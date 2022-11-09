12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание

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Предлагаю вам понять истинные размеры таких вещей в сравнении с людьми. Сразу спойлер: человек в нашей подборке иногда выглядит как маленькое пятнышко, которое хочется соскрести с монитора.
Самая большая в мире винная бочка
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Шведский корабль Васа, спущенный на воду четыре века назад
Грандиозная Петра в Иордании
Люди сидят на часовой башне Абрадж аль-Бейт в Мекке
Морской слон по сравнению с человеком
Скульптура «Родина-мать зовет!» и люди у ее подножия
Птица Джатаю в парке Индии, самая крупная скульптура птицы в мире
Джатаю — полубог-полуптица из индийских легенд.
Скелет синего кита в музее Лондона: вот что значит 25-метровый гигант
Огромные баобабы на Мадагаскаре
Меч героя фризских легенд пирата Пьера Герлофса
По легендам, Пьер был великим и очень сильным воином, его меч достигает 2,15 метра в длину и весит почти 7 кг.
Одна из гор Маньпупунёр в республике Коми по сравнению с человеком
Только посмотрите, каким гигантским может быть кактус
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор! Может быть, всё таки, СКАЛА, а не гора?