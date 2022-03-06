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Пьяный водитель в Северске припарковался так, что жителям подъезда пришлось выходить через окно

Пьяный водитель в Северске припарковался так, что жителям подъезда пришлось выходить через окно (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 марта 2022 18:41
Сообщество : Аварии
Метки: Северск   аварийный выход   авария   авто   дом   дтп   парковка   подъезд   
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Мужчина, сдавая задним ходом, напоролся на ограничитель у подъезда. Жителям дома пришлось проявить сообразительность, чтобы выйти на улицу.


При попытке припарковаться к подъезду водитель резко нажал на газ и влетел на ограничитель.

Чтобы выйти из заблокированного подъезда, жителям дома пришлось спускаться через окно.

Находчивые горожане не растерялись. Все желающие могли выйти из дома сначала на козырек подъезда, а после - по лестнице - на улицу.

В местном паблике ВК заметили, что обошлось без жертв. Хорошо, что в момент аварии из подъезда никто не выходил.

Источник:

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Метки: Северск   аварийный выход   авария   авто   дом   дтп   парковка   подъезд   

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8  комментариев
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61k
Андрей 2 часа назад
А вызвать на место хотя бы дэпээсников - не судьба?!
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10k
Александр 56 минут назад
Телескопическая алюминиевая лестница есть, а троих мужиков, чтоб перевернуть этот пепелац - нет... Да и задние колёса уже поддомкрачены - можно снять, чтоб облегчить.
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160
Просто прохожий 2 часа назад
Первая пара мужиков которые вылезли, должны были взять топоры и просто прорубить проход, а если бы водила вылез то и ему настучать по голове.
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972
Трям 2 часа назад
Че пристали? Он всегда так паркуется, это его место! )))
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