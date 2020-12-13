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Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент!

Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент! (5 фото)

Автор:
13 декабря 2020 10:01
Сообщество : Аквариум
Метки: в мире   интересно   пызыреглазка   рыба   рыбка   факты   фото   
759
5

Представляю вам тотемное животное любого, кто страдает от стрессов и бессонных ночей — рыбку-пузыреглазку!

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Метки: в мире   интересно   пызыреглазка   рыба   рыбка   факты   фото   
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