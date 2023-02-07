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В Тульской области рухнул жилой дом

В Тульской области рухнул жилой дом

Автор:
07 февраля 2023 17:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   Ефремов   Тульская область   взрыв   дом   жильцы   завалы   погибшие   подъезд   
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Предварительная причина - взрыв газа.

За последний год в России было немало пожаров. И эта тенденция сохраняется.

Очередной случай случился прямо сейчас, в городе Ефремов Тульской области. Там обрушился весь подъезд: четверо людей погибли, столько же находится под завалами. Первоочередная версия ЧП - взрыв газа.

На месте работают экстренные службы. Из-под завалов уже спасли ребёнка.

По словам жильцов разрушенного подъезда, перед взрывом на четвёртом этаже сильно пахло газом. Они вызвали газовую службу, но специалисты не успели приехать - произошёл взрыв.

Источник:

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Метки: ГАЗ   Ефремов   Тульская область   взрыв   дом   жильцы   завалы   погибшие   подъезд   
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18  комментариев
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17k
Александр 2 часа назад
Интересно, есть бытовые газоанализаторы которые отключают электричество при утечки газа? Как вот в шахте.
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58
Serjio Полчаса назад
Граждане, будте бдительны, особенно за теми кто в доме снимает квартиры, ох фильтровать надо приезжих бегунцов
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 41 минуту назад
На заметку застройщикам, которым мешают старые панельки/хрущевки... в них обычно полно съемного жилья...
или может уже кто-то догадался?
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0
Roman 45 минут назад
August, не тупи, « В Латвии загорелось поставлявшее дроны на Украину предприятие»!
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