Умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко

640
6
1
Народная артистка скончалась на 89-м году после перенесенного геморрагического инсульта.
Накануне стало известно, что 10 февраля артистке стало плохо дома и её экстренно госпитализировали. Буквально на следующий день был получен положительный тест на коронавирусную инфекцию. Врачи поставили актрисе ещё один неутешительный диагноз — рак поджелудочной железы. В ночь на 12 февраля Кириенко не стало.
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Её мать мечтала, чтобы дочь стала актрисой и выбрала ей красивое имя – Аида, но отец решил назвать девочку Зиной.
Еще в пятилетнем возрасте девочка загорелась идеей стать артисткой. Но война внесла свои коррективы. После войны семья перебралась в Ставропольский край, станицу Новопавловскую. Зинаида, окончив 7 классов, поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства. Но поняв, что выбранная специальность ей не подходит, она поступила в Государственный институт театрального искусства. Зинаида Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой.
Уже на первом курсе она получила роль в фильме «Надежда». А уже в 1958 году режиссер Сергей Герасимов принял решение пригласить Зинаиду сняться в «Тихом Доне». Все в том же году она получила еще две роли в фильмах « Поэма о море» и «Сорока-воровка».
Но, несмотря на народную любовь, Зинаида Михайловна долгие годы снималась только во второстепенных ролях. И только в 1974 году режиссёр Евгений Матвеев предложил ей роль Ефросиньи Дерюгиной в фильме «Любовь земная».
Всего же фильмография актрисы насчитывает более 36 картин, 15 документальных фильмов, множество ролей в театрах.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 актеров и актрис, которых сочли слишком или недостаточно красивыми для роли
- 17 звезд, которые воссоединились спустя годы, доказав всем, что легенды не забываются
- 8 неожиданных и забавных фактов о Томе Крузе
- Как изменились 15 звезд, от которых в 90-е и 2000-е все были без ума
- "Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора
23
Понравилось23
Новости партнёров
Приведу пример со своих родственников.Бабушка по материнской линии.Семь братьев.Старший дожил лишь до 15-ти.Сама умерла в 2014-м,в возрасте далеко за девяносто.В бункере не сидела,от болячек не пряталась.
Отец.Толком его не помню,сам 1980-го года рождения.В 1982-м его не стало.Рак.Ему 28 было.
Судьба шутлива,дамы и господа....
Как артист - так корона, а политиков она вообще не берёт.