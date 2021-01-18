Как зимует щука

Щука не уходит в зимнюю спячку и не очень переживает о собственной безопасности!
Ещё бы, ведь она — настоящая хищница, кто же такую зубатую станет беспокоить? Охотится героиня из засады, а значит там, где есть коряги и корневища растений, или сдача от летней растительности — легко обнаружить щуку. Героиня весьма умна, за её поведением в зимнюю пору наблюдать особенно интересно!
×
Тактика засады
Никогда и ни за что невозможно повстречать щуку там, где дно гладкое, чистое и хорошо просматриваемое. Да, хищница вполне способна погнаться и догнать, да даже пристроиться возле мирно проплывающей стайки и сделать вид, что она с ними заодно. Но в таких случаях эффективность охоты падает. Речная хищница отличается прекрасным аппетитом — состояние жора для неё практически является нормой, а зимой, когда еды и так мало, разве нужно тратить время впустую на нецелесообразные методы охоты?
«Свежий воздух»
Как только лёд сковал зеркало водоёма, щука не станет опускаться на внушительную глубину. Оптимальным диапазоном для неё считается глубина от 1.5 до 3 м. Здесь всё ещё нормальное содержание кислорода, а потенциальная добыча мирно гуляет, наслаждаясь «свежим воздухом». Когда кислорода не хватает, щука может бросаться в крайности: либо рискует и плывёт на небольшую глубину, либо вслед за своим обедом, опускается на дно! Там она проведёт много времени, чтобы найти достойное место для ямы-стоянки.
Голод — не тётка
Щука уважает размеренный ритм жизни, но декабрь и январь у неё всенепременно будут голодными месяцами. Если летом наша красавица может цапнуть за хвост даже плавающую птицу, то зимой такой номер не прокатит. Наступает февраль, начинают таять первые «ледники». Вода постепенно обогащается кислородом и потолстевшие рыбёхи начинают активизироваться. Тут у щуки «сносит крышу»! Если раньше охотилась только из засады, то теперь готова преследовать даже самую юркую добычу, невзирая на крошечный процент успеха.
Щучья дедовщина
Щука уважает чистую воду и ненавидит стоячие места, где почти отсутствуют грунтовые воды, ключи и родники. Но если мы говорим о зимнем режиме, то щуку можно обнаружить там, где есть тростник. Если на всём водоёме он будет расти только в одном-единственном месте, то весь щучий брат соберётся именно там. Через полые растения к воде поступает кислород, так почему бы не воспользоваться ситуацией? Так делают не только щуки, но покушаться на «зубатую» мало кто может.
Реальный голод
Щука весьма тонко распознаёт безопасность добычи. Она как будто знает, что плотва может оказаться переносчиком вредителей, поэтому постарается отказаться от желанного обеда. Правда это относится к летнему режиму. Зимой же наша красавица поедает абсолютно всё, что оказывается в щучьем поле зрения. Она понимает — ей срочно необходимы калории, чтобы дожить до весны! Поэтому героиня выходит на охоту ещё до того, как почувствует реальный голод.
Инстинкт охотника
У щуки плохой метаболизм. Даже если обедала пару дней назад, то не факт, что ферменты начали перерабатывать пищу. Такой способ питания характерен для глухозимья: щука напичкивает организм до отказа, а потом будто «впадает в зимний сон», позволяя ферментам обрабатывать пищу. Кажется, что хищница ушла в анабиоз: глаза потуплены, а активности — ноль. Но… инстинкты сработают на уровне рефлексов — рыбе, плывущей мимо, точно не стоит завидовать!
Источник:
Ссылки по теме:
- Что носили русские женщины под кокошником
- Сколько вольт выдает электрический угрь?
- 6 фактов о том как зимует уссурийский тигр
- Почему в Бразилии дома стоят под наклоном
- 6 интересных фактов о том как зимует лисица
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...