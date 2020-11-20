Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке

Первая в мире энциклопедия рыб с цветными иллюстрациями, изданная в 1754 году голландцем Луи Ренаром (1678-1746 гг.), обещала читателям "естественную историю редчайших диковинок индийских рыб" и рекламировала эти диковинки как "взятые из природы". При этом сам издатель никогда не покидал родных Нидерландов и не видел живой тропической рыбы, не говоря уже о тех, что обитали в Ост-Индии.

0 Источник: Так откуда же он узнал, как выглядят обитатели тропических вод? В его книге Histoire naturelle des plus rares curiositez de la mer des Indes собраны потрясающие, детальные, яркие изображения - оттиски с гравюр, раскрашенные вручную, которые основаны на рисунках художественно одаренного солдата голландской Ост-Индской компании по имени Самуэль Фаллор.



Эти рисунки можно рассматривать бесконечно.

0 Источник:

×

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: