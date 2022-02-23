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Однако, неожиданно: какие вещи обнаруживают в номерах постояльцы отелей?

Однако, неожиданно: какие вещи обнаруживают в номерах постояльцы отелей? (17 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   гостиница   забавно   отель   удивительно   фото   
905
17

Обычный номер обычного отеля… Что может быть более предсказуемым? Но с этим далеко не все так просто и очевидно, и нередко гости сталкиваются с очень и очень неожиданными вещами. Причем не только в номере.

Это касается и декора, и мест общего пользования, и сугубо национальных интерьерных составляющих.

Нудл для плавания в виде декора? Почему бы и нет

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Трансформация железнодорожной станции в отель, внутри которого уютно расположился настоящий поезд!


Здание возведено на скале, поэтому и кнопки в лифте со знаком минус


Немного из жизни командированных

Накануне выезда из номера, где командированный автор прожил целых три месяца, работники отеля оставили сладости в качестве признательности за чистоплотность.


Ванна ниже уровня пола? Почему бы и нет


Стикер с правильным направлением для молитвы. Это важно!


DVD-проигрыватель, который уже практически  вызывает слезы ностальгии и умиления


Термометр для воды в душе – штука полезная


Цифра 4 у китайцев считается несчастливой. Поэтому в отелях нет этажа с этим номером


Опция «магия» на пульте. Интересно, что она активизирует – путешествие в Нарнию или поездку в Хогвартс?


Когда санузел – эталон изысканной нежности


«Игра в кальмара» повсюду. Даже на ключе-карте


Мраморный пол, искажающий пространство и время


Емкости для специй – настоящие крохи


Зачем нужен телевизор, когда есть проектор?


3D-принтер для блинов в столовой? Это реально

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Метки: в мире   вещи   гостиница   забавно   отель   удивительно   фото   
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German 23 минуты назад
Самое необычное в отелях я видел банкомат вместо ресепшена. Смарт отель в Цюрихе по-моему. Ночью с женой добрались до него, в туалет охота аж пот течет, в дверь закрытую ломимся. Ладно я немного английский знаю и догадался что смарт это не название а умный. Разобрались с этим банкоматом он нам карточки выдал. Кстати отель в центре и не дорого по швейцарским меркам, там персонала вообще нет, ну видимо кроме уборщиц и кто еду на завтрак раскладывает.
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Aqueronte 16 минут назад
12 этаж а потом 15, к цифре 13 тоже предрассудки?
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