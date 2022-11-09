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12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание

12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание

Автор:
09 ноября 2022 10:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Размер   в мире   громадина   люди   удивительно   фото   
913
13

Предлагаю вам понять истинные размеры таких вещей в сравнении с людьми. Сразу спойлер: человек в нашей подборке иногда выглядит как маленькое пятнышко, которое хочется соскрести с монитора.


Самая большая в мире винная бочка

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Шведский корабль Васа, спущенный на воду четыре века назад

Грандиозная Петра в Иордании

Люди сидят на часовой башне Абрадж аль-Бейт в Мекке

Морской слон по сравнению с человеком

Скульптура «Родина-мать зовет!» и люди у ее подножия

Птица Джатаю в парке Индии, самая крупная скульптура птицы в мире

Джатаю — полубог-полуптица из индийских легенд.

Скелет синего кита в музее Лондона: вот что значит 25-метровый гигант

Огромные баобабы на Мадагаскаре

Меч героя фризских легенд пирата Пьера Герлофса

По легендам, Пьер был великим и очень сильным воином, его меч достигает 2,15 метра в длину и весит почти 7 кг.

Одна из гор Маньпупунёр в республике Коми по сравнению с человеком

Только посмотрите, каким гигантским может быть кактус

Источник:

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Метки: Вещи   Размер   в мире   громадина   люди   удивительно   фото   
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785
Максим Макашев 58 минут назад
Одна из гор Маньпупунёр в республике Коми по сравнению с человеком
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Автор! Может быть, всё таки, СКАЛА, а не гора?
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16
Sata33 42 минуты назад
Интересно как пират им на корабле махал )
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