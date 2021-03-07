Пока установлено, что пикап двигался из центральной части города в сторону зеленой рощи, когда водитель иномарки не справился с управлением. Автомобиль на скорости выехал на остановку, на которой ждали общественного транспорта люди, и сбил мужчину, а также трех подростков 15-16 лет. Все пострадавшие остались живы и были доставлены в больницу. подробностей об их состоянии не сообщается.

Сотрудники полиции считают, причиной аварии стала внезапная помеха на пути SsangYong от другого автомобиля. Местные жители отмечают в комментариях, что гололеда на дорогах в этот день не наблюдалось.