы не воспользоваться ситуацией? Так делают не только щуки, но покушаться на «зубатую» мало кто может.