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ДТП приключилось сегодня вечером в Советском районе города на остановке «Зенит». Внезапно автомобиль марки SsangYong на скорости вылетел на тротуар и сбил четырех человек. Камеры наблюдения зафиксировали, что от удара те пролетели несколько метров...
Пока установлено, что пикап двигался из центральной части города в сторону зеленой рощи, когда водитель иномарки не справился с управлением. Автомобиль на скорости выехал на остановку, на которой ждали общественного транспорта люди, и сбил мужчину, а также трех подростков 15-16 лет. Все пострадавшие остались живы и были доставлены в больницу. подробностей об их состоянии не сообщается.
Сотрудники полиции считают, причиной аварии стала внезапная помеха на пути SsangYong от другого автомобиля. Местные жители отмечают в комментариях, что гололеда на дорогах в этот день не наблюдалось.
Сотрудники полиции считают, причиной аварии стала внезапная помеха на пути SsangYong от другого автомобиля. Местные жители отмечают в комментариях, что гололеда на дорогах в этот день не наблюдалось.
Записи с камер наблюдения показывают, как из крайнего левого ряда резко поворачивает легковой автомобиль, подрезая злополучный пикап. Его водитель пытается увернуться от столкновения и автомобиль уходит в занос. SsangYong вылетает на остановку, отбрасывая стоявших там людей в сугробы.
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«Мы стояли на светофоре, как вдруг в остановку влетает машина. Стоящие там люди просто взлетели все на воздух, был сильный удар. Я сразу же поставила на “аварийку” и туда, позвонила 112. На остановке парень лежал курьер, в сугробе еще 4 человека лежали, у одного голова разбита, но все подавали признаки жизни, но еще, возможно, один оказался под колесами, туда заглядывали все, что-то кричали. Водитель этой машины выбежал сразу же и стал помогать людям, на вид абсолютно адекватный был, трезвый мужчина», – рассказала «ТВК Красноярск» очевидец аварии.
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То у вас пешеход на свой зелёный идущий, виноват, то вот виноват водитель, которого жёстко подрезали...
SsangYong - хороший автомобиль... для бездорожья, а не для гонок.
А чем вам SsangYong не нравится? Это тяжёлый полноприводный, рамный внедорожник. Ладно, оставим его в покое...
По вашему, нужно грузовики запретить на дорогах в целях безопасности? Если на самосвале такие же кренделя выписывать, то результат был бы таким же.
И вообще, при чём здесь краш тест? Кто-то в салоне SsangYong в этой ситуации травму получил?
"и не оснащаются всеми электронными системами безопасности." В данной ситуации, когда за рулём такой идиот не соображающий за руль какого автомобиля он сел, никакая электронная система не поможет это исправить.
Пункт 10.1 ПДД перечитайте.
Не знаю как на этой модели, но на Кайроне за заднем мосту стоит самоблокирующийся дифференциал. Это серьёзно повышает его внедорожные качества, по глине прёт как танк. Но на скорости - это беда, когда он заблокируется не скажет никто. При заносе на скорости водитель Кайрона не в состоянии контролировать автомобиль от слова "совсем". Выход один - тормозить. И ни бай Бог, на Кайроне на скорости цепануть обочину, срабатывает самоблок и он в обочине.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Тут всё сказано. Водитель должен ехать с такой скоростью, что бы ВСЕГДА контролировать своё транспортное средство и всегда иметь возможность затормозить вплоть до остановки чтобы избежать ДТП! Выполнил этот пункт правил водитель SsangYong?
SsangYong никто не таранил и не изменял его траекторию. Он и не пытался тормозить, он пытался газом и рулём выровнять автомобиль. Для водителя SsangYong его автомобиль оказался дороже жизни других людей...
Подрезал его кто-то, ну и жал бы на тормоз и бил бы автомобиль нарушителя, нет, блин, нужно было кренделя на дороге выписывать что б лишнюю царапинку на свой автомобиль не поставить...
Если не зная своего авто и не умея им вертеть, делаешь такие маневры ухода?
Не умеешь - тормози прямо.
Тем более видно, что выжал тормоз и на зажатых тормозах стал уходить "заранее", когда до точки удара еще хватало расстояния.
Да даже если и не понял ситуации - пожалел крыло с оптикой?
Ясен пень, таких последствий он не ожидал... - надеюсь это видео послужит "чужим" опытом для других водителей.