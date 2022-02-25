Завораживающие фотографии необычных вещей

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Всё в мире познается в сравнении: 40 удивительных фотографий

Интересные и загадочные события из прошлого

Всё в мире относительно и познаётся в сравнении

Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев

Мужчина построил вращающийся дом, чтобы его жена могла изменить вид из окна, когда захочет