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«Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Джефф Монсон отказался от паспорта США

«Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Джефф Монсон отказался от паспорта США

Автор:
16 февраля 2023 23:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джефф Монсон   США   боец   гражданство   паспорт   патриот   
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Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, запустил процедуру отказа от гражданства США, поскольку не хочет иметь ничего общего со страной, в которой родился.

Джефф Монсон родился в США, большую часть карьеры провел под американским флагом, в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство РФ. В 2018 году Монсон получил российский паспорт и в сентябре того же года был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск.

Решение отказаться от гражданства США Монсон объяснил несогласием с официальной политикой Вашингтона.

Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом все. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней, - заявил Монсон.

Весной у меня останется только паспорт россиянина.
Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей. Мне всё здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — заявил он ТАСС.

«В Америке есть хорошие люди, но сама страна бездушна. Для меня это до сих пор шок — то, как здесь относятся к ближнему. Возможно, я находился отчасти под влиянием американской пропаганды.
Думаю, такое отношение рождается из тяжелого прошлого — людям нужно поддерживать друг друга. Это для меня и есть русская душа», — заявил Монсон.

Ранее Монсон в интервью RT признался, что люди в США «не очень по‑доброму» реагируют на тату с буквой Z, которое боец MMA сделал на шее. «К сожалению, многие американцы не знают правды о России, об Украине и о прочих вещах», — пояснил он.

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Метки: Джефф Монсон   США   боец   гражданство   паспорт   патриот   
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7  комментариев
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1k
Нудник Шпилкес 2 часа назад
я понимаю, что ему не плохо так голову отбили, но вот это "в сентябре того же года был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск." вообще ни какой здравой логике не поддаётся
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7k
tamin 44 минуты назад
Он больший русский чем многие соплеменники.
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304
Вася Васильев 47 минут назад
Двойное налогообложение ему не в радость. А неуплата налогов в это тяжкое федеральное преступление по законам сша. За тяжкое будет международный розыск и депортация в сша. Так что всё дело как всегда просто в бабках, а остальное просто прикрытие.
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304
Вася Васильев Атомный Крот 14 минут назад
тинькову это расскажите ))
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6k
newegg 53 минуты назад
Самое то для России.

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67
Natalia12345 Час назад
Кто-то уезжает, а кто-то приезжает
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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