Пьяный водитель в Северске припарковался так, что жителям подъезда пришлось выходить через окно

Мужчина, сдавая задним ходом, напоролся на ограничитель у подъезда. Жителям дома пришлось проявить сообразительность, чтобы выйти на улицу.
При попытке припарковаться к подъезду водитель резко нажал на газ и влетел на ограничитель.
Чтобы выйти из заблокированного подъезда, жителям дома пришлось спускаться через окно.
Находчивые горожане не растерялись. Все желающие могли выйти из дома сначала на козырек подъезда, а после - по лестнице - на улицу.
В местном паблике ВК заметили, что обошлось без жертв. Хорошо, что в момент аварии из подъезда никто не выходил.
Источник:
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