Всё в мире познается в сравнении: 40 удивительных фотографий

Для более реального осознания величия окружающего нас мира лучшим вариантом станет сравнение с чем-то привычным. Убедиться в том, что человек — лишь песчинка.
Порой для того, чтобы наша повседневная жизнь наполнилась новыми впечатлениями, необходимо просто провести сравнительный анализ. Именно это позволит проявиться удивительным мелочам, которых мы не замечали ранее, а возможно, и вовсе раскроет предметы с неожиданной стороны. Подборка, представленная ниже, продемонстрирует, почему так важно иногда смотреть на вещи в сравнении.
Глаза бабушки и внука
Разница между ними почти 90 лет и целых три поколения семьи!
Разница между авто прошлого и настоящего
Triumph Spitfire 1977 года выпуска в окружении парочки внушительных авто Ford.
Разительные перемены в камерах телефонов
Камера первого iPhone и его в разы усовершенствованного собрата iPhone 13Pro.
Хаски и волк
Собаки породы хаски считаются крупными животными, но рядом с волком они кажутся малышами.
Картина с одним слоем краски и готовое произведение искусства
Древний город Эфес и то, что мы видим сейчас
Как видят обычные люди и те, кто не различает цвета
К слову, существует приложение, которое может наглядно продемонстрировать разницу в восприятии.
Что если надеть одежду максимального размера
У этого парня рост всего 160 сантиметров, а размер футболки — XXXXXXL, и вот как он в ней выглядит.
Эти два мяча одинаковые
Просто один из них только что куплен, а другой был в употреблении целых пять лет.
Трансформация завершилась на 50%
Сойка ровно на половину выглядит как птенец, а на половину как взрослая птица. Уже скоро она полностью покроется цветными перьями.
Разница в качестве фотографий техники прошлого и настоящего
Левое фото сделано в 2006 году с помощью Canon PowerShot A540, а рядом кадр этого года, созданный iPhone 12.
Подаренный еще в детстве транспорт
Девочка повзрослела, а велосипед остался и служит до сих пор.
Реальные размеры боевого корабля прошлого
На фоне гигантского шведского судна XVII века человек кажется просто крошечным.
Волк в холодное и теплое времена года
Вот как меняется его шерстяной слой.
Морские свинки не всегда маленькие
Самая большая пещера в мире — Шондонг
Таких размеров бамбук вырастает на острове Шри-Ланка
Обычный фонарь для освещения улиц в сравнении с рукой человека
Так торнадо еще страшнее
Смелая девушка, сумевшая сделать снимок прямо на фоне надвигающегося торнадо.
Размеры судовых лопастей
Пловец решил на собственном примере продемонстрировать размеры моторных лопастей корабля.
Червяк, поражающий своей длиной
Флаг французского судна
Оно было захвачено в 1800 году!
Уютное гнездышко гигантского хищника
Это дом белоголового орлана.
Целая тонна кварца
Четыре года назад мужчине повезло: он откопал кварцевый минерал массой более 1,3 тонны.
Сколько осадков зимой может выпасть в Шотландии
Реальные размеры большой пушистой дикой кошки — рыси
Большая часть статуи оказалась спрятанной под землей
Статуи с острова Пасхи на самом деле имеют поразительную высоту.
Рабочий на статуе президента Линкольна
Уши нужно чистить не только людям, но и статуям. Вот так рабочий очищает уши Аврааму Линкольну гигантской ватной палочкой.
Собаки часто поражают своими размерами
Лапа датского дога и рука девушки. Представили размер этой собачки?
Винная бочка колоссальных размеров
Трудно даже вообразить, сколько литров жидкости она в себя вмещает. А вы как считаете?
Японская спортсменка и ее соперница из Бразилии во время матча
Светоотражающая ткань в действии
В современном мире светоотражающие ткани используют не только для спецодежды, из нее шьют рюкзаки, футболки, куртки и другую одежду. Это и модно, и безопасно. Автор снимка продемонстрировал, как преображается его куртка из подобной ткани, если сфотографировать ее со вспышкой.
Снимки административного района Гонконга
Первый сделан в 1964 году, а другой через 52 года.
Ожидание-реальность
При заказе различных сладостей и закусок ожидание зачастую не совпадает с реальностью, на картинках товар выглядит куда привлекательнее.
Один человек, разные года
На фото мужчине было всего 18, а сейчас уже 77 лет, но он все такой же привлекательный в глазах своих близких.
Малина из леса и с огорода
Дикие лесные ягоды всегда мельче в сравнении со своими садовыми сородичами.
Геймер сравнил себя со своей мамой
Отличия между цветом кожи обычного активного человека и того, кто целые дни проводит за компьютером.
Курение портит здоровье и интерьер
Окно курильщика всегда выделяется среди прочих. Не зря врачи давно бьют тревогу и пропагандируют отказ от сигарет.
Листья бананового дерева поражают своими размерами
Для наглядного примера мужчина сфотографировал рядом свою жену.
Источник:
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