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Радикально сменили профессию: 5 спортсменок, которые предпочли спорту фильмы для взрослых

Радикально сменили профессию: 5 спортсменок, которые предпочли спорту фильмы для взрослых

Автор:
19 августа 2022 14:03
Метки: Спорт   для взрослых   кино   
2695
6
Коротка спортивная жизнь, а звездная спортивная еще короче. После нее наступает обычная. Та самая, которую ведут рядовые граждане.
Так вот, красавицы звездочки, уйдя из большого спорта, выбирают разные пути – дороги: становятся тренерами, идут на телевидение или спортивную журналистику, в политику, те, кому повезет, становятся женами или любовницами миллионеров, или крупных политиков. Таких совсем единицы. Но есть такие, кто меняет род деятельности совсем уж кардинально и идут в киноиндустрию. И не просто в кино, а в кино для взрослых, то самое, которое обозначают классификацией ХХХ.
×
Холли Ходжес (Санни Лейн), 42 года – фигурное катание
Эта дама самая «возрастная» в списке. Карьеру в фигурном катании (Холли готовилась к отбору в олимпийскую сборную США) ей пришлось оставить в начале 2000-х, так как серьезно пострадала в автоаварии. В ее биографии странно читать, что она была единственной кормилицей в семье. Получается, что ее родители – нудисты были тунеядцами и сидели у Холли на шее. Но, судя по тому, что родители стали ее менеджерами в сфере порно, так оно и было.

Холли, теперь уже Санни, начала карьеру со стрип-клуба, а сейчас она влиятельный человек в индустрии порнофильмов и лауреат премии AVN, аналогом «Оскара» для ХХХ-фильмов.
Верона ван де Лер, 36 лет – спортивная гимнастика
Голландская гимнастка уже в 16 лет получила серебро на чемпионате мира и была признана спортсменкой года на родине. На Евро 2002 получила 5 медалей, больше чем наша Светлана Хоркина. На Олимпиаду в Афинах из-за травмы не попала. Еще четыре года она пыталась построить спортивную карьеру, но так и не сложилось. Окончательно добил карьеру конфликт с местной спортивной федерацией и семьей. В 2011 родители выгнали девушку из дома. Она перебивалась, как могла и даже отсидела в тюрьме 72 дня за вымогательство.

После выхода из тюрьмы Вероне «повезло». Один популярный сайт предложил ей работу вебкам-модели с оплатой 70 центов за минуту. Бывшая гимнастка поняла, что из такого хобби можно сделать профессию. Дальше пошли съемки в порнофильмах, создание сайта соответствующей тематики. Она создала неплохой бизнес, сейчас отошла от съемок, выпустила автобиографическую книгу и занялась борьбой за права женщин.
Мелисса Буланхаги (Джада Кай), 31 год – фигурное катание
Американка с филиппинскими корнями прекрасно выступала на юниорских чемпионатах по фигурному катанию. Но с переходом на взрослый уровень начались проблемы. Девушка не смогла выиграть в конкурентной борьбе. Тогда она поменяла гражданство на родное, филиппинское и добавила в копилку несколько медалей. А вот на Олимпиаду в Сочи поехала другая. Мелисса от обиды завершила карьеру.

Она вернулась в США и решила попробовать себя на новом поприще – начала в качестве вебкам-модели, а в 2019 г. Подписала контракт для съемок в кино для взрослых. Теперь она Джада Кай.
Генриетта Харгитаи (Кристен Кортни), 27 лет - триатлон
Девушка занималась триатлоном до 2016. На мировом уровне успехов не было, но удалось стать вице-чемпионкой Венгрии. Генриетта начала думать о будущем еще до завершения спортивной карьеры. Триатлон – не тот вид, который приносит много денег. Поэтому с 2014 г. спортсменка занялась порно под именем Кристен Кортни.

Ее можно считать передовиком производства, в фильмографии актрисы более 300 фильмов категории ХХХ и была номинировала на XBIZ Awards (аналог «Золотого глобуса»). Последнее время она не снимается и, судя по фотографиям, готовится к рождению ребенка.
Мику Кодзиме (Сэйки Синкай), 22 года – плавание
Мику стала двукратной бронзовой призеркой на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. К этому времени у нее уже были четыре медали, из них 2 золотые, с юниорского чемпионата мира. На спортивном фронте у нее все складывалось превосходно. Девушка могла выступить на Олимпиаде в Токио в 2020, но в 2019 внезапно решила заняться образованием.

В это же время пловчиха выложила в своих соцсетях фотографии в купальнике. Почему-то это вызвало фурор среди подписчиков. Одновременно ей заинтересовались представители порноиндустрии и предложили сотрудничество. Мику приняла предложение, отложила планы на учебу и стала Сэйки Синкай. Ее радует то, что здесь не надо ни с кем соревноваться. В феврале вышел первый фильм с новой, восходящей звездой фильмов для взрослых.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   для взрослых   кино   
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15  комментариев
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12k
P.F. 3 часа назад
А где фото трудовых будней со съемочной площадки?
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4k
Egoro 43 минуты назад
Всё ради денег, бабла, капусты.
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1k
Виктор Глущенко 55 минут назад
Не могу найти не одного фильма с Сэйки Синкай. Ой , друг не может . Есть ссылочки ? Друг очень просит .
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1k
Walther Час назад
Ну, так то правильно... Всякие там, Парламенты и Думы не резиновые..
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8k
Владимир 2 часа назад
Видимо им на финише часто кричали "соси х. й" И они решили а почему бы и нет
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−13
HalloFreeSpace 2 часа назад
И то дело )))
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2k
Dr. Zoidberg 2 часа назад
А почему нет ?
Девчонки не смогли продолжить карьеру в спорте по разным причинам, но всю свою жизнь посвятили спорту, а значит ничего другого и не умеют. НО !!! Они красивые, стройные, гибкие и... Почему нет ? Порно смотрят все, абсолютно все. Это тот же заработок, жить-то на что-то нужно. Так сложились обстоятельства.
Ну вот не понимаю я людей, которые дрочат на порнуху, а потом говорят - "фу", а так же тех, кто заказывает проституток, а потом называет их "бл@дьми за деньги". Двойные и тройные стандарты.
Вывод: У каждого свой путь.
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4k
EvgeniySAN 3 часа назад
Тут друг спрашивает.
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5k
livaneth 3 часа назад
Зависит от вида спорта. Фигуристка или гимнастка могут и замуж выйти и в порно сняться. У пауэрлифтинг - даже не знаю, как назвать это в женском роде - перспективы гораздо более туманные.
Кто не верит, может загуглить "Наталья Огрызко"
Или, к примеру, "Анна Тураева"
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14k
K7OO 3 часа назад
Есть подозрение, что в порнуху они ушли не от того, что добились больших успехов в спорте.
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23
topersk 3 часа назад
тема не раскрыта
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11k
Kostick 3 часа назад
ну для олдов, зденка подкапова) гимнасточка. но в проне не замечена.

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Roman Doberman

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