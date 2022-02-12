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Умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко

Умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кириенко   видео   звезды   кино   умерла   шоу бизнес   
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Народная артистка скончалась на 89-м году после перенесенного геморрагического инсульта.

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Метки: Кириенко   видео   звезды   кино   умерла   шоу бизнес   
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13  комментариев
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464
Шурман Час назад
Царство ей небесное , ребят а что вы хотите ? они что до 190 должны жить , время пришло , здесь корона ни корона уже все равно , я рад бы был тоже дожить до 89 но как практика показывает мы хрен до этого возраста доживем , здесь не важен образ жизни , да будь ты 100 процентный ЗОЖ пофиг , у всего есть свой срок .
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3k
foggen2 15 секунд назад
Смерть непредсказуема.И я не только про "и тут внезапно ДТП" или,ещё того хуже-война.
Приведу пример со своих родственников.Бабушка по материнской линии.Семь братьев.Старший дожил лишь до 15-ти.Сама умерла в 2014-м,в возрасте далеко за девяносто.В бункере не сидела,от болячек не пряталась.
Отец.Толком его не помню,сам 1980-го года рождения.В 1982-м его не стало.Рак.Ему 28 было.
Судьба шутлива,дамы и господа....
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1k
Vovan Petroff 2 минуты назад
Шолохов был ас. Фигни не писал. Читается на одном дыхании. И фильм смотрится так же. Только тот фильм, который... А не тот, который...
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1k
Mixan Полчаса назад
Земля пухом Великой актрисе ..
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5k
Димыч 46 минут назад
Вечные ПАМЯТЬ и СЛАВА. Единственное - не забыли приплести тест на ковидлу...
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13k
aalexey3 Час назад
89 лет, инсульт, а в СМИ пишут, что госпитализировали с коронавирусом.
Как артист - так корона, а политиков она вообще не берёт.
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464
Шурман aalexey3 Час назад
Жирика взял
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