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Как зимует щука

Как зимует щука (8 фото)

Автор:
18 января 2021 10:16
Сообщество : Факты
Метки: Как зимует щука   зимовка   интересно   познавательно   рыба   факты   фото   щука   
813
8
Щука не уходит в зимнюю спячку и не очень переживает о собственной безопасности!
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Метки: Как зимует щука   зимовка   интересно   познавательно   рыба   факты   фото   щука   
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elf3399 Полчаса назад
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