"Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Еще не зная, кто сидел за рулем "Ауди", энергично сдавшей назад и впечатавшейся в "Ягуар" Скляра, актер предположил, что это была женщина. И не ошибся.
Вчера, 23 ноября, известный актер Игорь Скляр попал в аварию. На углу Лиговского проспекта и Обводного канала в "Ягуар" Скляра впечаталось авто, энергично сдавшее задним ходом. В одном из интервью артист заметил: "Рёбра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулём, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперёд".
Кстати, интуиция актера не подвела - за рулем "Ауди" действительно оказалась девушка. Более того, как утверждают СМИ, без водительских прав. Она пока только учится в автошколе, а за руль села, ожидая своего мужа - владельца "Ауди".
Может, захотела переставить машину или по какой-то другой причине, однако результат ее деятельности налицо. Муж виновницы аварии сообщил, что она и сама в панике от произошедшего.
Судя по всему, журналисты так активно интересовались состоянием актера, что, отвечая на очередной звонок, он стал "валять дурака". О своем состоянии отшутился. Однако известно, что актер обратился за медпомощью. Впрочем, его жизни ничего не угрожает, а вот состояние любимого Скляром "Ягуара" оставляет желать лучшего.
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Премиальный английский автомобиль , который актер приобрел в начале 2010-х, выглядит теперь не лучшим образом. Надеемся, Игорь Борисович сумеет восстановить свою любимую машину, а той, кто перепутала педали, права все-таки никогда не выдадут.
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Барышне нужно очень-очень долго ещё тренироваться на таком тренажёре, и если в счастливый момент вдруг начнёт получаться (что не факт), можно переходить на тренажёры посложнее:
Игорь, за такой анализ теперь жди фемок по твою душу... )))
Не уедет в Комарово...
перепутала педаль...
Если не спряталась,то переломы канешна будут.
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