25 актеров, которые попросили вывести их персонажей из сериала или франшизы

Когда любимый актер уходит из сериала или кинофраншизы — это всегда неожиданно. Но порой у создателей просто не остается другого выбора, ведь звезды нередко сами просят вывести их персонажей из сюжета. Иногда их все же удается уговорить остаться, а вот в остальных случаях сценаристам приходится вовсю изворачиваться: каких-то персонажей убивают, других — вынуждают переехать, а кого-то вообще похищают инопланетяне.
Тернер хотела, чтобы ее персонажа убили до финала сериала, и чтобы эта смерть была незабываемой. «Я не хочу выжить, — объяснила она. — Если ты в «Игре престолов» и при этом у тебя не было крутой сцены смерти, то в чем вообще был смысл?».
После семи сезонов Стив Карелл заявил об уходе из популярного сериала «Офис». Позже стало известно, что изначально актер хотел продолжать сниматься, но NBC не пошла на переговоры, когда срок его контракта истек, поэтому он ушел.
Сценаристы были недовольны уходом Адевале Акиннуойе-Агбадже, но актеру не нравилось, что ему приходилось жить на Гавайях во время съемок, и он считал, что история его персонажа подошла к логическому концу. Исполнительный продюсер сериала Карлтон Кьюз заметил: «В идеальном мире было бы здорово, если бы мистер Эко пробыл с нами еще немного. Но это было самое подходящее время, чтобы наши пути разошлись».
В какой-то момент работы над «Во все тяжкие» Дин Норрис попросил, чтобы его персонажа убили, но сценаристы настояли на том, чтобы он остался в сериале до конца. Актер хотел уйти из-за роли в другом сериале, но в итоге ему пришлось отказаться от нового проекта.
Гловер покинул сериал, чтобы продолжить карьеру в музыке и кино. Его коллега по сериалу Дэнни Пуди позже вспоминал, как сразу понял, что музыкальная карьера Гловера пойдет вверх, когда услышал его микстейп во время съемок третьего сезона.
Во время съемок «Возвращения джедая» Форд высказал желание, чтобы его персонаж Хан Соло умер в последнем фильме трилогии, но Джордж Лукас воспротивился этой идее. Но 30 лет спустя в «Пробуждении силы» Форд все же увидел конец истории своего персонажа. «Я около 30 лет настаивал на том, чтобы Хан Соло умер: не потому, что я устал от него или потому, что он скучный персонаж, но потому, что его жертва ради других персонажей придала бы [истории] серьезности и эмоционального веса».
Патрик Демпси попросил Шонду Раймс убрать его персонажа Дерека Шеперда из сериала после почти 11 сезонов. Причиной своего ухода он назвал желание поработать над другими проектами. «Уже хватит. Пришло время заняться другими вещами и другими интересами. Вероятно, мне следовало уйти на пару лет раньше». Позже его персонаж погиб в автокатастрофе, хотя актер воссоединился с бывшими коллегами в специальном эпизоде в 2021 году.
Кэл Пенн решил уйти из сериала в пятом сезоне, поскольку ему предложили должность в администрации президента Обамы. Он начал новую карьеру в качестве главы отдела по связям с общественностью Белого дома, но впоследствии вернулся к съемкам в кино и на телевидении.
Хотя по воле сценаристов персонаж Вентимильи в итоге просто переехал в Пенсильванию, сам актер настаивал на более кровавом исходе. «На самом деле это я пытался убить Джесса, но они не пошли на это, — признался Вентимилья. — Чтобы его сбил автобус или ему воткнули нож в шею — что-нибудь плохое».
Актер озвучивания ушел из проекта спустя девять лет и "забрал" персонажа с собой, поскольку его оскорбили создатели сериала, Трей Паркер и Мэтт Стоун. Они критиковали саентологию, а сам Хейс является саентологом с 1993 года. Он заявил, что создатели не уважают чужие убеждения, и попросил расторгнуть контракт.
Кайлер Ли была готова оставить «Анатомию страсти» и свою героиню Лекси Грей после длительного перерыва, поскольку хотела проводить больше времени с семьей. В итоге она объединилась с создательницей сериала Шондой Раймс, чтобы «дать истории Лекси достойное завершение». Ее персонаж погиб в авиакатастрофе, но девять лет спустя актриса вернулась, чтобы сняться в специальном эпизоде.
Персонаж Мелони, детектив Эллиот Стейблер, изящно вышел из сериала, просто уйдя в отставку. Сам Мелони рассказал, что ушел в результате обсуждений условий контракта: «Я ушел без какой-либо вражды, но я ушел без сомнений и с открытыми глазами в будущее в поиске новых приключений».
Когда первоначальный трехлетний контракт Стивенса истек, его персонаж погиб на экране. Ходили слухи, что Стивенсу не нравился сериал, поскольку после ухода он заявил: «И когда это произошло, это было очень трудное решение. Но это было наиболее подходящее время, чтобы подвести итоги, сделать паузу. Говоря от себя лично, я хотел иметь возможность заниматься другими вещами».
Уивер поняла, что в «Чужом 3» сыграет роль Эллен Рипли в последний раз, когда узнала, что следующим фильмом серии будет «Чужой против Хищника» — как и Ридли Скотт, она считала это неправильным направлением для франшизы. Она выбрала похоронить персонажа Эллен с достоинством, и та погибла героической смертью.
Спустя 15 лет Джастин Чемберс решил отойти от роли Алекса Карева. В своем заявлении он объяснил, что причина ухода не была драматичной: «Не существует какого-то подходящего времени, чтобы попрощаться с сериалом и персонажем, которые определяли большую часть моей жизни в течение последних 15 лет… Мне исполняется 50 лет, и я благословлен моей замечательной, поддерживающей женой и пятью замечательными детьми — это время настало».
Дэниел Дэ Ким был одним из главных героев сериала «Гавайи 5.0» на протяжении семи сезонов. Но когда CBS отказалась пересмотреть его зарплату, чтобы она соответствовала зарплате его белых коллег, он принял решение уйти.
Роб Лоу присоединился к «Западному крылу» в роли Сэма Сиборна в 1999 году, но ушел в 2002 году из-за разногласий о гонораре. Он все же сделал заявление, в котором поблагодарил создателей за возможность с достоинством уйти из сериала: «Мы были частью истории телевидения, и я никогда этого не забуду».
Патинкин перестал появляться на съемочной площадке, поскольку стал недоволен тем, насколько реалистичным и жестоким получался сериал. Дошло до того, что актер назвал сериал «самой крупной публичной ошибкой» из всех, что он совершал.
Ульрих объяснил в прямом эфире в Instagram, что не вернется обратно в сериал, так как испытывает «творческую скуку». Создатель сериала все же ответил, что Ульриху «всегда будут рады в Ривердейле».
После того, как Парсонс получил «Золотой глобус» за роль Шелдона Купера, он решил, что 12-й сезон станет для него последним. Хотя актеру предложили контракт на 50 миллионов долларов еще на два года, он все равно отказался. Позже было объявлено, что сериал также завершится на 12-м сезоне.
Духовны решил не продлевать свой контракт, в результате чего его персонажа вывели из сериала — Малдера похитили инопланетяне. Уходя из сериала, Духовны сказал: «Я всегда думал, что пяти лет будет достаточно. Семь лет — это уже определенно достаточно».
Уэтерли играл роль агента Энтони ДиНоззо на протяжении 13 сезонов. В конце концов он покинул сериал, чтобы сыграть главную роль в другом сериале того же телеканала, «Булл». Его персонажу прописали изящный и уважительный уход со службы. «Это произошло вовремя. «Морская полиция» утомила меня, и я был готов к новому вызову», — прокомментировал актер свой переход.
Найт решил уйти, когда заметил сокращение экранного времени своего персонажа и «недопонимание в общении» с создателем и сценаристом сериала Шондой Раймс. В своем заявлении по поводу ухода он сказал: «Мой пятилетний опыт доказал мне, что я не могу доверять ни одному ответу, который был дан [о его персонаже]. И, при всем уважении, на этом я закончу". Несмотря на это, Найт вернулся в специальном эпизоде в 2021 году.
Хотя Мюррей играл одного из главных героев сериала, перед последним сезоном стало известно, что его персонаж не вернется. Причиной этого послужил тот факт, что актер не смог добиться от CW пересмотра своего контракта. Однако позже он все же снялся в одном эпизоде в этом сезоне.
Клуни исполнял роль доктора Росса в сериале «Скорая помощь» на протяжении шести лет, пока окончательно не ушел в большое кино. Исполнительный продюсер «Скорой помощи» Джон Уэллс сказал, что Клуни «потерял буквально миллионы долларов, оставаясь в сериале».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось17
После ухода Гиббса могли бы и вернуть Эбби в команду, а на место Гиббса поставить МакГи...
Из сериала ушла сначала Полли Перрет (Эбби), т.к. разосралась с Марком Хармоном (Гиббс), что тот приводил на съемки свою собаку и та укусила кого-то из съёмочной группы.
Пы. Сы. Как обычно и бывает
Чуваку ПРОСТО ЗАИПАЛО ЖИТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ , поэтому он взял и застрелился на ровном месте ! Без всяких причин , просто потому что ВСЁ ЗАИПАЛО !
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ !!!