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Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке

Поразительные иллюстрации из энциклопедии тропических рыб, изданной в 18 веке (25 фото)

Автор:
20 ноября 2020 16:05
Сообщество : Искусство
Метки: 18 век   иллюстрации   интересно   познавательно   рисунки   рыбы   тропические рыбы   факты   
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Первая в мире энциклопедия рыб с цветными иллюстрациями, изданная в 1754 году голландцем Луи Ренаром (1678-1746 гг.), обещала читателям "естественную историю редчайших диковинок индийских рыб" и рекламировала эти диковинки как "взятые из природы". При этом сам издатель никогда не покидал родных Нидерландов и не видел живой тропической рыбы, не говоря уже о тех, что обитали в Ост-Индии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 18 век   иллюстрации   интересно   познавательно   рисунки   рыбы   тропические рыбы   факты   
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27k
Peacemaker1873 42 минуты назад
Некоторые даже узнаваемы.
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DNK Полчаса назад
Тема русалок раскрыта частично ...


Тема русалок раскрыта частично ...
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