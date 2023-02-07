В Тульской области рухнул жилой дом

Предварительная причина - взрыв газа.
За последний год в России было немало пожаров. И эта тенденция сохраняется.
Очередной случай случился прямо сейчас, в городе Ефремов Тульской области. Там обрушился весь подъезд: четверо людей погибли, столько же находится под завалами. Первоочередная версия ЧП - взрыв газа.
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На месте работают экстренные службы. Из-под завалов уже спасли ребёнка.
По словам жильцов разрушенного подъезда, перед взрывом на четвёртом этаже сильно пахло газом. Они вызвали газовую службу, но специалисты не успели приехать - произошёл взрыв.
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Есть газоанализаторы которые подают GSM-сигнал, который принимает газовая служба, а параллельно может закрываться арматура на входе в дом или подъезд. Дорогая система и ее уже давно ставят... в Германии