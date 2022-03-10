Главному патриоту США Чаку Норрису 82 года

Одной из первых ролей в кино же была битва с легендарным Брюсом Ли. Будучи чемпионом мира по каратэ, он должен был проиграть в кадре гонконгскому мастеру боевых искусств. Тогда он задал вопрос Брюсу, кто бы победил в поединке? На что Ли ответил: «Конечно я, ведь я главный герой».