Главному патриоту США Чаку Норрису 82 года

Если говорить мемами, то Чак Норрис не стареет, смерть боится приближаться к нему. На самом деле, время не щадит никого, даже грозу все киноприступников голливудских боевиков 80-х и 90-х.
Крутой парень, который выходит победителем из любой ситуации, уже давно закончил кинокарьеру, но не завязал со спортом и борьбой за правое дело.
Карьера Карлос Рэя Норриса началась со спорта. Отслужив в вооруженных силах США в Южной Корее, на родину Норрис вернулся не только с новым псевдонимом, но и черным поясом по каратэ.
Во время службы он настолько пристрастился к боевым искусствам, что сделал это увлечение огромной частью своей жизни и карьеры. В США он открыл спортивную секцию, где обучал желающих таинственным восточным боевым практикам. Интерес к боевым искусствам был неимоверным, и уже спустя несколько лет по всей стране была сеть его школ.
Не только обычные люди занимались в его секции, успех на чемпионате всех звезд, проходившем в 1965 году, сделал его популярным и среди голливудских знаменитостей. Например, он обучал жену Элвиса Пресли Присциллу, а также актера Стива Маккуина.
Одной из первых ролей в кино же была битва с легендарным Брюсом Ли. Будучи чемпионом мира по каратэ, он должен был проиграть в кадре гонконгскому мастеру боевых искусств. Тогда он задал вопрос Брюсу, кто бы победил в поединке? На что Ли ответил: «Конечно я, ведь я главный герой».
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Похоже, эти слова запали в душу Чаку Норрису, ведь впоследствии практически во всех его фильмах он был тем самым главным героем, который никогда не проигрывает и побеждает плохих парней.
Помимо кинокарьеры, Чак известен тем, что является ярым патриотом своей страны. Он представляет религиозные организации, основал фонд "Вышиби наркотики из Америки", который помогает детям и подросткам избавиться от пагубной зависимости с помощью спорта.
Чак в своем преклонном возрасте до сих пор держит себя в форме, посещает зал и даже может пробить резво троечку по груше.
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Это 82 годам исполнился Чак Норрис.
Когда смерть придет к Чаку Норрису, все люди станут бессмертными
...Вот именно. Посему, особенно после последних событий, восторга от его порядочности не ощущаю. Он хороший спортсмен, положительный актер, но ... типичный продукт той страны, которая плевала на всех, кто не считает, что "Америка превыше всего".