«Не хочу иметь ничего общего с Америкой». Джефф Монсон отказался от паспорта США

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, запустил процедуру отказа от гражданства США, поскольку не хочет иметь ничего общего со страной, в которой родился.
Джефф Монсон родился в США, большую часть карьеры провел под американским флагом, в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство РФ. В 2018 году Монсон получил российский паспорт и в сентябре того же года был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск.
Решение отказаться от гражданства США Монсон объяснил несогласием с официальной политикой Вашингтона.
Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом все. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооруженные силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Но причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как внутренней, так и внешней, - заявил Монсон.
Весной у меня останется только паспорт россиянина.
Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей. Мне всё здесь нравится, и я хочу, чтобы у меня остался только российский паспорт», — заявил он ТАСС.
«В Америке есть хорошие люди, но сама страна бездушна. Для меня это до сих пор шок — то, как здесь относятся к ближнему. Возможно, я находился отчасти под влиянием американской пропаганды.
Думаю, такое отношение рождается из тяжелого прошлого — людям нужно поддерживать друг друга. Это для меня и есть русская душа», — заявил Монсон.
Ранее Монсон в интервью RT признался, что люди в США «не очень по‑доброму» реагируют на тату с буквой Z, которое боец MMA сделал на шее. «К сожалению, многие американцы не знают правды о России, об Украине и о прочих вещах», — пояснил он.
Источник:
- «Исполнения украинского гимна ему никто не простит»: скандального блогера Милохина хотят признать иноагентом и запретить въезд в Россию
- Таки да: в Сети появилось фото израильского паспорта Пугачёвой
- Главному патриоту США Чаку Норрису 82 года
- Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
- «Шатается из стороны в сторону»: ветераны России потребовали запретить двойное гражданство для Ксении Собчак и других медийных и известных персон