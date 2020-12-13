Рыбка, которая может по-настоящему лопнуть в любой момент!

При этом плавает рыбка очень неуклюже. Мешки под глазами попросту мешают ей передвигаться под водой.

Несмотря на жуткий вид и некоторые сложности в содержании, пузыреглаз частый завсегдатай аквариумов. Своим видом он служит живым напоминанием своим хозяевам о важности сна и необходимости отдыха.