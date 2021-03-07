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"Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске

"Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 марта 2021 23:06
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   дорога   дтп   красноярск   остановка   
1474
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ДТП приключилось сегодня вечером в Советском районе города на остановке «Зенит». Внезапно автомобиль марки SsangYong на скорости вылетел на тротуар и сбил четырех человек. Камеры наблюдения зафиксировали, что от удара те пролетели несколько метров...

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Метки: авария   авто   дорога   дтп   красноярск   остановка   
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29  комментариев
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10k
Павел Бреусов 2 часа назад
Ну если тебя, нетрадиционной ориентации пассивного гомосексуалиста, подрезали, так бей подрезавшего, нафига рулём вилять? Умирай в своей полосе, если водить не умеешь, не хрен за руль садится!
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220
Pi11igrim 22 минуты назад
Сначала хотел написать, что SY хорошая машина. Амортизация хорошая на капоте - высокий уровень безопасности. Но потом увидел второе видео, где при небольшом отклонении машину носит как на льду... Очевидно, что водитель пытался выровнять машину - но сделал только хуже
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21k
Юрьевич Pi11igrim 16 минут назад
Просто у каждого автомобиля своя задача и своя манера вождения.

SsangYong - хороший автомобиль... для бездорожья, а не для гонок.
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1k
AlterRusse Полчаса назад
Яркий пример того, почему во многих странах запрещены манёвры уклонения: возникло препятствие- тормози и держи руль прямо. Теперь вот из за слепого мудака без зеркал виноватым останется.
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558
Симплекс 43 минуты назад
Я много раз писал, что на государственном уровне должно быть запрещено продавать машины, которые не получили хороших оценок в краш тестах и не оснащаются всеми электронными системами безопасности. Сейчас бы не было ни этой аварии, ни Ефремовского трупа, ни многого другого.
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21k
Юрьевич Симплекс Полчаса назад
"хороших оценок в краш тестах" каких? Наших, европейских, американских, китайских? У всех разные методики и оценки.

А чем вам SsangYong не нравится? Это тяжёлый полноприводный, рамный внедорожник. Ладно, оставим его в покое...

По вашему, нужно грузовики запретить на дорогах в целях безопасности? Если на самосвале такие же кренделя выписывать, то результат был бы таким же.

И вообще, при чём здесь краш тест? Кто-то в салоне SsangYong в этой ситуации травму получил?

"и не оснащаются всеми электронными системами безопасности." В данной ситуации, когда за рулём такой идиот не соображающий за руль какого автомобиля он сел, никакая электронная система не поможет это исправить.
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8k
Караганда 57 минут назад
купить машину и права-это маловато будет.надо ещё ездить научиться.все кудат торопятся-скорость по городу-60-это многовато.на перекрёстке все сигналить начинают если сразу не стартанёшь-про парковки -фишки не потянут.чёт не так с водителями и ежедневные сводки об этом говорят.тут начинается демагогия-липучки или демисезонка.подрезали или не подрезали-наверное надо о культуре вождения говорить и лишать прав за серьёзные нарушение ПДД .но пока сотрудники берут ток штрафы наличными-это давняя традиция.все туда торопятся-а там ни чего нет-будет памятник от родствнников и всё.
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21k
Юрьевич Караганда 46 минут назад
Согласен. А давать разрешение водить тяжёлые внедорожники нужно либо после стажа 10-15 лет, либо после специального обучения.
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8k
Караганда Юрьевич 40 минут назад
ну тут вы переборщили-это не попадает под категорию грузовых автомобилей,на которую надо дополнительно учиться.
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482
да пох Час назад
Пикап тяжело держать при заносе .Они обычно на заднем *мосте* . База длинная ,его носит даже при небольших скоростях .Вот 4 тоники хорошо стоят на дороге .
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19k
pssst Час назад
Ну вроде оленя подрезавшего в конце прижали. Надеюсь, не уйдет от ответственности.
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21k
Юрьевич pssst 50 минут назад
Этот олень ни при делах. Он не стукнул SsangYong и не изменил его траекторию. Водитель SsangYong повёл себя как гонщик на переднеприводном автомобиле, начал резко маневрировать, пытался выровнять автомобиль газом и подруливанием. Вместо того что б просто нажать на тормоз и стукнуть оленя. Ну поцарапал бы себе бампер, даже возможно обоюдка бы была с тем оленем... А теперь, если кто-то получил серьёзную травму, ему светит срок.
Пункт 10.1 ПДД перечитайте.
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19k
pssst Юрьевич 11 минут назад
Вроде год назад в России пункт введи про опасное вождение. Как раз для таких вот оленей, чтоб не при делах не оставались.
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21k
Юрьевич pssst Полминуты назад
Да у этого оленя на лбу написано, наверное, нарушение ПДД 8.1, 8.2 и 8.4!
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34
Alex Час назад
Если вас заносит на переднем приводе, то нужно плавно газовать, если на заднем - плавно тормозить, если на полном, то просто креститься.
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21k
Юрьевич Alex 57 минут назад
Всё правильно. Тем более на SsangYong.
Не знаю как на этой модели, но на Кайроне за заднем мосту стоит самоблокирующийся дифференциал. Это серьёзно повышает его внедорожные качества, по глине прёт как танк. Но на скорости - это беда, когда он заблокируется не скажет никто. При заносе на скорости водитель Кайрона не в состоянии контролировать автомобиль от слова "совсем". Выход один - тормозить. И ни бай Бог, на Кайроне на скорости цепануть обочину, срабатывает самоблок и он в обочине.
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21k
Юрьевич Час назад
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Тут всё сказано. Водитель должен ехать с такой скоростью, что бы ВСЕГДА контролировать своё транспортное средство и всегда иметь возможность затормозить вплоть до остановки чтобы избежать ДТП! Выполнил этот пункт правил водитель SsangYong?
SsangYong никто не таранил и не изменял его траекторию. Он и не пытался тормозить, он пытался газом и рулём выровнять автомобиль. Для водителя SsangYong его автомобиль оказался дороже жизни других людей...
Подрезал его кто-то, ну и жал бы на тормоз и бил бы автомобиль нарушителя, нет, блин, нужно было кренделя на дороге выписывать что б лишнюю царапинку на свой автомобиль не поставить...
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−5
ТВАРЬ Час назад
Шины-липучки, а то и демисезонка. Этим все сказано.
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21k
Юрьевич ТВАРЬ 42 минуты назад
Резина не лысая, дорога - не ледяной каток. Шипы при такой манере вождения не помогли бы. Так как этот дятел тяжёлые внедорожники нормальные водители не водят...
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12k
Алексей 2 часа назад
Что ж ты за *удак такой?
Если не зная своего авто и не умея им вертеть, делаешь такие маневры ухода?
Не умеешь - тормози прямо.
Тем более видно, что выжал тормоз и на зажатых тормозах стал уходить "заранее", когда до точки удара еще хватало расстояния.
Да даже если и не понял ситуации - пожалел крыло с оптикой?
Ясен пень, таких последствий он не ожидал... - надеюсь это видео послужит "чужим" опытом для других водителей.
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