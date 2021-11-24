FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5311 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге

"Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 08:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Игорь Скляр   Ищите женщину   авария   авто   дтп   женщина и руль   санкт-петербург   шоу бизнес   
5211
5
1

Еще не зная, кто сидел за рулем "Ауди", энергично сдавшей назад и впечатавшейся в "Ягуар" Скляра, актер предположил, что это была женщина. И не ошибся.

Вчера, 23 ноября, известный актер Игорь Скляр попал в аварию. На углу Лиговского проспекта и Обводного канала в "Ягуар" Скляра впечаталось авто, энергично сдавшее задним ходом. В одном из интервью артист заметил: "Рёбра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулём, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперёд".

Кстати, интуиция актера не подвела - за рулем "Ауди" действительно оказалась девушка. Более того, как утверждают СМИ, без водительских прав. Она пока только учится в автошколе, а за руль села, ожидая своего мужа - владельца "Ауди".


Может, захотела переставить машину или по какой-то другой причине, однако результат ее деятельности налицо. Муж виновницы аварии сообщил, что она и сама в панике от произошедшего.


Судя по всему, журналисты так активно интересовались состоянием актера, что, отвечая на очередной звонок, он стал "валять дурака". О своем состоянии отшутился. Однако известно, что актер обратился за медпомощью. Впрочем, его жизни ничего не угрожает, а вот состояние любимого Скляром "Ягуара" оставляет желать лучшего.


Премиальный английский автомобиль , который актер приобрел в начале 2010-х, выглядит теперь не лучшим образом. Надеемся, Игорь Борисович сумеет восстановить свою любимую машину, а той, кто перепутала педали, права все-таки никогда не выдадут.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Игорь Скляр   Ищите женщину   авария   авто   дтп   женщина и руль   санкт-петербург   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр Час назад
Невольно спас человек 5-6 на остановке! Люди стояли спиной к этой стороне дороги, едва-ли кто успел бы увернуться.
Барышне нужно очень-очень долго ещё тренироваться на таком тренажёре, и если в счастливый момент вдруг начнёт получаться (что не факт), можно переходить на тренажёры посложнее:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
10k
Karelian 6 минут назад
Прав нет -> в страховку не вписана -> ремонт за счет виновника. Повезет, если не через суд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
a.fey 7 минут назад
В Комарово ехал. Но не судьба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
923
Gayrat 23 минуты назад
Сексист! )))
Игорь, за такой анализ теперь жди фемок по твою душу... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kozlodoev 50 минут назад
Мем заиграл новыми красками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу Час назад
Хорошо давать задом ещё не означает, что можно хорошо и сдавать зад(ним ходом)ом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
pynh Час назад
Скляр не тот человек, за автограф которого в протоколе дтп можно будет выручить хоть сколько денех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Walther Час назад
Я думаю, что это не самый удачный способ получить автограф знаменитости. Игорю Борисовичу - здоровья!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дядя Саша Час назад
На недельку, до второго,
Не уедет в Комарово...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Radugananebe Час назад
А есть такое правило, по которому эта тетка права все-таки не получит? Или сейчас ее накажут, а потом все равно выдадут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Андрей Час назад
Не знаю, как там и что, в одном поддерживаю И.Скляра: женщину за рулём видно на дороге сразу. Не знаю, почему - но видно, сколько раз с женой спорили, кто за рулём во-он той машинки. И в 98% случаев я оказывался прав - женщина. В 2% - были глубоко пенсионные мужчины, что не меняет ничего. Конечно, есть женщины с "мужским" типом вождения, но встречаются редко, и на них внимания не обращаешь: просто одна из машин в потоке, не выделяется. А вот если машина почему-то привлекает внимание, манерой езды, расположением на дороге, скоростью, в общем - обращает на себя внимание, то за рулём женщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
好狼 Час назад
У неё пока нет переломов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Баба за рулем - страх и ужас на дороге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
ТП! Не смогла справится с двумя педалями. Скоро ее оленяка купит ей права и все повторится еще не раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Азартное развлечение, с которого все началось Азартное развлечение, с которого все началось "У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП "У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии "Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана "Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно Безумец с картонным щитом попытался победить Кутузовский проспект - и неудачно "Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске "Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31808



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера
1
91
В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
0
578
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
9
Автовсячина
Я не люблю тебя, жизнь
2
11
Я не люблю тебя, жизнь
Азартное развлечение, с которого все началось
Азартное развлечение, с которого все началось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#ватермарк#подборка#аварии#авто аварии#новости#познавательно#приколы
#Юмор#люди#история#дтп#картинки#кино#Разное#сарказм#милота#фотографии
#интересно#прикол#интересное#Россия#Ynews#сша#в мире#СССР#позитив#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться