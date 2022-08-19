Радикально сменили профессию: 5 спортсменок, которые предпочли спорту фильмы для взрослых

Верона ван де Лер, 36 лет – спортивная гимнастика

Голландская гимнастка уже в 16 лет получила серебро на чемпионате мира и была признана спортсменкой года на родине. На Евро 2002 получила 5 медалей, больше чем наша Светлана Хоркина. На Олимпиаду в Афинах из-за травмы не попала. Еще четыре года она пыталась построить спортивную карьеру, но так и не сложилось. Окончательно добил карьеру конфликт с местной спортивной федерацией и семьей. В 2011 родители выгнали девушку из дома. Она перебивалась, как могла и даже отсидела в тюрьме 72 дня за вымогательство.



После выхода из тюрьмы Вероне «повезло». Один популярный сайт предложил ей работу вебкам-модели с оплатой 70 центов за минуту. Бывшая гимнастка поняла, что из такого хобби можно сделать профессию. Дальше пошли съемки в порнофильмах, создание сайта соответствующей тематики. Она создала неплохой бизнес, сейчас отошла от съемок, выпустила автобиографическую книгу и занялась борьбой за права женщин.