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Сколько вольт выдает электрический угрь?

Сколько вольт выдает электрический угрь? (6 фото)

Автор:
11 января 2021 10:09
Сообщество : Факты
Метки: Вольт   интересно   напряжение   разряд   рыба   угрь   факты   фото   
1217
6
Давайте узнаем каково максимальное напряжение разряда у электрического угря (в Вольтах).
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Метки: Вольт   интересно   напряжение   разряд   рыба   угрь   факты   фото   
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73k
Броненосец Потелкам Час назад
Аффтар, ты уверен, что РЕЧНАЯ пресноводная рыба обитает в Черном, Балтийском и Средиземном морях на глубинах до 500 метров ??????
Ничего не перепутал ?
Например, не перепутал электрического угря и электрического ската ?
Они оба (единственные среди рыб) применяют электроразряд для оглушения жертвы
ах, да....
угорь дает напряжение до 850 вольт, ток 30 миллиампер
для человека (без кардиостимулятора) смертельным считается 100 миллиампер
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2k
R00T 11 минут назад
Жесть. Аффтар, марш учить биологию!
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11k
Вася Александрович 21 минуту назад
Грета: "Хватит убивать угрей ради электричества!!"
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7k
Cornho Полчаса назад
"Угрь"?? Автор, вы серьёзно?
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49k
stabskapitan 41 минуту назад
Автору двойка по физике, биологии, географии.
Физика - напряжение не показатель опасности, когда расчесываешься разряд в несколько киловольт проходит, опасна сила тока при низком сопротивлении.
Биология -рыбы не могут быть беспозвоночными, электрический угорь обитает только в Южной Америке и несмотря на внешнее сходство, не родствен настоящим угрям.
География - автор покажи мне реки с глубинами 500 метров?? Некоторые моря мелководней.
И как можно перепутать электрического угря с европейским в плане кулинарии.
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498
Виталий 48 минут назад
Если поймать с десяток угрей, можно и деревеньку запитать.
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73k
Броненосец Потелкам Виталий 41 минуту назад
30 миллиампер, 5 миллисекунд ?
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2k
Nitroglicerin 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Мистер Фикс 56 минут назад
Чем глупее человек, тем чаще он хочет убедить в этом других
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420
Борис 59 минут назад
Электрический угорь беспозвоночное животное
© Fishki.net
Рыба, а тем более животное, не может быть беспозвоночным. Каникулы кончились, марш учить уроки.
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11k
Yasen_Perec Час назад
Бедные коровы.
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