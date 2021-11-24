"Мужчины так не ездят": актер Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Вчера, 23 ноября, известный актер Игорь Скляр попал в аварию. На углу Лиговского проспекта и Обводного канала в "Ягуар" Скляра впечаталось авто, энергично сдавшее задним ходом. В одном из интервью артист заметил: "Рёбра целые, глаза видят, язык шевелится. Я не видел, кто там был за рулём, потому что машина ехала задом довольно быстро. Но я думаю, что мужчины просто не умеют так водить. С таким упорством и настойчивостью задом наперёд".