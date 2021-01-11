Сколько вольт выдает электрический угрь?

Часто, электрического угря сравнивают со змеей. Да, отчасти его тело длинной 2 метра и вес около 40-ка кг., внешне очень даже напоминают змею. Для человека это существо может показаться устрашающим, и правильно кажется, есть много случаев, когда от касания к угрю, человека мгновенно било током и он умирал. Не советуется подплывать к угрю ближе, чем на три метра, так как это основной радиус его взаимодействия с окружающей средой. Рыба может атаковать с прыжка. Подплывает к берегу только в том случаи если видит жертву.