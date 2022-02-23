Однако, неожиданно: какие вещи обнаруживают в номерах постояльцы отелей?

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Обычный номер обычного отеля… Что может быть более предсказуемым? Но с этим далеко не все так просто и очевидно, и нередко гости сталкиваются с очень и очень неожиданными вещами. Причем не только в номере.
Это касается и декора, и мест общего пользования, и сугубо национальных интерьерных составляющих.
Нудл для плавания в виде декора? Почему бы и нет
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Трансформация железнодорожной станции в отель, внутри которого уютно расположился настоящий поезд!
Здание возведено на скале, поэтому и кнопки в лифте со знаком минус
Немного из жизни командированных
Накануне выезда из номера, где командированный автор прожил целых три месяца, работники отеля оставили сладости в качестве признательности за чистоплотность.
Ванна ниже уровня пола? Почему бы и нет
Стикер с правильным направлением для молитвы. Это важно!
DVD-проигрыватель, который уже практически вызывает слезы ностальгии и умиления
Термометр для воды в душе – штука полезная
Цифра 4 у китайцев считается несчастливой. Поэтому в отелях нет этажа с этим номером
Опция «магия» на пульте. Интересно, что она активизирует – путешествие в Нарнию или поездку в Хогвартс?
Когда санузел – эталон изысканной нежности
«Игра в кальмара» повсюду. Даже на ключе-карте
Мраморный пол, искажающий пространство и время
Емкости для специй – настоящие крохи
Зачем нужен телевизор, когда есть проектор?
3D-принтер для блинов в столовой? Это реально
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