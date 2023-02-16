«Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Джефф Монсон отказался от паспорта США

Джефф Монсон родился в США, большую часть карьеры провел под американским флагом, в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство РФ. В 2018 году Монсон получил российский паспорт и в сентябре того же года был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск.

Решение отказаться от гражданства США Монсон объяснил несогласием с официальной политикой Вашингтона.

Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом все. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней, - заявил Монсон.

Весной у меня останется только паспорт россиянина.

Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей. Мне всё здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — заявил он ТАСС.