Всё в мире познается в сравнении: 40 удивительных фотографий

Порой для того, чтобы наша повседневная жизнь наполнилась новыми впечатлениями, необходимо просто провести сравнительный анализ. Именно это позволит проявиться удивительным мелочам, которых мы не замечали ранее, а возможно, и вовсе раскроет предметы с неожиданной стороны. Подборка, представленная ниже, продемонстрирует, почему так важно иногда смотреть на вещи в сравнении.





Глаза бабушки и внука

Разница между ними почти 90 лет и целых три поколения семьи!