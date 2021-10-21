Мужчина построил вращающийся дом, чтобы его жена могла изменить вид из окна, когда захочет

Если вам надоел один и тот же вид из окна, то точно стоит что-то менять: либо место жительства, либо конструкцию жилища.
Так сделал один пенсионер из Боснии и Герцеговины, который поставил свой небольшой частный дом на вращающуюся опору. Как это удалось пожилому мужчине, что заставило сделать такой необычный дом и сколько лет он его строил, рассказываем ниже.
Мужчину зовут Воин Кусич. Он живет со своей супругой, которая в один момент начала жаловаться мужу на то, что ей наскучили пейзажи за окном. Не выдержав постоянных жалоб жены, Воин решил что-то менять: он затеял строительство необычного дома. Это похоже на сюжет какой-то сказки!
Мужчина сначала взялся за теоретическую часть постройки дома. Он изучил труды физиков, погрузился в механику, а после принялся за дело. Воин говорит, что он не изобрел что-то новое, а лишь применил знания ученых на практике: все возможно, если очень захотеть. Дом был помещен на специальную 7-метровую ось, которая подключена к мощным электродвигателям. Последние заставляют платформу вращаться.
В общей сложности Воин строил свое чудо шесть лет, если не считать времени, проведенного в больнице. Кусич пережил сердечный приступ, но после реабилитации снова приступил к строительству.
Дом может крутиться и быстро и медленно, это зависит от настраиваемой скорости движения. Дом может повернуться вокруг своей оси за сутки или меньше чем за минуту! Мужчина утверждает, что дом без традиционного фундамента может выдержать даже землетрясение.
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Верхний этаж, на котором расположено 24 номера, вращается, предоставляя посетителям постоянно меняющийся вид. Гостиница плавает в бассейне, вмещающем 478 тонн воды, и с помощью шести электродвигателей поворачивается на 360 градусов у основания по несколько раз в день.