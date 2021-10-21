Мужчина построил вращающийся дом, чтобы его жена могла изменить вид из окна, когда захочет

Мужчина сначала взялся за теоретическую часть постройки дома. Он изучил труды физиков, погрузился в механику, а после принялся за дело. Воин говорит, что он не изобрел что-то новое, а лишь применил знания ученых на практике: все возможно, если очень захотеть. Дом был помещен на специальную 7-метровую ось, которая подключена к мощным электродвигателям. Последние заставляют платформу вращаться.