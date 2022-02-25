Завораживающие фотографии необычных вещей

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Взгляните на эти увлекательные фотографии необычных вещей и мест, а некоторым посчастливилось увидеть их лично.
Деталь этой хорошо сохранившейся египетской мумии
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Часы ''Солнечная система''. Стоимость этих часов составляет примерно от 245 000 до 333 000 долларов
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