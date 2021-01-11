Сколько вольт выдает электрический угрь?

Давайте узнаем каково максимальное напряжение разряда у электрического угря (в Вольтах).
60? 100? А может 300 вольт? Нет, это животное способно генерировать разряды в целых 600 вольт! Электрическими пластинами, которые занимают 4/5 длины всего тела. Он справляется даже с самой сильной жертвой. Крокодилы и кайманы часто хотят полакомиться угрем, но им приходится считаться с его способностью бить током, в основном их останавливает лишь это.
Места с содержанием кислорода в воде ниже нормы электрического угря вовсе не пугают, так как он способен дышать атмосферным кислородом, за которым поднимается на поверхность воды каждые 15 минут. В привычной для него среде обитания угорь ведет себя агрессивно и неконтролируемо, нападая на жертву в разы больше самого себя. Обитает в водах Южной Америки, притоках среднего и нижнего течения Амазонки, также был замечен в бассейнах некоторых водоемов таких как: Балтийское море, Средиземное море, Черное море. Комфортная среда обитания – 500 метров под водой.
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Часто, электрического угря сравнивают со змеей. Да, отчасти его тело длинной 2 метра и вес около 40-ка кг., внешне очень даже напоминают змею. Для человека это существо может показаться устрашающим, и правильно кажется, есть много случаев, когда от касания к угрю, человека мгновенно било током и он умирал. Не советуется подплывать к угрю ближе, чем на три метра, так как это основной радиус его взаимодействия с окружающей средой. Рыба может атаковать с прыжка. Подплывает к берегу только в том случаи если видит жертву.
Долгое время процесс размножения угрей был для человека загадкой. Маленьких угрей по ошибке относили к отдельному виду рыб и только в 19-ом веке ученые выяснили что этот процесс происходит как у всех рыб. В семь лет рыбы становятся похожими на своих родителей, именно в этом возрасте половые признаки полностью развиты и угорь способен бить током сильной мощности. Одна кладка самки может дать жизнь 17-ти тысячам мальков.
Электрический угорь беспозвоночное животное, и в его рацион входят: тритоны, улитки, лягушки, черви, моллюски и другие мелкие морские обитатели.
Несмотря на опасность угря, находятся отважные рыбаки для его ловли. В этом им помогают коровы, так как они легче переносят электрические заряды. Их загоняют в водоем, а когда все силы электрического угря исчерпаются рыбаки спокойно его вылавливают.
Несмотря на опасность угря, находятся отважные рыбаки для его ловли. В этом им помогают коровы, так как они легче переносят электрические заряды. Их загоняют в водоем, а когда все силы электрического угря исчерпаются рыбаки спокойно его вылавливают.
У этой рыбы вкусное и мягкое мясо. Его можно коптить, жарить и мариновать. Из угря производят консервы, а в Северной Германии суп из угря присутствует практически на каждом празднике, так как считаться традиционным блюдом.
На востоке Японии у электрического угря кожа толще, чем в другой части страны, поэтому мясо сначала тушили и только потом обжаривали с соусом. В 18-ом веке даже говорили, что для утоления жажды полезно сьесть эту рыбу.
На востоке Японии у электрического угря кожа толще, чем в другой части страны, поэтому мясо сначала тушили и только потом обжаривали с соусом. В 18-ом веке даже говорили, что для утоления жажды полезно сьесть эту рыбу.
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Ничего не перепутал ?
Например, не перепутал электрического угря и электрического ската ?
Они оба (единственные среди рыб) применяют электроразряд для оглушения жертвы
ах, да....
угорь дает напряжение до 850 вольт, ток 30 миллиампер
для человека (без кардиостимулятора) смертельным считается 100 миллиампер
.
ну вот тут я просто акуел от аффтара
аффтар, ты ЕГЭ скурил ?
как это лучеперая рыба у тебя стала БЕСПОЗВОНОЧНОЙ ???????????????
ШО ТЫ КУРИШЬ ????????????????????????????????????????????????????????????????
Физика - напряжение не показатель опасности, когда расчесываешься разряд в несколько киловольт проходит, опасна сила тока при низком сопротивлении.
Биология -рыбы не могут быть беспозвоночными, электрический угорь обитает только в Южной Америке и несмотря на внешнее сходство, не родствен настоящим угрям.
География - автор покажи мне реки с глубинами 500 метров?? Некоторые моря мелководней.
И как можно перепутать электрического угря с европейским в плане кулинарии.
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Рыба, а тем более животное, не может быть беспозвоночным. Каникулы кончились, марш учить уроки.