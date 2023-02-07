В Тульской области рухнул жилой дом

За последний год в России было немало пожаров. И эта тенденция сохраняется.

Очередной случай случился прямо сейчас, в городе Ефремов Тульской области. Там обрушился весь подъезд: четверо людей погибли, столько же находится под завалами. Первоочередная версия ЧП - взрыв газа.