Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент!

Представляю вам тотемное животное любого, кто страдает от стрессов и бессонных ночей — рыбку-пузыреглазку!
Природа, конечно, постоянно выдает упоротые вещи, но в этот раз она не при делах. Рыбка с перманентной бессонницей выведена руками человека, как и остальные породы золотых рыбок. Да-да, это нечто — одна из множеств разновидностей этих грациозных золотых рыбок. Сотни лет селекции ушли, чтобы получить животину с пузырями под глазами. Зачем? А потому что почему бы и нет!
От гигантских «мешков» глаза рыбки буквально на лоб лезут. Хорошо, что все остальное у водоплавающей остаётся в норме, и от обычных золотопузых она не больно отличается. К слову, пузыреглазы бывают не только золотистыми. Палитра варьируется от строгой классики в оранжевых, белых и черных тонах, до пёстрых «черепаховых» окрасов.
Глядя на мордашку несчастного создания, задаёшься одним вопросом: а не лопнет ли эта деточка? Если содержать неправильно — лопнет. Мешки пузыреглаза, наполненные жидкостью, очень тонкие. Повредить их также легко, как воздушный шарик.
Держать этих рыбок можно: во-первых, исключительно в обществе друг друга, а во-вторых, в аквариумах без камней и острых поверхностей. Шустрые соседи с лёгкостью травмируют неловкую пузыреглазку, да и сама золотая рыбка может напороться на что-нибудь эдакое из-за узкого кругозора.
При этом плавает рыбка очень неуклюже. Мешки под глазами попросту мешают ей передвигаться под водой.
Несмотря на жуткий вид и некоторые сложности в содержании, пузыреглаз частый завсегдатай аквариумов. Своим видом он служит живым напоминанием своим хозяевам о важности сна и необходимости отдыха.
Источник:
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