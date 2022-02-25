25 актеров, которые попросили вывести их персонажей из сериала или франшизы

Во время съемок «Возвращения джедая» Форд высказал желание, чтобы его персонаж Хан Соло умер в последнем фильме трилогии, но Джордж Лукас воспротивился этой идее. Но 30 лет спустя в «Пробуждении силы» Форд все же увидел конец истории своего персонажа. «Я около 30 лет настаивал на том, чтобы Хан Соло умер: не потому, что я устал от него или потому, что он скучный персонаж, но потому, что его жертва ради других персонажей придала бы [истории] серьезности и эмоционального веса».